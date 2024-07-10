Депутат Михаил Матвеев сообщил, что получает угрозы от противников запрета никабов, в эфире YouTube-канала Павла Иванова.
По словам законодателя, причиной стал проект закона, который запрещает женщинам в России носить закрывающие всё лицо, кроме глаз, головные уборы. Ношение никаба распространено в некоторых мусульманских странах.
Матвеев отметил, что часть граждан радикально восприняла законопроект и начала присылать ему угрозы. По словам парламентария, один из угрожающих связан с участвующим в СВО подразделением.
"Некоторые из этих людей стали "забивать мне стрелки". Пришлось необходимые консультации провести ", — рассказал депутат.
Сейчас на территории России ношение никабов запрещено в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Также отказаться от ношения этого головного убора рекомендовал муфтият Северной Осетии. С аналогичной инициативой выступили в Новосибирской области.
Фото: Flickr/Стив Эванс (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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