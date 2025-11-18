Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
посудомойка
посудомойка
© создано при помощи нейросети Kandinsky
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 19:36

Мой дом стал чище без генеральной уборки — всё благодаря вечерним мелочам

Многим кажется, что уборка перед сном — лишняя трата сил. Но профессиональные клинеры уверяют: вечерние мелочи создают ощущение порядка и избавляют от утренней суеты.

"Несколько простых привычек перед сном сделают утро спокойнее, а дом — свежее", — сказала эксперт по уборке Zep Лорен Хаузер.

Эти короткие шаги занимают меньше десяти минут, но помогают поддерживать чистоту без генеральных уборок.

1. Протереть кухонные поверхности

Кухня — место, где грязь появляется быстрее всего. Остатки еды, жир и влага — идеальная среда для бактерий.

"Ежедневное протирание помогает избежать жира и налёта, а кухню сохранить свежей", — отметила Лорен Хаузер.

Не забывайте о мойке: по данным исследований, в ней бактерий больше, чем на крышке унитаза. Используйте обезжиривающий спрей и мягкую салфетку из микрофибры. Протрите раковину, кран и столешницы, затем высушите поверхность.

2. Подмести полы в проходных зонах

Коридор, кухня и прихожая — самые нагруженные участки дома. Именно здесь скапливаются пыль и крошки.

"Перед сном стоит быстро пройтись веником или пылесосом — утром пол будет чистым и приятно босиком", — советует Лорен Хаузер.

Такой мини-ритуал помогает не допускать накопления грязи и экономит время по утрам.

3. Запустить или загрузить посудомойку

Полная раковина — не только неприятный вид, но и источник запахов.

"Загружайте или запускайте посудомойку каждый вечер, чтобы избежать запаха утром", — рекомендовала менеджер Spekless Cleaning Карина Тонер.

Если посуды немного, помойте её вручную. Так вы избавите кухню от запахов и насекомых, которые любят остатки еды.

4. Быстро протереть сантехнику

Небольшое усилие вечером избавит от пятен на утро. Капли воды, зубная паста и следы от рук делают раковину тусклой.

"Пена для чистки или универсальный спрей помогут вернуть блеск за одно движение", — отметила Лорен Хаузер.

Протрите смеситель, зеркало и раковину. Если делать это ежедневно, глубокая уборка ванной потребуется гораздо реже.

5. Встряхнуть подушки и сложить пледы

Порядок в гостиной создаёт ощущение спокойствия. Всего несколько движений — и комната снова выглядит ухоженной.

"Сложите пледы и расправьте подушки перед сном — и комната сразу станет уютнее", — посоветовала Карина Тонер.

Если у вас есть питомцы, уберите шерсть с мебели роликом или щёткой. Это не только выглядит аккуратно, но и снижает запах в помещении.

6. Устранить запахи

Даже в чистом доме ароматы еды, мусора и животных могут задерживаться.

"Если мусорное ведро полное — вынесите его перед сном, чтобы кухня оставалась свежей", — напомнила Карина Тонер.

Также освежите воздух с помощью лёгкого распыления нейтрализатора запахов. Для профилактики неприятного аромата из слива используйте энзимный очиститель — налейте средство в сток и оставьте на ночь, чтобы ферменты растворили жир и налёт.

Сравнение: вечерние задачи и эффект

Задача Время Эффект утром
Протереть кухню 3 минуты Без запахов и жира
Подмести полы 2 минуты Чистый коридор
Загрузить посуду 3 минуты Пустая раковина
Протереть ванную 2 минуты Блестящая сантехника
Встряхнуть подушки 1 минута Аккуратная гостиная
Освежить воздух 1 минута Свежесть в доме

Советы шаг за шагом

  1. После ужина загрузите посудомойку.

  2. Протрите раковину и столешницы.

  3. Быстро пройдитесь веником по кухне и прихожей.

  4. Проверьте ванную — вытрите воду и капли с зеркала.

  5. Уберите вещи, подушки и одеяла.

  6. Вынесите мусор и распылите ароматизатор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять грязную посуду.
    Последствие: запах и насекомые.
    Альтернатива: загрузить посудомойку или помыть вручную.

  • Ошибка: не выносить мусор.
    Последствие: стойкий запах к утру.
    Альтернатива: вынести вечером, а ведро промыть утром.

  • Ошибка: игнорировать слив.
    Последствие: неприятный запах из труб.
    Альтернатива: энзимный очиститель на ночь.

А что если нет сил убираться?

Необязательно делать всё сразу. Достаточно выбрать одну или две привычки — например, протирать кухню и выносить мусор. Когда действия станут автоматическими, добавляйте остальные. Главное — регулярность, а не идеал.

