Тайна закрытия любимых мультсериалов: что стоит за решением Paramount

Paramount приняла решение завершить производство мультсериалов для детей "Истории Черепашек-ниндзя" и "Дора". Последующие сезоны этих проектов станут финальными, что связано с объединением компании с Skydance и последующей реструктуризацией, сообщает Deadline.

Второй сезон "Историй Черепашек-ниндзя" выйдет на платформе Paramount+ в декабре, а точная дата премьеры четвертого сезона "Доры" пока не раскрыта.

Мультсериал "Истории Черепашек-ниндзя" стартовал в 2024 году. Его герои — четыре брата Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло — одновременно ведут обычную жизнь школьников и сражаются с преступностью в ночном Нью-Йорке.

"Черепашки-ниндзя" впервые появились в комиксах Кевина Истмена и Питера Лэрда, а анимационный сериал по их мотивам был показан в 1987 году и оставался на экранах почти десять лет. В последующие годы франшиза неоднократно возвращалась в виде мультфильмов и полнометражных фильмов, включая "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" в 2023 году.

Главной героиней мультфильма "Дора" является девочка Дора (или Даша), которая вместе с друзьями Башмачком и Картой отправляется на приключения в джунглях тропического леса. Они используют разнообразные инструменты — от досок для серфинга и воздушного шара до помощи птиц и лоз деревьев — чтобы исследовать мир вокруг.

Сравнение мультсериалов

Параметр "Истории Черепашек-ниндзя" "Дора" Целевая аудитория Дети и подростки Дошкольники Жанр Приключения, боевик Обучающий, приключения Герои Четыре брата-черепашки Девочка и её друзья Дата начала 2024 2000-е (с периодическими перезапусками) Продолжительность сезонов 2 сезона 4 сезона

Советы шаг за шагом для семейного просмотра

Выберите подходящую платформу: Paramount+ для "Черепашек-ниндзя" или Nickelodeon/YouTube для "Доры". Определите возраст ребёнка и длительность просмотра. Подготовьте интерактивные элементы: для "Доры" — игры с картой и досками для серфинга; для "Черепашек" — тематические фигурки или комиксы. Составьте расписание: чередуйте мультфильмы с активными играми на свежем воздухе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставить ребёнка перед экраном на длительное время.

Последствие: перегрузка внимания и усталость.

Альтернатива: использовать мультфильмы как часть обучающего комплекса с физической активностью и обсуждением сюжета.

А что если…

Ребёнок не заинтересовался серией? Попробуйте начать с интерактивной версии или тематической настольной игры.

Если мультфильм кажется слишком сложным — выбирайте короткие эпизоды и добавляйте пояснения взрослых.

FAQ

Как выбрать подходящий мультсериал?

Опирайтесь на возраст ребёнка, интересы и образовательные цели.

Сколько стоит доступ к платформам?

Подписка Paramount+ варьируется в зависимости от региона, обычно от 6 до 10 долларов в месяц.

Что лучше для интерактивного обучения?

"Дора" благодаря игровым элементам и обучающим задачам.

Мифы и правда

Миф: "Дора" слишком детская, чтобы быть полезной.

Правда: мультфильм развивает логическое мышление и навыки решения задач.

Сон и психология

Регулярный просмотр мультфильмов в умеренном режиме помогает детям расслабляться, улучшает эмоциональную устойчивость и формирует позитивные привычки.

3 интересных факта

Первые "Черепашки-ниндзя" создавались как пародия на комиксы ужасов, а не как детский проект. Дора — одна из первых героинь мультсериалов, активно взаимодействующих с аудиторией. В последней версии "Черепашек" отражены современные технологии и культурные реалии Нью-Йорка.

Исторический контекст