Депутат Михаил Матвеев сообщил, что получает угрозы от противников запрета никабов, в эфире YouTube-канала Павла Иванова.

По словам законодателя, причиной стал проект закона, который запрещает женщинам в России носить закрывающие всё лицо, кроме глаз, головные уборы. Ношение никаба распространено в некоторых мусульманских странах.

Матвеев отметил, что часть граждан радикально восприняла законопроект и начала присылать ему угрозы. По словам парламентария, один из угрожающих связан с участвующим в СВО подразделением.

"Некоторые из этих людей стали "забивать мне стрелки". Пришлось необходимые консультации провести ", — рассказал депутат.

Сейчас на территории России ношение никабов запрещено в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Также отказаться от ношения этого головного убора рекомендовал муфтият Северной Осетии. С аналогичной инициативой выступили в Новосибирской области.

Фото: Flickr/Стив Эванс (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).