Ирина Соколова Опубликована сегодня в 22:30

Земля раскрыла старый шрам: под красной пустыней Австралии спал металл из эпохи суперконтинента

В центре Австралии обнаружили древнее месторождение ниобия — Geological Magazine

Загадка, скрытая под красными равнинами центральной Австралии, неожиданно вывела учёных к истокам одного из важнейших металлов современной промышленности. Речь идёт о ниобии — элементе, без которого невозможно представить высокопрочные сплавы и ряд передовых энергетических технологий. Новые геологические данные показали, что происхождение этого месторождения уходит в эпоху, когда Земля ещё была объединена в единый суперконтинент. Об этом сообщает Geological Magazine.

Металл будущего с древней историей

Необычные породы, обнаруженные глубоко под центральной частью Австралии, привлекли внимание исследователей из-за высокой концентрации ниобия. Этот металл широко используется при производстве лёгкой и прочной стали, востребованной в авиации, трубопроводных системах и электромобилях. Кроме того, ниобий играет важную роль в разработке аккумуляторов и сверхпроводящих технологий нового поколения, а интерес к нему усиливается на фоне глобального перехода к чистой энергетике и поисков критически важных ресурсов, в том числе с применением дистанционных методов разведки полезных ископаемых, подобных тем, что используются в проектах вроде поиска критически важных минералов.

Исследование показало, что источник ниобия связан с редкими магматическими породами — карбонатитами. Они формируются из глубинных расплавов и встречаются на планете крайне редко. Именно такие породы часто становятся концентраторами стратегических металлов, однако их геологическая история, как правило, оказывается сложной и многослойной.

Как распад суперконтинента создал месторождение

Учёные пришли к выводу, что карбонатиты в центральной Австралии образовались более 800 миллионов лет назад, в период активного растяжения земной коры. Этот этап стал предвестником распада древнего суперконтинента Родиния. Подобные процессы континентального рифтогенеза хорошо известны геологам и сегодня, о чём свидетельствуют современные исследования активных зон разломов, например, в материалах о том, как континенты вступают в фазу разлома.

"Эти карбонатиты не похожи ни на что из ранее известного в этом регионе. Они содержат значительные концентрации ниобия — стратегического металла, который используется для производства более лёгкой и прочной стали для самолётов, трубопроводов и электромобилей, а также является ключевым компонентом некоторых аккумуляторных и сверхпроводящих технологий следующего поколения", — сказал ведущий автор исследования доктор Максимилиан Дрёльнер.

По его словам, именно тектонические условия того времени позволили магме подняться из мантии к поверхности. Долгоживущие разломы оставались активными на протяжении сотен миллионов лет, создавая своеобразные каналы, по которым богатые металлами расплавы проникали в земную кору и формировали уникальные месторождения.

Точная датировка и значение открытия

Определение возраста подобных пород долгое время оставалось серьёзной проблемой для геологов. Карбонатиты нередко переживали несколько этапов преобразований, что затрудняло восстановление их первоначальной истории. В данном случае исследователи применили сочетание изотопного анализа и методов высокоточной геохронологии, что позволило проследить цепочку событий протяжённостью более 500 миллионов лет.

"Карбонатиты — это редкие магматические породы, в которых, как известно, сосредоточены основные мировые месторождения критически важных металлов, таких как ниобий и редкоземельные элементы", — отметил профессор Крис Киркланд.

В результате учёным удалось отделить первичные магматические процессы от более поздних изменений и точно датировать формирование пород — примерно между 830 и 820 миллионами лет назад. Эти данные не только углубляют понимание геологического прошлого Австралии, но и дают новые ориентиры для поиска редких металлов в других регионах мира.

Полученные выводы подчёркивают, что ключевые ресурсы современной экономики могут быть связаны с событиями глубочайшего геологического прошлого. Понимание таких процессов помогает точнее оценивать перспективы разведки и устойчивого использования стратегических металлов в будущем.

