Мандарины
Мандарины
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:29

Никогда не знала, что мандарины могут быть опасны — теперь мой способ их мытья спасает

Антонина Стародубова предупредила о рисках избыточного потребления мандаринов — Life.ru

Мандарины — это символ новогодних праздников и важный элемент зимнего стола. Однако эксперты предупреждают, что при потреблении импортных мандаринов стоит быть осторожными. По мнению доцента кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полины Кулач, такие фрукты могут быть обработаны химическими веществами, воском и эфирными маслами, которые не только могут ухудшить вкус, но и вызвать аллергию. Об этом сообщает Life.ru.

Почему нужно осторожно выбирать импортные мандарины?

Импортные мандарины привозят из тёплых стран, и чтобы сохранить их свежесть и привлекательный внешний вид, они подвергаются различным химическим обработкам. Такие составы, как воск и эфирные масла, могут варьироваться в зависимости от производителя, что делает плоды потенциально опасными. Для того чтобы минимизировать вред, специалисты рекомендуют тщательно мыть фрукты, особенно те, которые прошли обработку. Внешне такие мандарины часто отличаются яркой кожурой и слабовыраженным ароматом.

"Естественный запах мандарина — это тонкий цитрусовый аромат, который становится заметен при легком касании кожицы. Несовершенства формы и цвета плодов, а также различия в их текстуре, являются признаками натурального созревания, а не искусственного вмешательства", — пояснила Полина Кулач.

Чем отличаются абхазские мандарины от импортных?

Абхазские мандарины выделяются на фоне других плодов своей натуральностью. Эти фрукты не покрыты воском и имеют более естественный цвет и аромат. Такие плоды являются безопасными для употребления и могут стать отличным выбором для праздничного стола. Более того, их ароматную кожуру можно использовать в кулинарии, добавив её в тесто для кексов, печенья или в качестве приправы для чая и маринадов.

Как правильно мыть мандарины и почему это важно

Перед тем как употреблять мандарины, их следует тщательно мыть, особенно если речь идёт об импортных плодах. Это поможет удалить с поверхности восковую плёнку и некоторые химические вещества. Однако, как отмечает Полина Кулач, обработку химикатами не всегда удаётся полностью устранить, и они могут проникать глубже в плод, что делает кожуру импортных мандаринов нежелательной для использования в приготовлении пищи.

"Если вы тщательно промыли импортные мандарины, их можно есть безопасно. Но кожуру таких плодов лучше не использовать в кулинарии, поскольку химические вещества могут проникать вглубь, и мы не в состоянии их полностью удалить", — подчеркнула эксперт.

Россия — лидер по импорту мандаринов в 2025 году

В последние годы Россия значительно увеличила объёмы импорта мандаринов и стала мировым лидером по этому показателю в 2025 году. Это привело к росту потребления, но также и к увеличению рисков, связанных с обработкой фруктов химическими веществами. Эксперты рекомендуют быть внимательными и выбирать только качественные фрукты, тщательно мыть их перед употреблением.

Кроме того, главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова также призвала россиян соблюдать умеренность в потреблении мандаринов. Чрезмерное количество этих цитрусовых может вызвать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем, даже у людей, не имеющих хронических заболеваний.

Соблюдая рекомендации экспертов, можно безопасно наслаждаться вкусом мандаринов и избежать нежелательных последствий.