Плюсы и минусы вечерней уборки

Плюсы Минусы
Утро начинается в чистом доме Требует силы в конце дня
Уменьшает стресс Нужно выработать привычку
Экономит время утром Иногда сложно начать

FAQ

Сколько времени занимает вечерняя уборка?
В среднем 10-15 минут.

Нужно ли использовать химические средства каждый день?
Нет, достаточно мягких спреев и микрофибры.

Можно ли заменить ароматизатор эфирными маслами?
Да, капните масло лаванды или цитрусовых в диффузор перед сном.

Мифы и правда

Миф: Вечерняя уборка отнимает отдых.
Правда: Наоборот, порядок помогает быстрее расслабиться.

Миф: Достаточно убрать дом раз в неделю.
Правда: Ежедневные мелочи предотвращают накопление грязи.

Миф: Сильные чистящие средства очищают лучше.
Правда: Для ежедневного ухода достаточно мягких формул.

Интересные факты

  1. Учёные доказали, что чистое пространство снижает уровень кортизола — гормона стресса.

  2. Люди, убирающие вечером, тратят вдвое меньше времени на субботнюю уборку.

  3. Запуск посудомойки ночью экономит до 30% электроэнергии благодаря ночным тарифам.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века вечерняя уборка считалась семейным ритуалом: перед сном хозяйка протирала стол, дети складывали игрушки. Сегодня эта традиция возвращается в обновлённом виде — как способ заботы о себе и своём пространстве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утечку газа в квартире предложили выявлять мыльным раствором – эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарь сегодня в 11:02
Россиян удивил неожиданный совет: зачем заливать квартиру мыльным раствором

Узнайте, как с помощью простого мыльного раствора выявить утечку газа и какие меры безопасности нужно соблюдать, чтобы избежать опасных последствий.

Читать полностью » Неправильная работа вентиляции увеличивает риск появления плесени в ванной сегодня в 10:00
Вечно влажная ванная? Вот что действительно помогает, а что – пустая трата денег

Узнайте, как снизить влажность в ванной, предотвратить плесень и сохранить отделку с помощью простых, но эффективных средств.

Читать полностью » Использование одного полотенца для рук и посуды повышает риск заражения сегодня в 9:57
Всегда так делала – и не подозревала, что этим заражаю всю кухню опасными бактериями

Узнайте, какие привычки на кухне делают её более опасной, и как простые изменения помогут защитить семью от бактерий и неприятных последствий.

Читать полностью » Неразбавленный уксус помогает вывести пятна пота, шоколада и кетчупа сегодня в 8:07
Этот дешёвый продукт заменил мне пятновыводитель, кондиционер и чистящее средство для ванной

Узнайте, как столовый уксус помогает упростить уборку, смягчить ткани, вывести пятна и даже ухаживать за участком — без лишних затрат и химии.

Читать полностью » Универсальный домашний чистящий раствор готовят из уксуса, соды и лимонной кислоты сегодня в 6:03
Этот раствор заменил мне всю бытовую химию: пахнет приятно, чистит идеально

Узнайте, как приготовить безопасное и эффективное средство для уборки из простых ингредиентов, чтобы сделать дом чище и сократить расходы на бытовую химию.

Читать полностью » Полиэтиленовые шторки нельзя стирать в машинке из-за особенностей материала сегодня в 5:01
Беру уксус, соду и лимонную кислоту – через 40 минут шторка блестит, как только из магазина

Узнайте, как правильно стирать шторку для душа, какие средства подходят для разных материалов и как избавиться от плесени без лишних усилий.

Читать полностью » Методы улучшения восприятия уборки и упрощения процесса для всех членов семьи сегодня в 4:23
Забудьте про усталость от уборки: сделайте процесс быстрым и интересным

Узнайте, как полюбить уборку и сделать её частью повседневной жизни. Простые советы помогут вам справиться с этим процессом с удовольствием.

Читать полностью » Советы по избавлению от ненужных вещей при переезде сегодня в 3:18
Переезд на новый уровень: что точно стоит оставить в прошлом и не брать с собой

Переезд — это отличная возможность освободиться от ненужных вещей и создать уютное пространство. Узнайте, что точно стоит оставить в прошлом.

Читать полностью »

Новости
СКФО
В Ставропольском вузе начали подготовку нового поколения наставников
УрФО
В Тюмени таксопарки подняли комиссии за заказы для водителей — партнёр агрегатора
Питомцы
Доктор Смит: кошки тяжело переживают утрату другого питомца
Туризм
Мексиканские пограничники изъяли продукты у россиян, включая бананы и мясо — блогер Ершова
СФО
В Новосибирске начали обкатку двух новых трамваев — мэр Кудрявцев
УрФО
Восемь участников бунта в колонии №9 признаны виновными — Следственное управление
Красота и здоровье
Привычка ежедневной работы над собой укрепляет уверенность, заявила Доминик Элисса
Садоводство
Преимущества и недостатки подзимнего посева моркови
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet