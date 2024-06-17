Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в Госдуму законопроект, запрещающий осуждать человека и заставлять его доказывать свою невиновность, если он защищал себя на территории своей жилплощади. Документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости.
Ярослав Нилов предлагает внести в статью 37 "Необходимая оборона" Уголовного кодекса РФ поправки, содержащие правила и последствия обороны на своей жилой площади. Он считает, что нельзя воспринимать злоупотреблением оборону гражданина, которая была предпринята от покушения, применённого вместе с грубой физической силой или моральным давлением, небезопасным для жизни хозяина дома и его семьи, друзей, родственников, которые находятся в жилом помещении, а также если кто-то собирался захватить имущество путём нелегального вторжения.
В пояснительной записке добавили, что жилым помещением является и место непрерывного пользования, и то, где хозяин живёт время от времени. Помимо этого, под жилищем понимается место пребывания человека.
Ярослав Нилов также отмечает, что неприкасаемость жилищной площади — это одно из основополагающих конституционных прав для каждого гражданина РФ. Он добавил, что на данный момент, когда происходят ситуации с посягательством чужим человеком на дом, то его хозяину необходимо сначала понять, чего хочет правонарушитель, определить уровень небезопасности и продумать, какие меры он может предпринять.
В пояснительной записке указывается, что на данный момент у правонарушителя будет более удобное положение, потому что хозяину квартиры потом придётся доказывать свою невиновность.
Фото: Tobias "ToMar" Maier (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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