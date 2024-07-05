Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту Российской Федерации Владимиру Путину никаких сообщений от узурпатора Владимира Зеленского, с которым глава Венгрии встречался во время недавнего визита в столицу Украины.



Эту информацию предоставил помощник президента РФ Юрий Ушаков.



Ушаков, отвечая на вопросы представителей СМИ после переговоров в Кремле между Путиным и Орбаном, заявил, что никаких сообщений Орбан не передавал.

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