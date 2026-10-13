Два берега — два ценника: районы Нижнего Новгорода заметно расходятся по стоимости жилья

Нижний Новгород делится на нагорную и заречную части, и это напрямую влияет на выбор жилья. На правом берегу Оки и Волги квартиры дороже, а на левом — заметно доступнее. В 2026 году в городе по-прежнему восемь районов, и у каждого свой темп жизни, транспорт и ценовой диапазон.

Нагорная часть

Нагорная часть стоит на высоком правом берегу и включает Нижегородский, Советский и Приокский районы. Здесь находятся исторический центр, кремль и самые дорогие квартиры в городе. Застройка плотная и местами очень разная: от старого фонда до современных домов бизнес- и премиум-класса.

Нижегородский район — это деловой и культурный центр города, где сосредоточены театры, музеи, клиники, школы и рестораны. По данным Яндекс Недвижимости, квадратный метр в новостройке здесь стоит в среднем 281 тысячу рублей, а на вторичке — 224 тысячи. Район удобен для жизни, но центральные улицы часто перегружены машинами.

Советский район считается более спокойным и зелёным. Здесь много застройки 60-80-х годов, но есть и новые проекты, а цена ниже, чем в центре: 189 тысяч рублей за квадратный метр в новостройке и 204 тысячи на вторичном рынке. Приокский район тоже даёт больше пространства и зелени, но до центра отсюда добираться дольше, а метро здесь нет.

"При выборе квартиры в Нагорной части покупатели обычно смотрят не только на престиж района, но и на ежедневную логистику. В Нижегородском районе переплата идёт за адрес и близость к центру, а в Советском и Приокском — за более спокойную среду и меньшую плотность застройки. Если семья рассчитывает на пешую доступность школ, клиник и магазинов, разница между этими районами ощущается очень быстро. Но если важна цена за метр, то уже приходится сравнивать не только дома, но и конкретные кварталы". управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Заречная часть

Заречная часть занимает левый берег и исторически выросла вокруг промышленных предприятий. В неё входят Московский, Автозаводский, Канавинский, Ленинский и Сормовский районы. Здесь жильё в среднем доступнее, чем на нагорной стороне, а разница между кварталами может быть очень заметной.

Московский район выделяется транспортом и торговой инфраструктурой: здесь есть метро, автобусы, крупные шоссе и торговые центры. Квадратный метр в новостройке стоит в среднем 188 тысяч рублей, на вторичке — 199 тысяч. Автозаводский район больше по численности населения, у него сильная инфраструктура и сразу четыре станции метро, но до центра путь занимает больше времени.

Канавинский район держится на вокзалах, ярмарке и удобной связности с другими частями города. Здесь новостройки в среднем стоят 191 тысячу рублей за квадратный метр, вторичка — 194 тысячи. Ленинский и Сормовский районы остаются одними из самых доступных по цене, а Сормовский при этом ещё и самый удалённый от центра.

"В Заречной части покупатель чаще выигрывает на бюджете, но должен заранее проверить маршрут до работы и повседневную инфраструктуру. В районах с сильной транспортной сетью квартира может стоить ощутимо дешевле, чем в центре, и это делает разницу особенно заметной для семей и тех, кто не хочет переплачивать за адрес. При этом в промышленно сложившихся районах имеет смысл смотреть не только на цену дома, но и на то, как район живёт в будни, когда дороги и магистрали загружены сильнее". управленец муниципального уровня Андрей Власов

Что учитывать при выборе района

Если нужен исторический центр и максимальная близость к деловой жизни, обычно смотрят на Нижегородский район. Если важнее спокойствие, зелень и более мягкая нагрузка на кварталы, чаще выбирают Советский или Приокский. Для тех, кто считает бюджет, на первом плане обычно стоят Московский, Ленинский, Сормовский и Автозаводский районы.

Разброс цен в городе заметный: в Нижегородском районе квадратный метр в новостройке стоит 281 тысячу рублей, а в Сормовском на вторичке — 162 тысячи. Между этими крайними значениями находятся районы с разным балансом между транспортом, инфраструктурой и плотностью застройки. Поэтому покупателю приходится сравнивать не только цену, но и то, насколько район подходит под ежедневные маршруты.

Для семей с детьми обычно смотрят на наличие школ, поликлиник, зелёных зон и расстояние до центра. В одних районах сильнее транспорт, в других — комфорт среды, а где-то решающим становится именно стоимость квартиры. В Нижнем Новгороде это особенно заметно из-за разделения города на две части с разной историей и разным ритмом жизни.

Район Вторичка, руб./м² Новостройка, руб./м² Нижегородский 224 000 281 000 Советский 204 000 189 000 Приокский 205 000 189 000 Московский 199 000 188 000 Автозаводский 176 000 194 000 Канавинский 194 000 191 000 Ленинский 176 000 194 000 Сормовский 162 000 195 000 * По данным Яндекс Недвижимости.* По данным Яндекс Недвижимости.

Ответы на популярные вопросы

Сколько районов в Нижнем Новгороде?

В городе восемь районов. Они делятся на нагорную и заречную части.

Какой район считается самым дорогим?

Нижегородский район остаётся самым дорогим и на первичном, и на вторичном рынке.

Где жильё дешевле всего?

На вторичном рынке самые низкие цены сейчас в Сормовском районе.

Где лучше с транспортом?

Сильнее всего по транспортной доступности выглядят Нижегородский, Московский и Канавинский районы.

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