Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Nissan
Nissan
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 5:29

Огромные убытки и миллиарды на счетах: Nissan показал, как экономят настоящие профи

Nissan планирует снизить издержки на 500 млрд йен к 2026 году в рамках программы Re: Nissan — компания

Nissan Motor Co., Ltd. продолжает активную трансформацию, несмотря на сложную экономическую обстановку и операционные убытки в 27,7 млрд йен за первую половину 2025 финансового года. Чистые потери компании достигли 221,9 млрд йен, чему способствовали снижение доходов от совместных предприятий и значительные затраты на реструктуризацию. Вместе с тем, Nissan демонстрирует устойчивую ликвидность: на начало марта автомобильный бизнес располагал 3,6 трлн йен, включая 2,2 трлн йен в виде денежных средств и эквивалентов.

Глобальные продажи компании за отчетный период составили 1,48 млн автомобилей, обеспечив выручку в 5,6 трлн йен. Средний курс валют в этот период составлял 146 йен за доллар и 168 йен за евро. Отдельно стоит отметить влияние китайского совместного предприятия, где применяется метод долевого участия, что отражается на структуре отчетности.

Финансовые прогнозы и стратегия Re: Nissan

По обновленному прогнозу на весь 2025 финансовый год, Nissan рассчитывает на общий объем продаж около 11 трлн йен. Без учета тарифных ограничений операционная прибыль должна быть на уровне безубыточности, однако с учетом тарифов возможен операционный убыток до 275 млрд йен. Прогноз по чистой прибыли пока не озвучен, так как программа Re: Nissan находится в активной стадии реализации и требует дальнейшей оценки.

Стратегия Re: Nissan включает масштабное снижение расходов и оптимизацию производственных процессов. К 2026 году планируется сократить издержки на 500 млрд йен, из которых 200 млрд уже обеспечены благодаря улучшению процессов и внедрению инновационных подходов без ущерба для качества и безопасности. В первой половине года постоянные расходы уменьшились на 80 млрд йен, а к концу года планируют превысить 150 млрд йен. Общая экономия по постоянным затратам к 2026 году должна превысить 250 млрд йен. Одновременно проводится реорганизация производственных мощностей: из семи запланированных объектов уже выбрано шесть, трудозатраты на проектирование сокращены на 20% при целевом показателе 12%. Снижение числа уникальных компонентов позволяет упростить логистику и снизить себестоимость.

Продажа офиса и инвестиции

Одной из дополнительных мер стало решение продать и затем арендовать головной офис в Иокогаме. Это позволит высвободить средства для модернизации производств и ускорить развитие новых направлений, при этом рабочие процессы и персонал останутся на прежних местах благодаря долгосрочному договору аренды.

Новые модели и рыночные перспективы

Компания сосредоточится на пересмотре продуктовой стратегии и укреплении партнерских отношений. Уже сейчас модели Leaf и Rooks вызывают интерес у покупателей, а к 2027 году планируется выпуск дополнительных новинок. Главная цель — устойчивый рост за счет инноваций и предложения конкурентоспособных автомобилей на ключевых рынках.

"Несмотря на сложности первой половины года, компания уверенно движется к восстановлению. Во втором полугодии предстоит преодолеть новые вызовы, однако дисциплина, концентрация и реализуемые меры должны привести к улучшению результатов. Nissan продолжит внедрять инновации, ускорять выпуск новых моделей и развивать технологии, чтобы укрепить свои позиции на мировом рынке", — отметил генеральный директор Иван Эспиноса.

Сравнение подходов к сокращению расходов

Мера Эффект Срок реализации
Оптимизация производственных процессов Снижение издержек на 200 млрд йен Уже реализовано
Сокращение постоянных расходов Экономия 250 млрд йен До 2026 года
Реорганизация производственных мощностей Упрощение логистики, снижение себестоимости В процессе
Продажа и аренда офиса Высвобождение средств для инвестиций В ближайшие годы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование снижения издержек → рост убытков → оптимизация процессов.

  2. Отсутствие новой продуктовой линейки → потеря конкурентоспособности → выпуск новых моделей Leaf и Rooks.

  3. Сокрытие проблем в совместных предприятиях → искажение отчетности → прозрачная методика долевого участия.

А что если…

Если Nissan не реализует программу Re: Nissan в срок, возможны дополнительные убытки и замедление развития новых моделей. Успешное выполнение мер позволит компании сохранить ликвидность и укрепить позиции на ключевых рынках.

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы Минусы
Сокращение расходов без ущерба для качества Риск недополучения прибыли из-за тарифов
Внедрение новых моделей Требуется значительная инвестиция в R&D
Оптимизация производственных процессов Возможны трудности с персоналом при реорганизации

FAQ

Как выбрать подходящую модель Nissan?
Рекомендуется оценивать функциональные характеристики, стоимость владения и перспективу обновления линейки моделей.

