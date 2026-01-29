Смертность как при катастрофе, лечения ноль: вирус с пугающей статистикой остаётся в тени

Вирус Нипах остаётся одной из самых тревожных инфекционных угроз последних десятилетий: высокая смертность сочетается с отсутствием вакцины и лекарств. При этом заболевание фиксируется редко, а его вспышки локализованы, что парадоксальным образом снижает интерес к разработке средств защиты. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на комментарий вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

Почему вирус Нипах считается особенно опасным

Вирус Нипах относится к редким и малоизученным возбудителям, несмотря на крайне тяжёлые последствия заражения. По данным Всемирной организации здравоохранения, летальность при инфекции колеблется в пределах от 40 до 75 процентов. Эти цифры ранее привёл официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич, слова которого цитировало агентство РИА Новости.

Опасность вируса заключается не только в высокой смертности, но и в потенциальной способности передаваться от человека к человеку. Хотя такие случаи пока считаются неэффективными и ограниченными, сам факт подобной передачи настораживает эпидемиологов. В сочетании с отсутствием специфической терапии это делает Нипах одним из самых проблемных вирусов в своём классе.

Отсутствие лечения и особенности терапии

На сегодняшний день не существует ни вакцины, ни препаратов, направленных непосредственно против вируса Нипах. Лечение заболевших носит исключительно симптоматический характер и направлено на поддержание жизненно важных функций организма. Это существенно ограничивает возможности врачей при тяжёлом течении болезни.

"Специфических способов лечения этого вируса не существует — применяется только симптоматическая терапия. Он считается достаточно экзотическим, потому что до сегодняшнего дня все случаи заболевания были зафиксированы в Азии и Австралии", — пояснил вирусолог Александр Лукашев.

По его словам, возбудитель действительно представляет серьёзную угрозу, однако пока остаётся редким.

Риск мутаций и география распространения

Дополнительное беспокойство вызывает вероятность изменений свойств вируса со временем. Александр Лукашев отмечает, что нельзя полностью исключать мутацию, которая сделает передачу инфекции между людьми более эффективной. В таком случае эпидемиологическая ситуация может измениться принципиально.

При этом текущая география вспышек остаётся ограниченной. Основные случаи заражения фиксируются в отдельных регионах Азии, куда россияне практически не ездят. Эксперт подчёркивает, что риск распространения инфекции в России на данный момент оценивается как низкий, но не равен нулю.

Почему вакцина так и не появилась

С момента открытия вируса прошло несколько десятилетий, однако разработки вакцины так и не завершились успехом. Причина, по мнению специалистов, заключается в крайне небольшом числе зарегистрированных случаев. За всю историю наблюдений их насчитывается около 650.

"Эти вспышки происходят не совсем в туристических регионах. В тех местах, где чаще всего бывают россияне, пока что вспышек не было. Из-за ограниченного распространения вирус не входил в число приоритетов для систем здравоохранения большинства стран, что напрямую повлияло на темпы исследований", — отметил Лукашев.

Таким образом, вирус Нипах остаётся инфекцией с крайне высоким уровнем смертности и одновременно — вне фокуса глобальной фармацевтики.