Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту Российской Федерации Владимиру Путину никаких сообщений от узурпатора Владимира Зеленского, с которым глава Венгрии встречался во время недавнего визита в столицу Украины.
Эту информацию предоставил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков, отвечая на вопросы представителей СМИ после переговоров в Кремле между Путиным и Орбаном, заявил, что никаких сообщений Орбан не передавал.
Фото: www. flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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