Президент и вице-президент Никарагуа, Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, отправили доброжелательные поздравления главе государства и народу Российской Федерации в связи с Днем России, выразив их схожесть в ценностях — любви, семье и вере.



В их послании, подписанном Ортегой и Мурильо, которое опубликовало издание El 19 Digital, отмечается: "Дорогой коллега-президент, от нашего народа и правительства, стремящихся к примирению и национальному единству Никарагуа, а также от нас лично, примите наши наилучшие пожелания в честь 34-й годовщины Дня России с народом и правительством Российской Федерации".



В Манагуа также отметили, что отмечают этот праздник совместно с россиянами в духе братства, разделяя общие ценности, включая любовь, семью, веру, живущих в гармонии и с надеждой.

Фото: commons. wikimedia.org/Elemaki (Сreative Commons Attribution 3.0 Unported license)