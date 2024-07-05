В Кремле отсутствуют обсуждения относительно возможного запрета на ношение никабов в Российской Федерации, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РБК. Он подчеркнул, что администрация президента не вовлечена в эту полемику.
Тема запрета никабов была поднята в этом году главой президентского Совета по правам человека Валерием Фадеевым в контексте обсуждения факторов, повышающих риски экстремизма. Он отметил, что подобные запреты уже действуют в некоторых странах Центральной Азии.
Однако муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов выразил опасение, что такой запрет может вызвать негодование среди российских мусульман и создать новые очаги напряженности в обществе.
После террористических актов в Дагестане против ношения никабов выступили глава республики Сергей Меликов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Муфтият Дагестана временно запретил ношение такой одежды до устранения выявленных угроз. Аналогичное решение было принято в Карачаево-Черкесии.
В Государственной Думе в мае-июне были подготовлены законопроекты, касающиеся ношения одежды, полностью закрывающей лицо. Один из документов предусматривает возможность разрешить регионам вводить запрет на нее в общественных местах, другой — накладывать штрафы за ношение такой одежды.
Председатель Духовного управления мусульман Ингушетии Ахмед-Хаджи Сагов в беседе с РБК отметил, что согласно Корану и Сунне, одежда не должна быть открытой или подчеркивать фигуру, но при этом не должна закрывать руки и лицо. Он добавил, что ни Коран, ни Сунна не предписывают ношение никаба и не обязывают женщин-мусульманок надевать его.
Фото: From Wikimedia Commons/ Antoine Taveneaux (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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