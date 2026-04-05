Сверхбыстрый интернет уже на пороге: Нижегородская область готовит инфраструктуру для сети 5G

Нижегородская область готовится к масштабному обновлению телекоммуникационной инфраструктуры, создавая базу для сетей пятого поколения. Коммерческий запуск технологии 5G в регионе рассматривается как вероятный сценарий на 2026 год. Реализация проекта напрямую завязана на выделении частотных диапазонов и модернизации технической базы, которая ведется операторами связи последние несколько лет. Часть оборудования уже успешно проходила полевые испытания на ключевых региональных площадках.

Частотный вопрос и развитие сети

Основным препятствием для полноценного развертывания сетей остается распределение радиочастотного спектра. В настоящее время для нужд 5G в стране официально определен диапазон 4800-4990 МГц, однако представители телекоммуникационного рынка характеризуют его как чрезмерно узкий. Эксперты настаивают на необходимости доступа к так называемому "золотому диапазону" 3400-3800 МГц, который считается наиболее эффективным для обеспечения качественного покрытия и высоких скоростей.

Для ускорения процесса внедрения Минцифры обсуждает возможность выделения частот без организации торгов и аукционов. Также рассматривается концепция технологической нейтральности, которая позволила бы операторам задействовать инфраструктуру, функционирующую на текущий момент, для новых стандартов связи. Такие меры могли бы существенно сократить сроки перехода к массовому использованию пятого поколения.

"Для эффективного развития цифровой среды в регионах крайне важно соблюсти баланс между внедрением новейших стандартов связи и реальными возможностями инфраструктуры. Масштабирование сетей последнего поколения станет инструментом, который серьезно изменит логистику и управление городскими процессами уже в ближайшие годы. Приоритетом здесь должно стать поэтапное покрытие, ориентированное на запросы как бизнеса, так и жителей крупных муниципальных центров. Решение частотного вопроса станет фундаментом, от которого зависят темпы цифровой трансформации территорий." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Техническая готовность региона

Нижегородская область уже обладает солидной базой для запуска 5G. С 2022 года операторы, в частности МТС, вложили более 50 миллиардов рублей в развитие сетей по всей стране, что позволило модернизировать транспортные магистрали в регионе. Текущие мощности транспортных сетей способны поддерживать скорость передачи данных, превышающую 1 Гбит/с, что является важным условием для работы пятого поколения.

Важным этапом подготовки стали успешные испытания отечественных базовых станций, проведенные в рамках конференции ЦИПР в 2025 году. Появление пилотных зон в крупнейших городах области, включая Нижний Новгород, станет логичным развитием этих тестирований. Сроки реализации этих планов напрямую зависят от итоговых решений по распределению частот.

Масштабирование сетей будет происходить итерационно, с постепенным расширением зоны покрытия. Специалисты подчеркивают, что основной задачей на этом пути остается сохранение стабильности и качества соединения, а не только охват больших территорий. Дополнительные инвестиции потребуются для поддержания необходимого цикла обслуживания обновленной инфраструктуры.

Пользовательский сегмент и перспективы

Техническая готовность абонентских устройств в Нижегородской области уже достигла значительных показателей. Примерно 37% всех используемых в регионе смартфонов технически приспособлены к работе в сетях 5G. Наиболее распространенными брендами среди таких устройств на сегодняшний день являются Эппл, Самсунг и Сяоми.

На начальной стадии запуска технологии ключевыми потребителями станут представители корпоративного сектора и промышленности. Для внедрения в массовый обиход потребуется время и формирование специфических сценариев использования, которые бы обосновали переход частных пользователей на новые стандарты. По мере роста плотности сети и снижения стоимости оборудования ожидается плавное увеличение интереса со стороны широкого круга потребителей.