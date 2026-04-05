Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Башня антенн мобильного телефона
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobile_telephone_antennas_tower.jpg by Leon Brooks
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована вчера в 20:05

Сверхбыстрый интернет уже на пороге: Нижегородская область готовит инфраструктуру для сети 5G

Нижегородская область готовится к масштабному обновлению телекоммуникационной инфраструктуры, создавая базу для сетей пятого поколения. Коммерческий запуск технологии 5G в регионе рассматривается как вероятный сценарий на 2026 год. Реализация проекта напрямую завязана на выделении частотных диапазонов и модернизации технической базы, которая ведется операторами связи последние несколько лет. Часть оборудования уже успешно проходила полевые испытания на ключевых региональных площадках.

Частотный вопрос и развитие сети

Основным препятствием для полноценного развертывания сетей остается распределение радиочастотного спектра. В настоящее время для нужд 5G в стране официально определен диапазон 4800-4990 МГц, однако представители телекоммуникационного рынка характеризуют его как чрезмерно узкий. Эксперты настаивают на необходимости доступа к так называемому "золотому диапазону" 3400-3800 МГц, который считается наиболее эффективным для обеспечения качественного покрытия и высоких скоростей.

Для ускорения процесса внедрения Минцифры обсуждает возможность выделения частот без организации торгов и аукционов. Также рассматривается концепция технологической нейтральности, которая позволила бы операторам задействовать инфраструктуру, функционирующую на текущий момент, для новых стандартов связи. Такие меры могли бы существенно сократить сроки перехода к массовому использованию пятого поколения.

"Для эффективного развития цифровой среды в регионах крайне важно соблюсти баланс между внедрением новейших стандартов связи и реальными возможностями инфраструктуры. Масштабирование сетей последнего поколения станет инструментом, который серьезно изменит логистику и управление городскими процессами уже в ближайшие годы. Приоритетом здесь должно стать поэтапное покрытие, ориентированное на запросы как бизнеса, так и жителей крупных муниципальных центров. Решение частотного вопроса станет фундаментом, от которого зависят темпы цифровой трансформации территорий."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Техническая готовность региона

Нижегородская область уже обладает солидной базой для запуска 5G. С 2022 года операторы, в частности МТС, вложили более 50 миллиардов рублей в развитие сетей по всей стране, что позволило модернизировать транспортные магистрали в регионе. Текущие мощности транспортных сетей способны поддерживать скорость передачи данных, превышающую 1 Гбит/с, что является важным условием для работы пятого поколения.

Важным этапом подготовки стали успешные испытания отечественных базовых станций, проведенные в рамках конференции ЦИПР в 2025 году. Появление пилотных зон в крупнейших городах области, включая Нижний Новгород, станет логичным развитием этих тестирований. Сроки реализации этих планов напрямую зависят от итоговых решений по распределению частот.

Масштабирование сетей будет происходить итерационно, с постепенным расширением зоны покрытия. Специалисты подчеркивают, что основной задачей на этом пути остается сохранение стабильности и качества соединения, а не только охват больших территорий. Дополнительные инвестиции потребуются для поддержания необходимого цикла обслуживания обновленной инфраструктуры.

Пользовательский сегмент и перспективы

Техническая готовность абонентских устройств в Нижегородской области уже достигла значительных показателей. Примерно 37% всех используемых в регионе смартфонов технически приспособлены к работе в сетях 5G. Наиболее распространенными брендами среди таких устройств на сегодняшний день являются Эппл, Самсунг и Сяоми.

На начальной стадии запуска технологии ключевыми потребителями станут представители корпоративного сектора и промышленности. Для внедрения в массовый обиход потребуется время и формирование специфических сценариев использования, которые бы обосновали переход частных пользователей на новые стандарты. По мере роста плотности сети и снижения стоимости оборудования ожидается плавное увеличение интереса со стороны широкого круга потребителей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Руки важнее дипломов: какие профессии в Нижегородской области стали сейчас на вес золота 03.04.2026 в 15:42

На рынке труда Нижегородской области возникли заметные изменения, заставляющие работодателей пересматривать привычные стратегии поиска новых людей.

Читать полностью » Тысячи рабочих рук: Нижегородская область открыла охоту за кадрами на 35 площадках 03.04.2026 в 15:38

В крупнейших городах региона готовят масштабное кадровое обновление, которое затронет десятки площадок и тысячи потенциальных соискателей новой ниши.

Читать полностью » В тени Кремля больше не спрятаться — Нижний Новгород становится ключевым игроком на рынке гостеприимства 03.04.2026 в 15:35

В Поволжье обсуждают масштабную трансформацию транспортной сети и интеграцию в амбициозный имиджевый проект, способный изменить статус региона на мировой карте.

Читать полностью » Стены перестанут трещать по швам: в Поволжье открыли портал в мир безупречных строительных технологий 03.04.2026 в 15:29

В Нижнем Новгороде запустили масштабный образовательный хаб, где студенты и профи смогут освоить тонкости работы с материалами на практике без права на ошибку.

Читать полностью » Забытый шелковый путь ведет в Казань: город готовится к небывалому наплыву восточных делегаций 03.04.2026 в 15:28

Россия готовит масштабную перестройку логистики для привлечения миллионов иностранных гостей, превращая один из крупнейших городов Поволжья в стратегический узел.

Читать полностью » Ловушка за 270 тысяч: казанский автосалон наказали за фальшивую цену на Ладу Гранту 03.04.2026 в 15:25

Покупателей заманивали ценами, которые оказались далеки от реальности, вынуждая людей оформлять кабальные условия прямо во время визита в дилерский центр.

Читать полностью » Колеса обретают вторую жизнь: Казань запустила масштабную акцию по утилизации шин 03.04.2026 в 15:22

В столице Татарстана стартует кампания по очистке городских территорий, ради которой власти открыли специальные пункты приема вторсырья у населения.

Читать полностью » Тишина после гула — в Нижнем Новгороде оценили масштаб ущерба: обломки БПЛА повредили дома 03.04.2026 в 14:11

В нескольких районах города местные жители столкнулись с последствиями падения неопознанных объектов, заставившими муниципальные службы перейти к действиям.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Верный помощник или бомба замедленного действия: ошибки эксплуатации убивают домашнюю технику
ДФО
Серебро в руках, а лед под ногами тает: камчатская корюшка заставляет рыбаков рисковать жизнью
ДФО
Закаленные океаном и вулканами: из чего складывается уникальный характер жителей Камчатки
ДФО
Стены кусаются, но хватка слабеет: стоимость аренды жилья в Приморье пошла на неожиданный разворот
СЗФО
Электричка обгоняет автобус по комфорту: между Гатчиной и Петербургом запускают особый график
СЗФО
Магия старой стали: легендарная техника Ленинградской области открыла секреты юным инженерам
Наука
Река сама оплачивает счета за свет: старая механика внезапно победила современные солнечные панели
СЗФО
Счастье не прячут, его показывают всей стране: семьи Заполярья готовятся к главному вызову года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet