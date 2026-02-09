Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 22:22

Xterra вернётся не одна: Nissan тайно готовит целое семейство рамных моделей

Возвращение Nissan Xterra уже не выглядит одиночным жестом ностальгии — за ним может последовать куда более масштабный проект. Японский автопроизводитель готовит сразу несколько рамных моделей, способных изменить расстановку сил в сегменте внедорожников и пикапов. Для рынка Северной Америки это один из самых амбициозных планов бренда за последние годы. Об этом сообщает Automotive News.

Возвращение Xterra как отправная точка

Nissan официально подтвердил, что Xterra нового поколения выйдет на рынок во второй половине 2028 года. Внедорожник с кузовом на раме планируют удержать в ценовом диапазоне ниже 40 тысяч долларов, что выглядит особенно привлекательно на фоне роста стоимости новых автомобилей. Оригинальная Xterra выпускалась с 1999 по 2015 год и успела заслужить репутацию простого и выносливого автомобиля задолго до бума оверлендинга.

Теперь, когда спрос на "честные" внедорожники снова растёт, Nissan намерен вернуться к формуле, которая уже работала. Причём речь идёт не о единичной модели, а о гораздо более широкой стратегии.

Целое семейство рамных моделей

Во время закрытой встречи дилеров в рамках Североамериканского автосалона представителям сети показали так называемое "семейство автомобилей с кузовом на раме". По данным Automotive News, одной из этих машин была новая Xterra. Однако, как утверждает издание The Drive, всего дилерам продемонстрировали сразу пять моделей на грузовой архитектуре.

Такой подход говорит о желании Nissan быстро и системно укрепить позиции в сегменте, который остаётся одним из самых прибыльных в США. Компания фактически готовит перезапуск всей своей линейки внедорожников и пикапов.

Pathfinder и Frontier: возврат к истокам

Среди показанных автомобилей, по неофициальной информации, был рамный Pathfinder следующего поколения. Если это подтвердится, модель может вернуться к своим корням и занять место между Xterra и более крупной Armada. Такой Pathfinder станет альтернативой современным кроссоверам и сделает акцент на проходимости и прочности.

Также ожидается полностью новое поколение пикапа Frontier. Для Nissan это критически важная модель, поскольку конкуренция в сегменте среднеразмерных пикапов в Северной Америке крайне жёсткая, а обновление давно назрело.

Роль Infiniti и высокая ставка

Планы Nissan не ограничиваются массовым брендом. Сообщается, что на базе Xterra и Pathfinder могут появиться и премиальные версии под маркой Infiniti. Более роскошный вариант Pathfinder, вероятно, сохранит имя QX60 и будет нацелен на конкуренцию с Lexus GX. Название премиальной версии Xterra пока не раскрывается.

Для Nissan этот проект имеет стратегическое значение. Сегодня в рамном сегменте у компании фактически остаются Armada, Frontier и Infiniti QX80, тогда как у Toyota и Lexus выбор заметно шире. Новая линейка должна сократить этот разрыв и вернуть бренду утраченные позиции.

Если планы будут реализованы, Xterra 2028 года станет не просто возвращением известного имени, а отправной точкой для масштабного обновления всего "грузового" направления Nissan.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

