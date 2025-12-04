Одно дыхание и депрессия отступает: новый метод поражает скоростью эффекта

Терапия, способная вернуть надежду пациентам с тяжёлой депрессией, постепенно выходит за рамки экспериментальных исследований. Новые данные показывают, что закись азота — газ, давно известный анестезиологам, — может стать важным инструментом в лечении тех, кому не помогают привычные антидепрессанты. Об этом сообщает издание Science Daily.

Новые подходы к лечению тяжёлой депрессии

Тяжёлая депрессия остаётся одним из самых устойчивых и сложных для лечения психических расстройств. Для миллионов людей по всему миру антидепрессанты становятся не решением, а лишь временной поддержкой, которая не приносит ощутимого облегчения. Поэтому интерес к новым способам терапии, включая ингаляции закисью азота, стремительно растёт.

В метаанализе, проведённом исследователями из Бирмингемского университета, были изучены результаты одиннадцати клинических испытаний, включающих данные пациентов с большим депрессивным расстройством и терапевтически резистентной депрессией. Учёные пришли к выводу, что контролируемое введение закиси азота может заметно уменьшать симптомы уже спустя сутки после сеанса.

"Депрессия — изнурительное заболевание, особенно когда стандартное лечение не приносит эффекта", — отметил исследователь Киранприт Гилл из Бирмингемского университета.

Что такое терапевтически устойчивая депрессия

Терапевтически резистентная депрессия (ТРД) — это состояние, при котором пациент не реагирует на два и более курса антидепрессантов. По данным британских исследователей, почти половина пациентов с этим диагнозом испытывают лишь частичное облегчение, несмотря на длительную терапию. Для таких людей поиск альтернативных решений становится жизненно важным.

Ранее специалисты уже пытались использовать в лечении ТРД препараты, действующие на другие нейромедиаторные системы — например, кетамин. Теперь внимание смещается к закиси азота, которая воздействует на глутаматные рецепторы, ускоряя процессы восстановления эмоционального баланса.

"Наш анализ показывает, что закись азота может стать частью нового поколения быстрых и эффективных методов терапии депрессии", — добавил профессор Стивен Марваха из Бирмингемского университета.

Как действует закись азота на мозг

Ингаляция закиси азота в медицинской концентрации (около 50%) вызывает быстрое, но кратковременное улучшение настроения. Первые положительные изменения фиксируются уже через 24 часа после сеанса. Однако, если ингаляция проводится однократно, эффект обычно ослабевает через несколько дней.

При повторных процедурах, проводимых курсом, улучшение сохраняется дольше. Исследователи считают, что ключевую роль здесь играет влияние закиси азота на нейротрансмиттер глутамат, который регулирует связь между нервными клетками. Это воздействие схоже с действием кетамина, но проходит мягче и безопаснее.

Профиль безопасности и возможные побочные эффекты

Любой новый метод лечения требует оценки безопасности. В клинических испытаниях у небольшой части участников наблюдались кратковременные побочные эффекты — тошнота, лёгкое головокружение и головная боль. Эти симптомы исчезали без вмешательства врачей и не требовали прекращения терапии.

Более высокие дозировки могли вызывать кратковременный дискомфорт, но серьёзных последствий зафиксировано не было. Тем не менее учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований для оценки долгосрочной безопасности и уточнения оптимальных дозировок.

Возможности применения в клинической практике

Бирмингемский университет совместно с Оксфордским центром исследований психического здоровья планирует запустить первое крупное исследование в рамках Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Его цель — определить, насколько безопасно и эффективно можно внедрять терапию закисью азота в реальную клиническую практику.

Если метод подтвердит свою эффективность, он сможет дополнить существующие программы лечения депрессии, особенно в случаях, когда стандартная фармакотерапия не даёт результата. Это особенно важно для пациентов, живущих в условиях хронического стресса или в социально уязвимых сообществах.

Сравнение традиционной терапии и терапии закисью азота

Классические антидепрессанты требуют длительного приёма и часто вызывают побочные эффекты — от сонливости до прибавки веса. Их действие проявляется через 4-6 недель после начала лечения.

Закись азота, напротив, даёт быстрый эффект — уже через сутки, что особенно важно для пациентов с тяжёлой формой депрессии. Её воздействие краткосрочно, но при курсовом подходе эффект становится более устойчивым.

Таким образом, по сравнению с традиционными антидепрессантами, терапия закисью азота:

действует быстрее;

не требует ежедневного приёма препарата;

переносится легче;

однако требует контроля дозировки и периодических процедур.

Плюсы и минусы терапии закисью азота

Перед внедрением метода важно взвесить его преимущества и ограничения.

Плюсы:

быстрое наступление эффекта;

возможность применения при устойчивой депрессии;

минимальные кратковременные побочные эффекты;

хорошая переносимость и неинвазивность процедуры.

Минусы:

кратковременность результата при разовом использовании;

необходимость дополнительного наблюдения после процедуры;

ограниченное количество исследований по долгосрочной безопасности.

Несмотря на недостатки, закись азота уже рассматривается как перспективное направление в терапии резистентных депрессий, особенно в сочетании с другими методами, такими как нейромодуляция или психотерапия.

Советы пациентам, рассматривающим инновационные методы лечения

Перед началом любых процедур важно проконсультироваться с психиатром или неврологом, знакомым с современными протоколами терапии. Специалист поможет определить, подходит ли конкретному пациенту новый метод и не вызовет ли он нежелательных реакций.

Не прекращайте приём назначенных антидепрессантов без консультации врача. Уточните, есть ли у вас противопоказания к ингаляционной терапии. Принимайте участие только в клинически одобренных исследованиях или сертифицированных программах. Обращайте внимание на свои ощущения после процедуры и сообщайте врачу о любых изменениях состояния.

Популярные вопросы о лечении депрессии закисью азота

1. Можно ли пройти терапию закисью азота самостоятельно?

Нет. Использовать газ вне медицинского учреждения запрещено. Только врач определяет дозировку и контролирует процесс.

2. Сколько длится эффект после процедуры?

После первой ингаляции улучшение может сохраняться до нескольких дней. Курс из нескольких сеансов позволяет продлить результат.

3. Чем закись азота отличается от кетамина?

Оба вещества воздействуют на глутаматную систему мозга, но закись азота действует мягче, не вызывает галлюцинаций и не требует наркоза.

4. Подходит ли метод всем пациентам с депрессией?

Нет. Он показан, прежде всего, людям, которые не реагируют на стандартные антидепрессанты. Решение о применении принимает специалист.

5. Когда метод появится в больницах Великобритании?

После завершения клинических испытаний в рамках NHS и анализа данных о безопасности. Ожидается, что первые результаты будут опубликованы в ближайшие годы.