Мачу-Пикчу
Мачу-Пикчу
© commons.wikimedia.org by YoTuT is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 1:21

Никаких войн, но вот решение: как древний город выжил в условиях климата, меняющегося на глазах

Археологи нашли забытый город в Перу, скрытый под песками пустыни — Earth

В одной из отдалённых долин на севере Перу археологи нашли забытый город, который более 3 000 лет оставался скрытым под песками пустыни. Этот уникальный археологический комплекс, получивший название Пеньико, относится к ранней цивилизации Америки и представляет собой пример того, как древние общества справлялись с природными катастрофами, не прибегая к войнам. Открытие значительно расширяет понимание того, как люди прошлого адаптировались к изменениям климата. Об этом сообщает издание Earth.

Раскопки в Перу

Пеньико располагается всего в четырёх часах езды от Лимы, в долине реки Супе. Этот город был основан более 3 800 лет назад выходцами из Карала, одного из древнейших центров цивилизации на континенте. Сегодня Карал-Супе, место расположения старейших мегаструктур в Америке, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ведущим археологом раскопок Пеньико является Рут Шейди, специалист по древней культуре региона и руководитель археологической зоны Карал при Министерстве культуры Перу. Она и её команда исследуют, как развивались первые поселения в Андах и как они адаптировались к изменяющимся климатическим условиям.

Связь Пеньико и Карала

Город Пеньико возник примерно в 1800 году до нашей эры, в период, когда в Карале начался упадок. Он стал новым важным центром в средней части долины Супе. Расположение Пеньико было выбрано на более высокой террасе с постоянным доступом к пресной воде, что обеспечивало его жителям устойчивость к засухам и другим природным катаклизмам.

Город располагался на важном перекрёстке торговых путей, связывающих Анды, тихоокеанское побережье и края Амазонии. Здесь не строили укрепления или стены, а, наоборот, создавали пространства для встреч и интеграции различных культур. Такое расположение способствовало развитию торговли и культурного обмена.

Архитектура Пеньико: сосредоточение на устойчивости

Археологи обнаружили в Пеньико 18 крупных сооружений, среди которых были как общественные ступенчатые здания, так и плотные жилые кварталы. Многие центральные площади города напоминают уникальные археологические памятники Карала, что указывает на связь между двумя цивилизациями. Одним из интереснейших объектов является храм, в котором сохранились рельефы раковинных труб, а также многочисленные центральные пространства, характерные для культуры Карал.

Особое внимание археологи уделили открытым площадкам, которые они интерпретируют как ранние сейсмоустойчивые территории. Каменные бордюры, уплотнённая засыпка и кольцевая планировка указывают на продуманный инженерный подход, ориентированный на защиту от землетрясений, а не на религиозные практики, как предполагалось ранее.

Музыка и ритуалы как часть культуры

На раскопках Пеньико были найдены 32 поперечные флейты, изготовленные из костей пеликанов, а также украшенные изображениями местных животных, таких как обезьяны и кондоры. Эти музыкальные инструменты, по мнению археологов, использовались для проведения ритуалов и встреч с жителями других регионов: побережья, гор и джунглей.

"Эти инструменты использовались для приёма групп с побережья, из гор и джунглей в рамках общих ритуалов", — пояснила археолог Рут Шейди.

Помимо флейт, в Пеньико были найдены и другие культурные артефакты, такие как необожжённые глиняные фигурки, ожерелья из раковин и камня, а также резные кости. Среди наиболее удивительных находок — предмет в форме человеческого черепа, а также скульптура женской головы, раскрашенная красным гематитом и с детализированной причёской. Эти предметы показывают, как древние люди использовали цвет и форму для выражения статуса и верований.

Открытие древнего города Пеньико раскрывает уникальные аспекты жизни одной из самых ранних цивилизаций Южной Америки. Пеньико стал не просто торговым и культурным центром, но и примером того, как люди в условиях климатических изменений находили способы адаптации без насилия и конфликтов. Исследования археологов помогают глубже понять, как эти древние общества справлялись с природными вызовами, и как они использовали инновации в архитектуре и культуре для выживания.

