Прославившийся своими вздорными выходками актёр Никита Джигурда серьёзно обдумывает мысль пойти служить на территорию СВО, сообщают РИА Новости. Он предпочёл место, в котором задействованы супруг блогерши-марафонщицы Елены Блиновской и Ельмана Пашаева, в прошлом работавшего адвокатом у Михаила Ефремова.

"Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение", - прокомментировал источник агентства.

Никита Джигурда однажды наведывался на территорию ДНР. В марте мужчина даже обеспечил служащих одеждой и помог им беспилотниками.

Сейчас всё зависит от отношения, которое позволит рассмотреть кандидатуру шоумена для последующей службы в зоне СВО. Это рекомендация должна быть передана командующему подразделением или военкомату, которые решат, подойдёт ли им актёр.

В это время супруг осуждённой по вопросам отмывания денег и неуплаты налогов и Елены Блиновской всё ещё на территории СВО. Говорят, что её супруг не решает поставленные задачи и даже не является на службу. По словам источника РИА Новости, мужчина хотел перевестись в другое место, но позже ему сообщили о желании отправить его в бой, из-за чего он резко поменял своё решение.

Фото: instagram*/instadzhigurda

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