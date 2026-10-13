Два берега — два ценника: районы Нижнего Новгорода заметно расходятся по стоимости жилья
Нижний Новгород делится на нагорную и заречную части, и это напрямую влияет на выбор жилья. На правом берегу Оки и Волги квартиры дороже, а на левом — заметно доступнее. В 2026 году в городе по-прежнему восемь районов, и у каждого свой темп жизни, транспорт и ценовой диапазон.
Нагорная часть
Нагорная часть стоит на высоком правом берегу и включает Нижегородский, Советский и Приокский районы. Здесь находятся исторический центр, кремль и самые дорогие квартиры в городе. Застройка плотная и местами очень разная: от старого фонда до современных домов бизнес- и премиум-класса.
Нижегородский район — это деловой и культурный центр города, где сосредоточены театры, музеи, клиники, школы и рестораны. По данным Яндекс Недвижимости, квадратный метр в новостройке здесь стоит в среднем 281 тысячу рублей, а на вторичке — 224 тысячи. Район удобен для жизни, но центральные улицы часто перегружены машинами.
Советский район считается более спокойным и зелёным. Здесь много застройки 60-80-х годов, но есть и новые проекты, а цена ниже, чем в центре: 189 тысяч рублей за квадратный метр в новостройке и 204 тысячи на вторичном рынке. Приокский район тоже даёт больше пространства и зелени, но до центра отсюда добираться дольше, а метро здесь нет.
"При выборе квартиры в Нагорной части покупатели обычно смотрят не только на престиж района, но и на ежедневную логистику. В Нижегородском районе переплата идёт за адрес и близость к центру, а в Советском и Приокском — за более спокойную среду и меньшую плотность застройки. Если семья рассчитывает на пешую доступность школ, клиник и магазинов, разница между этими районами ощущается очень быстро. Но если важна цена за метр, то уже приходится сравнивать не только дома, но и конкретные кварталы".
управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Заречная часть
Заречная часть занимает левый берег и исторически выросла вокруг промышленных предприятий. В неё входят Московский, Автозаводский, Канавинский, Ленинский и Сормовский районы. Здесь жильё в среднем доступнее, чем на нагорной стороне, а разница между кварталами может быть очень заметной.
Московский район выделяется транспортом и торговой инфраструктурой: здесь есть метро, автобусы, крупные шоссе и торговые центры. Квадратный метр в новостройке стоит в среднем 188 тысяч рублей, на вторичке — 199 тысяч. Автозаводский район больше по численности населения, у него сильная инфраструктура и сразу четыре станции метро, но до центра путь занимает больше времени.
Канавинский район держится на вокзалах, ярмарке и удобной связности с другими частями города. Здесь новостройки в среднем стоят 191 тысячу рублей за квадратный метр, вторичка — 194 тысячи. Ленинский и Сормовский районы остаются одними из самых доступных по цене, а Сормовский при этом ещё и самый удалённый от центра.
"В Заречной части покупатель чаще выигрывает на бюджете, но должен заранее проверить маршрут до работы и повседневную инфраструктуру. В районах с сильной транспортной сетью квартира может стоить ощутимо дешевле, чем в центре, и это делает разницу особенно заметной для семей и тех, кто не хочет переплачивать за адрес. При этом в промышленно сложившихся районах имеет смысл смотреть не только на цену дома, но и на то, как район живёт в будни, когда дороги и магистрали загружены сильнее".
управленец муниципального уровня Андрей Власов
Что учитывать при выборе района
Если нужен исторический центр и максимальная близость к деловой жизни, обычно смотрят на Нижегородский район. Если важнее спокойствие, зелень и более мягкая нагрузка на кварталы, чаще выбирают Советский или Приокский. Для тех, кто считает бюджет, на первом плане обычно стоят Московский, Ленинский, Сормовский и Автозаводский районы.
Разброс цен в городе заметный: в Нижегородском районе квадратный метр в новостройке стоит 281 тысячу рублей, а в Сормовском на вторичке — 162 тысячи. Между этими крайними значениями находятся районы с разным балансом между транспортом, инфраструктурой и плотностью застройки. Поэтому покупателю приходится сравнивать не только цену, но и то, насколько район подходит под ежедневные маршруты.
Для семей с детьми обычно смотрят на наличие школ, поликлиник, зелёных зон и расстояние до центра. В одних районах сильнее транспорт, в других — комфорт среды, а где-то решающим становится именно стоимость квартиры. В Нижнем Новгороде это особенно заметно из-за разделения города на две части с разной историей и разным ритмом жизни.
|Район
|Вторичка, руб./м²
|Новостройка, руб./м²
|Нижегородский
|224 000
|281 000
|Советский
|204 000
|189 000
|Приокский
|205 000
|189 000
|Московский
|199 000
|188 000
|Автозаводский
|176 000
|194 000
|Канавинский
|194 000
|191 000
|Ленинский
|176 000
|194 000
|Сормовский
|162 000
|195 000
* По данным Яндекс Недвижимости.* По данным Яндекс Недвижимости.
Ответы на популярные вопросы
Сколько районов в Нижнем Новгороде?
В городе восемь районов. Они делятся на нагорную и заречную части.
Какой район считается самым дорогим?
Нижегородский район остаётся самым дорогим и на первичном, и на вторичном рынке.
Где жильё дешевле всего?
На вторичном рынке самые низкие цены сейчас в Сормовском районе.
Где лучше с транспортом?
Сильнее всего по транспортной доступности выглядят Нижегородский, Московский и Канавинский районы.
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