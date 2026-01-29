Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Доктор
Доктор
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:20

Смертность как при катастрофе, лечения ноль: вирус с пугающей статистикой остаётся в тени

Вирус Нипах остаётся одной из самых тревожных инфекционных угроз последних десятилетий: высокая смертность сочетается с отсутствием вакцины и лекарств. При этом заболевание фиксируется редко, а его вспышки локализованы, что парадоксальным образом снижает интерес к разработке средств защиты. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на комментарий вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

Почему вирус Нипах считается особенно опасным

Вирус Нипах относится к редким и малоизученным возбудителям, несмотря на крайне тяжёлые последствия заражения. По данным Всемирной организации здравоохранения, летальность при инфекции колеблется в пределах от 40 до 75 процентов. Эти цифры ранее привёл официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич, слова которого цитировало агентство РИА Новости.

Опасность вируса заключается не только в высокой смертности, но и в потенциальной способности передаваться от человека к человеку. Хотя такие случаи пока считаются неэффективными и ограниченными, сам факт подобной передачи настораживает эпидемиологов. В сочетании с отсутствием специфической терапии это делает Нипах одним из самых проблемных вирусов в своём классе.

Отсутствие лечения и особенности терапии

На сегодняшний день не существует ни вакцины, ни препаратов, направленных непосредственно против вируса Нипах. Лечение заболевших носит исключительно симптоматический характер и направлено на поддержание жизненно важных функций организма. Это существенно ограничивает возможности врачей при тяжёлом течении болезни.

"Специфических способов лечения этого вируса не существует — применяется только симптоматическая терапия. Он считается достаточно экзотическим, потому что до сегодняшнего дня все случаи заболевания были зафиксированы в Азии и Австралии", — пояснил вирусолог Александр Лукашев.

По его словам, возбудитель действительно представляет серьёзную угрозу, однако пока остаётся редким.

Риск мутаций и география распространения

Дополнительное беспокойство вызывает вероятность изменений свойств вируса со временем. Александр Лукашев отмечает, что нельзя полностью исключать мутацию, которая сделает передачу инфекции между людьми более эффективной. В таком случае эпидемиологическая ситуация может измениться принципиально.

При этом текущая география вспышек остаётся ограниченной. Основные случаи заражения фиксируются в отдельных регионах Азии, куда россияне практически не ездят. Эксперт подчёркивает, что риск распространения инфекции в России на данный момент оценивается как низкий, но не равен нулю.

Почему вакцина так и не появилась

С момента открытия вируса прошло несколько десятилетий, однако разработки вакцины так и не завершились успехом. Причина, по мнению специалистов, заключается в крайне небольшом числе зарегистрированных случаев. За всю историю наблюдений их насчитывается около 650.

"Эти вспышки происходят не совсем в туристических регионах. В тех местах, где чаще всего бывают россияне, пока что вспышек не было. Из-за ограниченного распространения вирус не входил в число приоритетов для систем здравоохранения большинства стран, что напрямую повлияло на темпы исследований", — отметил Лукашев.

Таким образом, вирус Нипах остаётся инфекцией с крайне высоким уровнем смертности и одновременно — вне фокуса глобальной фармацевтики.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жизнь без отношений к 30 годам оборачивается проблемой — многие понимают это слишком поздно сегодня в 10:35

Одиночество в молодом возрасте всё чаще становится нормой, но новые данные показывают, как годы без отношений могут повлиять на психическое здоровье.

Читать полностью » Выбор аромата перестаёт быть лотереей: парфюмерная карта раскладывает всё по полочкам сегодня в 7:32

Разбираемся: 9 категорий ароматов и 4 семейства — древесные, амбровые, гурманские и цветочные ноты — помогут найти ваш стиль.

Читать полностью » Виртуальный друг обещал поддержку — а принёс тревогу: у ежедневных ИИ-чатов нашлась тёмная сторона сегодня в 3:27

Ежедневное общение с ИИ-чатами может быть связано с ухудшением эмоционального состояния. Учёные изучили, кто находится в группе риска и почему.

Читать полностью » Сахар в крови резко подскочил — делаю одно движение 2 минуты и вижу разницу по глюкометру вчера в 22:15

Как быстро снизить скачок сахара в крови: врачи объясняют, как движение (ходьба, приседания, подъём по лестнице) мгновенно влияет и помогает контролировать диабет.

Читать полностью » Думала, это обычные высыпания — а оказалось другое: почему бугорки на ногах появляются снова и снова вчера в 16:01

Разбираемся, почему бугорки на ногах чаще не акне, а фолликулит. Признаки, профилактика и лечение: от очищения с салициловой кислотой до лазерной эпиляции.

Читать полностью » Аэробные упражнения снизили биологический возраст мозга почти на год — Knowridge вчера в 15:31
150 минут в неделю — и мозг сбрасывает лишние годы: этот режим запускает обратный отсчёт

Регулярные аэробные упражнения связали с более «молодым» мозгом у людей среднего возраста. Исследование показывает, почему движение важно заранее.

Читать полностью » Хлор ни при чем: где в бассейне реальный источник заражения вчера в 14:53

Инфекционист Владислав Жемчугов рассказал NewsInfo, как снизить риск заражения в общественном бассейне.

Читать полностью » Побеги бамбука снизили уровень сахара в крови у людей – Knowridge вчера в 13:28
Его сажают для мебели, а едят как лекарство: эффект оказался слишком сильным, чтобы его игнорировать

Бамбук всё чаще рассматривают не только как строительный материал, но и как продукт питания. Учёные изучили его влияние на здоровье и нашли неожиданные эффекты.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Летний отпуск дешевле зимой: раннее бронирование тура решает всё — но есть три этапа, о которых молчат
Дом
Коврик для ванны после душа остаётся мокрым часами: простая привычка убирает “болотный” запах
Спорт и фитнес
Тренировка даёт ноль эффекта: мышцы просто не видят главный объект, без которого роста не бывает
Спорт и фитнес
Талия сужается, пока вы не встали с ковра: ленивый комплекс, который работает вопреки ожиданиям
Наука
ИИ выявил более 1300 космических аномалий в архиве Хаббла — астрономы ЕКА
Наука
Акулы оказались в потолке пещеры: Мамонтова пещера раскрыла следы моря возрастом 325 миллионов лет
Общество
Декрет не только для мамы: идея поддержки семей вызвала неожиданный эффект
Наука
Соединили моря — получили ловушку: маленькая разница уровней обернулась инженерной катастрофой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet