Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" из Нидерландов, Руд ван Нистелрой, присоединился к тренерскому штабу своего соотечественника, главного тренера команды, Эрика Тен Хага. Об этом информирует официальный сайт МЮ.
Также в состав тренеров вошел Рене Хаке.
Ван Нистелрой играл за МЮ с 2001 по 2006 год, одержав победу в чемпионате, Кубке, Суперкубке Англии и Кубке Английской лиги. Он также стал победителем в составе нидерландского ПСВ и испанского клуба "Реал".
В 2017 году легенды "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" сыграли вничью в благотворительном матче со счетом 2:2. В составе МЮ голы забили Руд ван Нистелрой и Дэнни Уэббер, а за "Барселону" отличились Луис Гарсия и Гаиска Мендьета.
Рене Хаке, 52-летний тренер, работал в нидерландских клубах "Твенте", "Утрехт" и в других местных командах.
Фото: From Wikimedia Commons/
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