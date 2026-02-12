Популярная Индия с неожиданным риском: вирус Нипах заставил пересмотреть правила питания и гигиены

Туристические маршруты по Индии остаются востребованными, однако в ряде регионов путешественникам советуют быть внимательнее к бытовым мелочам. В штате Западная Бенгалия зафиксирована циркуляция вируса Нипах, и специалисты напоминают о простых мерах профилактики. Речь идёт о правилах, которые легко соблюдать даже во время насыщенной поездки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов Харальда Вихела.

Какие меры предосторожности рекомендуют туристам

Эксперты подчёркивают, что снизить риск заражения можно за счёт элементарной гигиены и отказа от потенциально опасных продуктов. В первую очередь туристам советуют избегать контакта с животными, особенно в сельской местности и на рынках. Подобные рекомендации всё чаще звучат в контексте обсуждения безопасности туристов, когда речь идёт о поездках в страны с нестабильной эпидемиологической обстановкой.

"Мы советуем людям, которые едут в Западную Бенгалию, чтобы снизить риск контакта с вирусом Нипах, не прикасаться к животным, в том числе к их мокроте, крови или экскрементам", — говорит эксперт.

Отдельное внимание уделяется продуктам питания. Специалисты рекомендуют не употреблять пищу, которая могла контактировать со слюной или выделениями животных, а также отказаться от финикового сока, который традиционно получают из сока финиковой пальмы и который может быть загрязнён. Перед употреблением овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, а по возможности — подвергать термической обработке.

"Перед употреблением овощей или продуктов их следует мыть и готовить", — уточнил Вихел.

Позиция российских специалистов

Российские санитарные службы также напоминают о важности профилактики при поездках в страны, где выявлены случаи вируса Нипах. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от употребления сырых фруктов в подобных регионах, особенно если нет уверенности в условиях их хранения и обработки. Такие меры перекликаются с разъяснениями о том, в каких ситуациях турист может рассчитывать на полный возврат средств при угрозе здоровью.

Врач — эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина ранее отмечала, что вирус Нипах характеризуется высокой заразностью. Это означает, что при несоблюдении элементарных правил предосторожности риск инфицирования возрастает. Именно поэтому санитарные службы делают акцент на профилактике, а не на ограничениях передвижения.

Ситуация в России и общие рекомендации

На данный момент в России завозных случаев заболевания вирусом Нипах не зарегистрировано. Тем не менее специалисты призывают граждан, планирующих поездки, заранее знакомиться с эпидемиологической обстановкой в выбранной стране. Подобная осведомлённость позволяет скорректировать маршрут и подготовиться к возможным рискам.

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям, то есть передаётся от животных человеку. Основными источниками считаются летучие мыши и некоторые сельскохозяйственные животные. Заражение может происходить через продукты питания или при прямом контакте. Именно поэтому личная гигиена, отказ от сырой продукции и осторожность при взаимодействии с животными остаются ключевыми мерами защиты для путешественников.

Соблюдение простых правил — мытьё продуктов, отказ от сомнительных напитков и внимательное отношение к окружающей среде — помогает существенно снизить риски во время поездки. Такие рекомендации не требуют сложной подготовки, но способны обеспечить дополнительную безопасность и сохранить впечатления от путешествия положительными.