Сколько стоит реорганизация производственных мощностей?
Зависит от масштабов предприятия, но экономия на постоянных расходах может превышать 250 млрд йен к 2026 году.

Что лучше — продажа офиса или реорганизация производственных процессов?
Лучше применять комплексный подход: продажа офиса высвобождает средства, а оптимизация процессов снижает издержки.

Мифы и правда

  • Миф: реструктуризация всегда приводит к ухудшению качества.

  • Правда: Nissan оптимизирует процессы без ущерба для качества и безопасности продукции.

  • Миф: новые модели слишком дорогие для массового рынка.

  • Правда: Leaf и Rooks ориентированы на широкий сегмент покупателей и конкурентоспособны.

3 интересных факта

  1. Nissan располагает более 3,6 трлн йен ликвидных средств.

  2. Трудозатраты на проектирование удалось снизить на 20%, при целевом показателе 12%.

  3. Программа Re: Nissan предусматривает экономию до 500 млрд йен к 2026 году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Renault и Nissan запускают совместные проекты электромобилей — инженеры автоконцерна сегодня в 2:30
Renault и Nissan разворачивают игру: переговоры вышли на новый уровень — финал удивляет

Renault и Nissan вновь сближаются после лет разногласий. Что стоит за этим решением и сможет ли альянс пережить второе рождение — разбираемся подробно.

Читать полностью » Замена свечей зажигания при пробеге 40–80 тыс. км снижает риск поломок двигателя — автомеханики сегодня в 1:51
Свечи зажигания выкручиваются тяжело? Причина скрыта в одном действии, о котором забывают даже опытные водители

Почему простая замена свечей нередко оборачивается дорогим ремонтом и какие ошибки чаще всего допускают даже опытные автомобилисты — разбираемся подробно.

Читать полностью » Отсутствие нормативов по автохламу выявили в малых городах — автоюрист Воропаев сегодня в 1:45
Брошенные автомобили заполонили дворы: грядут новые правила — но есть нюанс, о котором молчат

В российских городах снова обсуждают проблему брошенных автомобилей. Какие правила хотят ввести, что изменится для автовладельцев и почему вопрос затронул всех?

Читать полностью » Электрохимические алкотестеры обеспечивают стабильные результаты при личном и частом применении – специалист сегодня в 0:59
Купил самый дорогой алкотестер — результат удивил даже меня

Как выбрать алкотестер для личного использования, чтобы точно оценивать состояние организма и избежать неприятностей на дороге.

Читать полностью » Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года — Кремль сегодня в 0:25
Россия меняет курс на безопасность: что появится на дорогах после принятия нового плана — детали держали в секрете

Новая стратегия дорожной безопасности обещает изменить российские дороги до 2036 года: технологии, культура, контроль и ответственность объединятся в одной системе.

Читать полностью » Замена ремней ГРМ в б/у авто предотвращает капремонт двигателя — механики вчера в 23:20
Жаль, раньше не знал: заменяю ремни в б/у машине — и двигатель работает как новый, без поломок

Почему даже ухоженный автомобиль с пробегом требует вложений сразу после покупки? Разбираемся, какие узлы стоит обновить и что это даёт.

Читать полностью » Зарядка через прикуриватель в авто перегревает батарею — автоэксперт вчера в 22:13
Прикуриватель таит опасность: батарея телефона взрывается от скачков — USB меняет всё

Почему привычная "розетка 12V" может неожиданно вывести из строя ваш смартфон и навредить электросистеме авто? Разбираемся, чем это грозит водителям.

Читать полностью » Li Auto увольняет сотрудников за недостаточный контроль качества после возгорания минивэнов — компания вчера в 21:59
Li Auto горит и увольняет: как один минивэн разрушил карьеры десятков сотрудников

После возгорания минивэна Li Auto Mega компания отозвала тысячи машин и уволила сотрудников, чтобы восстановить доверие клиентов и укрепить имидж.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Храп признали возможным симптомом апноэ и фактором риска для сердца — сомнолог Ольга Решетникова
Красота и здоровье
Врач Людмила Денисенко рассказала, что хурма помогает продлить молодость и поддержать здоровье
Садоводство
Контейнер из-под яиц упрощает выращивание лука дома — Мария Антипова
Садоводство
Гниение деревянных столбов вызывает наклон забора — по данным строителей
Спорт и фитнес
90 процентов женщин имеют асимметрию груди — пластический хирург Юн
Наука
Учёные проверили влияние активности MC1R на воспаление и восстановление тканей — Кэт Боги
Дом
Универсальный домашний чистящий раствор готовят из уксуса, соды и лимонной кислоты
Культура и шоу-бизнес
Тоби Магуайр вернётся к роли Человека-паука в "Мстителях: Судный день" — инсайдер Даниэл Рихтман
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet