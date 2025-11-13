Тайна закрытия любимых мультсериалов: что стоит за решением Paramount
Paramount приняла решение завершить производство мультсериалов для детей "Истории Черепашек-ниндзя" и "Дора". Последующие сезоны этих проектов станут финальными, что связано с объединением компании с Skydance и последующей реструктуризацией, сообщает Deadline.
Второй сезон "Историй Черепашек-ниндзя" выйдет на платформе Paramount+ в декабре, а точная дата премьеры четвертого сезона "Доры" пока не раскрыта.
Мультсериал "Истории Черепашек-ниндзя" стартовал в 2024 году. Его герои — четыре брата Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло — одновременно ведут обычную жизнь школьников и сражаются с преступностью в ночном Нью-Йорке.
"Черепашки-ниндзя" впервые появились в комиксах Кевина Истмена и Питера Лэрда, а анимационный сериал по их мотивам был показан в 1987 году и оставался на экранах почти десять лет. В последующие годы франшиза неоднократно возвращалась в виде мультфильмов и полнометражных фильмов, включая "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" в 2023 году.
Главной героиней мультфильма "Дора" является девочка Дора (или Даша), которая вместе с друзьями Башмачком и Картой отправляется на приключения в джунглях тропического леса. Они используют разнообразные инструменты — от досок для серфинга и воздушного шара до помощи птиц и лоз деревьев — чтобы исследовать мир вокруг.
Сравнение мультсериалов
|Параметр
|"Истории Черепашек-ниндзя"
|"Дора"
|Целевая аудитория
|Дети и подростки
|Дошкольники
|Жанр
|Приключения, боевик
|Обучающий, приключения
|Герои
|Четыре брата-черепашки
|Девочка и её друзья
|Дата начала
|2024
|2000-е (с периодическими перезапусками)
|Продолжительность сезонов
|2 сезона
|4 сезона
Советы шаг за шагом для семейного просмотра
-
Выберите подходящую платформу: Paramount+ для "Черепашек-ниндзя" или Nickelodeon/YouTube для "Доры".
-
Определите возраст ребёнка и длительность просмотра.
-
Подготовьте интерактивные элементы: для "Доры" — игры с картой и досками для серфинга; для "Черепашек" — тематические фигурки или комиксы.
-
Составьте расписание: чередуйте мультфильмы с активными играми на свежем воздухе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ставить ребёнка перед экраном на длительное время.
-
Последствие: перегрузка внимания и усталость.
-
Альтернатива: использовать мультфильмы как часть обучающего комплекса с физической активностью и обсуждением сюжета.
А что если…
-
Ребёнок не заинтересовался серией? Попробуйте начать с интерактивной версии или тематической настольной игры.
-
Если мультфильм кажется слишком сложным — выбирайте короткие эпизоды и добавляйте пояснения взрослых.
FAQ
Как выбрать подходящий мультсериал?
Опирайтесь на возраст ребёнка, интересы и образовательные цели.
Сколько стоит доступ к платформам?
Подписка Paramount+ варьируется в зависимости от региона, обычно от 6 до 10 долларов в месяц.
Что лучше для интерактивного обучения?
"Дора" благодаря игровым элементам и обучающим задачам.
Мифы и правда
-
Миф: "Дора" слишком детская, чтобы быть полезной.
-
Правда: мультфильм развивает логическое мышление и навыки решения задач.
Сон и психология
Регулярный просмотр мультфильмов в умеренном режиме помогает детям расслабляться, улучшает эмоциональную устойчивость и формирует позитивные привычки.
3 интересных факта
-
Первые "Черепашки-ниндзя" создавались как пародия на комиксы ужасов, а не как детский проект.
-
Дора — одна из первых героинь мультсериалов, активно взаимодействующих с аудиторией.
-
В последней версии "Черепашек" отражены современные технологии и культурные реалии Нью-Йорка.
Исторический контекст
-
1987 — премьера оригинального мультсериала "Черепашки-ниндзя".
-
2000-е — перезапуски и новые серии "Доры".
-
2023 — выпуск полнометражного фильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов".
-
2024 — старт "Историй Черепашек-ниндзя" на Paramount+.
