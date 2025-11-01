Союз века превратился в мыльный пузырь: зачем Mercedes сбежал от Nissan

История завода COMPAS в мексиканском Агуаскальентесе начиналась с амбиций, а закончилась убытками и сворачиванием производства. Когда в 2017 году Nissan и Mercedes-Benz подписали соглашение о совместном предприятии, оно должно было стать примером успешного альянса: немецкий опыт, японская инженерия, оптимизация затрат и перспективный рынок Северной Америки. Но спустя восемь лет стало ясно — эксперимент не удался.

Конец эпохи Infiniti и Mercedes GLB

На заводе выпускали кроссоверы Infiniti QX50 и QX55, а также компактный Mercedes GLB, который должен был закрепить позиции бренда в сегменте SUV среднего класса. Однако спрос оказался ниже ожиданий. Прогнозы продаж, на которых строилась бизнес-модель предприятия, не оправдались, а американский рынок переключился на электромобили и более доступные бренды.

В ноябре этого года производство Infiniti завершится, а Mercedes оставит площадку до мая 2026 года, чтобы завершить выпуск GLB. После этого предприятие будет полностью закрыто.

Почему совместное предприятие не выжило

Причины закрытия лежат не только в падении продаж, но и в стратегических изменениях самого Nissan. Компания объявила о глобальной реструктуризации, целью которой стало сокращение производственных мощностей с 3,5 до 2,5 миллионов автомобилей в год. Это должно повысить загрузку оставшихся предприятий и сократить издержки.

Кроме завода COMPAS, под закрытие попадут еще шесть площадок по всему миру, включая предприятия в Азии и Южной Америке. Эти шаги — часть антикризисной программы Re: Nissan, направленной на возвращение компании к прибыльности.

Шаг за шагом: как Nissan оптимизирует производство

Слияние производственных линий — на ряде заводов теперь будут выпускать разные модели на одной платформе. Сокращение логистических цепочек — поставщики переводятся ближе к сборочным цехам. Инвестиции в электромобили — приоритет смещен на платформы e-POWER и Ariya. Вывод нерентабельных моделей — в том числе Infiniti QX55 и старые версии Pathfinder.

Эти шаги позволят сократить затраты и сосредоточиться на направлениях с реальным спросом: электрокары, кроссоверы среднего класса и коммерческий транспорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чрезмерное расширение мощностей без учета колебаний рынка.

Последствие: избыток складских запасов, низкая загрузка, финансовые убытки.

Альтернатива: переход на модульное производство и гибкие платформы, как у Toyota или Hyundai, где на одной линии собираются разные типы кузовов.

А что если бы Nissan и Mercedes не расстались?

Если бы партнеры сумели адаптировать проект к реалиям рынка, COMPAS мог бы стать центром сборки электромобилей. Мексика имеет выгодное положение для экспорта в США, а также доступ к редкоземельным материалам и дешевую рабочую силу. Однако отсутствие единой стратегии между брендами, разное восприятие качества и цели по прибыли сделали альянс непрочным.

Плюсы и минусы совместных заводов

Плюсы Минусы Снижение издержек за счет общего производства Разные стандарты качества и сложности в управлении Быстрый доступ к новым технологиям Размывание брендов и конкуренция внутри альянса Упрощение логистики Риски при падении спроса на одну из марок

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как это повлияет на покупателей Infiniti и Mercedes?

Никак в краткосрочной перспективе: гарантийные и сервисные обязательства сохраняются. Но новые поколения моделей будут производиться в других странах.

Почему Nissan закрывает заводы, если продажи растут?

Продажи растут неравномерно: компания фиксирует успех в Азии, но теряет позиции в США. Оптимизация нужна для перераспределения ресурсов.

Мифы и правда о глобальной реструктуризации

Миф: Nissan уходит с американского рынка.

Правда: компания лишь перераспределяет мощности, оставляя ключевые модели — Rogue, Kicks и Frontier — в производстве.

Миф: Mercedes разрывает все связи с Nissan.

Правда: сотрудничество по платформам и компонентам продолжится, но без совместных сборочных линий.

Миф: Infiniti прекращает существование.

Правда: бренд обновит линейку, но сосредоточится на гибридных и полностью электрических моделях.

Исторический контекст

Совместное предприятие COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) создавалось в 2015 году с инвестициями около миллиарда долларов. Проект должен был стать символом нового уровня партнерства между Renault-Nissan Alliance и Daimler AG. Однако уже через несколько лет наметился спад: спрос на компактные премиальные SUV сократился, а затраты на сертификацию и логистику выросли.

К 2025 году обе компании решили свернуть проект, чтобы сосредоточиться на собственных приоритетах: Mercedes — на электрификации и моделях EQ, Nissan — на реорганизации брендов Infiniti и Datsun.