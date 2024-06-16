Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости заявил, что необходимо установить алкотестеры на заправках и в местах общественного питания. Своё предложение он уже направил в МВД и Минтранс Российской Федерации.

Депутат Государственной Думы, выдвинутый Политической партией ЛДПР, направил в Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Российской Федерации предложение об установлении в некоторых местах прибора, позволяющего узнать содержание алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. По его мнению, алкотестеры должны быть задействованы на заправках и предприятиях, предоставляющие услуги питания.

По мнению Ярослава Нилова, такой законопроект сможет обезопасить граждан России от нетрезвых людей за рулём. Он отмечает, что некоторые могут сесть за руль, забыв, принимали ли они алкогольные напитки в ближайшее время или нет. По этой причине они будут вести себя неспокойно и нервно на дороге, боясь за возможное нарушение правил ПДД или аварию. Чтобы водитель был уверен в своём ясном состоянии, необходимо поставить алкотестеры в некоторые места, где каждый человек сможет проверить себя.

Помимо этого, Ярослав Нилов рассказал причину своего желания создать такой законопроект. Он поделился историей, как отправился на машине в Ростовскую область, где его ожидала рабочая встреча с водителями транспортных средств. В одном из жилых комплексов он впервые опробовал прибор, показывающий содержание алкоголя в человеке.

Депутат добавил, что можно было бы упростить жизнь водителям, если бы в магазинах продавались алкотестеры.

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