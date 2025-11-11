Новый Nissan Patrol получил только бензиновые моторы — компания

Nissan официально подтвердил то, о чём автолюбители догадывались уже давно: дизельной версии нового Patrol больше не будет. Для поклонников легендарного внедорожника это стало своего рода символическим рубежом — завершением эпохи, когда под капотом "Патрола" гремел тяговитый турбодизель. Теперь флагман марки доступен только с бензиновыми моторами, а единственным крупным конкурентом с дизельной альтернативой остаётся Toyota Land Cruiser 300.

Почему Nissan говорит "нет" дизелю

Решение не стало внезапным. За последние пятнадцать лет японский автопроизводитель последовательно сокращал долю дизельных двигателей в своей линейке. Всё началось с отказа от дизельных седанов и кроссоверов в Европе, а теперь очередь дошла и до внедорожных флагманов.

По словам представителей компании, современные тенденции показывают: клиенты всё чаще выбирают бензиновые, гибридные и электрические версии. Производить дизель ради небольшой аудитории уже не имеет смысла.

В обновлённом Patrol седьмого поколения теперь доступны два варианта двигателя: 3,5-литровый битурбо V6 и 3,8-литровый атмосферный. Оба агрегата показывают отличную мощность и динамику, но не дают того "тягового" характера, который ценили любители дизеля.

Где дизель держался дольше всех

Особенно остро отказ от дизеля восприняли на рынках, где такие моторы традиционно пользовались спросом, — в Австралии и на Ближнем Востоке. Там дизельные Patrol долгое время были выбором фермеров, военных и путешественников, которым важны были экономичность и крутящий момент.

Однако даже здесь ситуация изменилась. Уже с 2017 года дизельный Patrol исчез из дилерских центров Австралии. Основная причина — падение интереса и ужесточение экологических требований.

Антонио Лопес, руководитель подразделения Nissan, отвечающий за полноразмерные внедорожники, прямо сказал, что экономический смысл производства дизельного Patrol утратился.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытаться вернуть дизель в линейку для "традиционных" покупателей.

Последствие: высокие затраты на сертификацию и малый объём продаж.

Альтернатива: развивать гибридные и бензиновые турбоверсии, которые обеспечивают ту же динамику и удобство. Ошибка: игнорировать запрос на экологичность.

Последствие: ограничение экспорта и штрафы в Европе и Азии.

Альтернатива: инвестировать в "чистые" технологии и платформы для электромобилей. Ошибка: полагаться только на старые дизельные решения (как в пикапе Navara).

Последствие: моральное устаревание и падение продаж.

Альтернатива: переход на современные бензиновые моторы с системой рекуперации и мягким гибридом.

А что если бы дизель всё же остался?

Сценарий с дизельным Patrol мог бы частично сохранить лояльность старой аудитории, особенно в сельской местности. Но, по оценкам аналитиков, объёмы продаж не перекрыли бы даже часть затрат на разработку нового двигателя и адаптацию платформы.

Кроме того, всё больше стран ужесточают стандарты выбросов NOx, а дизельные агрегаты становятся всё дороже из-за необходимости сложных систем очистки.

Плюсы и минусы отказа от дизеля

Плюсы Минусы Меньше выбросов и штрафов Потеря части традиционной аудитории Простота обслуживания Повышенный расход топлива Унификация моторов по регионам Меньше тяги на низких оборотах Больше возможностей для гибридизации Меньше вариантов для экспедиций

Часто задаваемые вопросы

1. Почему Nissan отказался от дизеля именно сейчас?

Падение спроса, рост затрат и переход на новые стандарты выбросов сделали дизель экономически невыгодным.

2. Есть ли у Nissan другие дизельные модели?

Да, но их становится всё меньше. Пикап Navara остаётся последним крупным дизельным проектом, и даже его будущее под вопросом.

3. Можно ли ожидать возвращения дизельного Patrol?

Практически нет. Компания сосредоточена на гибридных и электрических технологиях, а не на обновлении старых решений.

4. Что выбрать взамен — Patrol или Land Cruiser 300?

Если нужен мощный бензиновый внедорожник с отличной надёжностью — Patrol. Если приоритетом остаётся дизель и экономия топлива — Land Cruiser 300.

Мифы и правда

Миф: "Дизельный Patrol вернётся в 2026 году".

Правда: компания официально заявила, что не планирует возвращать дизель даже в рамках спецсерий.

Миф: "Бензиновый Patrol менее надёжен".

Правда: современные турбомоторы V6 показывают отличные результаты по ресурсу и экономичности.

Миф: "Nissan потеряет рынок Австралии".

Правда: производитель адаптирует стратегию — делает ставку на более лёгкие внедорожники и пикапы, где спрос стабилен.