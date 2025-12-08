Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:18

Никогда не любила имбирь, пока не добавила его в чай — теперь не представляю зимы без него

Имбирь укрепляет иммунитет зимой благодаря витаминам и минералам — Екатерина Кашух

Зимой наш организм сталкивается с различными вызовами, такими как холод, ограниченный доступ к солнечному свету, сухой воздух и повышенный риск вирусных заболеваний. Эти факторы могут ослаблять иммунную систему, приводя к усталости, повышенной сонливости и тяге к калорийной пище.

Однако есть способы минимизировать негативные эффекты зимнего сезона, обращая внимание на правильное питание. Сезонные продукты, богатые витаминами и минералами, способны поддерживать организм и укреплять иммунитет в условиях холода и нехватки солнечных лучей. Врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рекомендует ряд продуктов, которые помогут укрепить здоровье зимой.

Продукты, которые поддержат иммунитет зимой

Имбирь

Имбирь — один из лучших продуктов для укрепления иммунной системы зимой. Этот корень богат витаминами E, K, C и группой B, а также множеством минералов: медью, железом, калием, кальцием, магнием, фосфором, цинком, марганцем и селеном. Благодаря алкалоиду гингеролу, который обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, имбирь помогает справляться с симптомами простуды и гриппа. Тёплый чай с медом и лимоном на основе имбиря — отличное средство для поддержания иммунитета в холодное время года.

Имбирь можно добавлять не только в напитки, но и использовать в качестве приправы к различным блюдам. Это улучшает пищеварение, помогает бороться с усталостью и снижает уровень стресса. Регулярное его употребление помогает повысить устойчивость организма к заболеваниям, особенно в зимний период, когда иммунная система наиболее уязвима.

Бурый рис

Бурый рис — это не только сытный и вкусный продукт, но и настоящий источник полезных веществ. Он содержит витамины группы B (B1, B3, B5), а также витамины K и E, минералы, такие как магний, фосфор, селен, железо, калий и цинк. Одним из главных преимуществ бурого риса является его способность долго усваиваться, что помогает дольше сохранять чувство сытости. Это особенно важно зимой, когда мы склонны потреблять более калорийную пищу, пытаясь согреться.

Кроме того, бурый рис имеет низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови и помогает контролировать вес. Он идеально подходит для зимнего рациона, поскольку способствует хорошему пищеварению и ощущению насыщения на долгое время.

Мандарины

Мандарины — это не только символ зимних праздников, но и полезный источник витаминов. Они богаты витамином C, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от вирусов. Всего три мандарина в день могут покрыть большую часть суточной потребности в витамине C. Помимо этого, мандарины содержат витамины A и C, а также минералы, такие как кальций, фосфор, калий, магний и натрий.

Сезон мандаринов особенно актуален зимой, когда организм нуждается в дополнительной поддержке. Они также способствуют улучшению настроения, ведь их яркий аромат и сладкий вкус дарят ощущение праздника и свежести в холодное время года.

Гранат

Гранат — это настоящий кладезь полезных веществ. Этот фрукт богат полифенолами, витаминами C, кальцием, магнием, фосфором, калием и железом. Потребление гранатов или гранатового сока помогает укрепить иммунную систему, а их антиоксидантные свойства нейтрализуют свободные радикалы, которые образуются под воздействием экологических факторов, таких как загрязнённый воздух и вредные привычки (например, курение).

Гранат оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Это особенно важно зимой, когда организм подвержен большему стрессу из-за низких температур и недостатка витаминов.

Киви

Киви — это низкокалорийный и богатый витаминами фрукт, который станет отличным дополнением к зимнему рациону. Киви содержит витамин C, который помогает укрепить иммунную систему, а также витамины A, E и K. В сочетании с магнием, калием, кальцием и медью, эти вещества способствуют поддержанию нормального обмена веществ и укрепляют защитные функции организма.

Кроме того, киви богато клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и помогает контролировать вес. Кислотность этого фрукта не только стимулирует аппетит, но и способствует поддержанию бодрости в холодное время года. Киви идеально подходит для людей, следящих за своим здоровьем и фигурой, а также тех, кто стремится укрепить свой иммунитет.

Плюсы и минусы сезонных продуктов

Плюсы:

  1. Богатство витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья зимой.

  2. Способность укреплять иммунную систему и защищать организм от простудных заболеваний.

  3. Улучшение пищеварения и поддержание здорового обмена веществ.

  4. Помогают контролировать аппетит и поддерживать нормальный вес.

Минусы:

  1. Некоторые продукты, такие как мандарины и гранаты, могут вызывать аллергическую реакцию у людей с чувствительностью.

  2. Овощи и фрукты могут быть дорогими в зимний период из-за сезонности.

  3. Некоторые продукты, такие как бурый рис, могут требовать длительного времени на приготовление.

Советы по выбору зимних продуктов для укрепления иммунитета

  1. Включайте в рацион сезонные фрукты и овощи, богатые витаминами и минералами, такие как мандарины, гранаты и киви.

  2. Выбирайте продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как бурый рис, для поддержания нормального пищеварения.

  3. Обогащайте рацион специями и растительными добавками, например, имбирем, для укрепления иммунной системы.

  4. Пейте свежевыжатые соки, такие как гранатовый или апельсиновый, чтобы дополнительно поддержать уровень витамина C.

Популярные вопросы о зимнем питании для иммунитета

1. Какие продукты лучше всего укрепляют иммунитет зимой?
Включайте в рацион фрукты и овощи, богатые витамином C (мандарины, киви), а также специи, такие как имбирь.

2. Почему зимой так важен витамин C?
Витамин C помогает укрепить иммунную систему и защищает организм от простудных заболеваний.

3. Сколько мандаринов нужно есть в день для укрепления иммунитета?
Всего три мандарина в день могут покрыть большую часть суточной потребности в витамине C.

