Новый Nissan Patrol получил только бензиновые моторы — компания
Nissan официально подтвердил то, о чём автолюбители догадывались уже давно: дизельной версии нового Patrol больше не будет. Для поклонников легендарного внедорожника это стало своего рода символическим рубежом — завершением эпохи, когда под капотом "Патрола" гремел тяговитый турбодизель. Теперь флагман марки доступен только с бензиновыми моторами, а единственным крупным конкурентом с дизельной альтернативой остаётся Toyota Land Cruiser 300.
Почему Nissan говорит "нет" дизелю
Решение не стало внезапным. За последние пятнадцать лет японский автопроизводитель последовательно сокращал долю дизельных двигателей в своей линейке. Всё началось с отказа от дизельных седанов и кроссоверов в Европе, а теперь очередь дошла и до внедорожных флагманов.
По словам представителей компании, современные тенденции показывают: клиенты всё чаще выбирают бензиновые, гибридные и электрические версии. Производить дизель ради небольшой аудитории уже не имеет смысла.
В обновлённом Patrol седьмого поколения теперь доступны два варианта двигателя: 3,5-литровый битурбо V6 и 3,8-литровый атмосферный. Оба агрегата показывают отличную мощность и динамику, но не дают того "тягового" характера, который ценили любители дизеля.
Где дизель держался дольше всех
Особенно остро отказ от дизеля восприняли на рынках, где такие моторы традиционно пользовались спросом, — в Австралии и на Ближнем Востоке. Там дизельные Patrol долгое время были выбором фермеров, военных и путешественников, которым важны были экономичность и крутящий момент.
Однако даже здесь ситуация изменилась. Уже с 2017 года дизельный Patrol исчез из дилерских центров Австралии. Основная причина — падение интереса и ужесточение экологических требований.
Антонио Лопес, руководитель подразделения Nissan, отвечающий за полноразмерные внедорожники, прямо сказал, что экономический смысл производства дизельного Patrol утратился.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытаться вернуть дизель в линейку для "традиционных" покупателей.
Последствие: высокие затраты на сертификацию и малый объём продаж.
Альтернатива: развивать гибридные и бензиновые турбоверсии, которые обеспечивают ту же динамику и удобство.
-
Ошибка: игнорировать запрос на экологичность.
Последствие: ограничение экспорта и штрафы в Европе и Азии.
Альтернатива: инвестировать в "чистые" технологии и платформы для электромобилей.
-
Ошибка: полагаться только на старые дизельные решения (как в пикапе Navara).
Последствие: моральное устаревание и падение продаж.
Альтернатива: переход на современные бензиновые моторы с системой рекуперации и мягким гибридом.
А что если бы дизель всё же остался?
Сценарий с дизельным Patrol мог бы частично сохранить лояльность старой аудитории, особенно в сельской местности. Но, по оценкам аналитиков, объёмы продаж не перекрыли бы даже часть затрат на разработку нового двигателя и адаптацию платформы.
Кроме того, всё больше стран ужесточают стандарты выбросов NOx, а дизельные агрегаты становятся всё дороже из-за необходимости сложных систем очистки.
Плюсы и минусы отказа от дизеля
|Плюсы
|Минусы
|Меньше выбросов и штрафов
|Потеря части традиционной аудитории
|Простота обслуживания
|Повышенный расход топлива
|Унификация моторов по регионам
|Меньше тяги на низких оборотах
|Больше возможностей для гибридизации
|Меньше вариантов для экспедиций
Часто задаваемые вопросы
1. Почему Nissan отказался от дизеля именно сейчас?
Падение спроса, рост затрат и переход на новые стандарты выбросов сделали дизель экономически невыгодным.
2. Есть ли у Nissan другие дизельные модели?
Да, но их становится всё меньше. Пикап Navara остаётся последним крупным дизельным проектом, и даже его будущее под вопросом.
3. Можно ли ожидать возвращения дизельного Patrol?
Практически нет. Компания сосредоточена на гибридных и электрических технологиях, а не на обновлении старых решений.
4. Что выбрать взамен — Patrol или Land Cruiser 300?
Если нужен мощный бензиновый внедорожник с отличной надёжностью — Patrol. Если приоритетом остаётся дизель и экономия топлива — Land Cruiser 300.
Мифы и правда
Миф: "Дизельный Patrol вернётся в 2026 году".
Правда: компания официально заявила, что не планирует возвращать дизель даже в рамках спецсерий.
Миф: "Бензиновый Patrol менее надёжен".
Правда: современные турбомоторы V6 показывают отличные результаты по ресурсу и экономичности.
Миф: "Nissan потеряет рынок Австралии".
Правда: производитель адаптирует стратегию — делает ставку на более лёгкие внедорожники и пикапы, где спрос стабилен.
