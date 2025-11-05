Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
принц Уильям
© commons.wikimedia.org by Ian Jones is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 2:06

Светская жизнь оборвалась в одно мгновение: роковой вечер друга принца Уильяма на лондонской крыше

Daily Mail: полиция Лондона расследует гибель Бена Дункана, университетского друга принца Уильяма

Трагедия в центре Лондона всколыхнула не только столицу, но и близкое окружение принца Уильяма. Один из его университетских друзей, аристократ Бен Дункан, неожиданно погиб, упав с крыши отеля Trafalgar St. James. Это место считается популярной площадкой для отдыха: на крыше расположен бар с панорамным видом на город. Однако вечер 30 октября закончился трагедией, которая уже привлекла внимание полиции и вызвала множество вопросов.

По данным британских СМИ, среди которых и Daily Mail, 45-летний Дункан упал с высоты свыше 30 метров. Спасти его не удалось, несмотря на оперативную реакцию медицинских служб. Его гибель стала ударом и для университетского круга Сент-Эндрюса, где учились принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Подтверждённые факты происшествия

Первоначальные данные о случившемся поступили от правоохранителей и медиков, прибывших на место. Их описание событий остаётся максимально взвешенным: расследование продолжается, а выводы будут сделаны позже. Однако уже известно, что полиция рассматривает все возможные версии произошедшего.

Представители столичных полицейских служб сообщили о безуспешности попыток медиков вернуть Дункана к жизни.

"Несмотря на все усилия лондонской службы скорой помощи, он, к сожалению, скончался на месте происшествия", — отметили представители правоохранителей.

Похожую по смыслу информацию опубликовала и лондонская служба скорой помощи, уточнившая масштаб привлечённых ресурсов.

"На место происшествия были отправлены все возможные ресурсы, включая бригаду скорой помощи, офицера по реагированию на инциденты, парамедиков на машинах быстрого реагирования и травматологическую бригаду Лондонской санитарной авиации", — поделился подробностями официальный представитель службы.

Тело Дункана нашли неподалёку от района Спринг-Гарденс, недалеко от Трафальгарской площади. После случившегося руководство отеля усилило меры безопасности: бар на крыше временно оградили специальной сеткой.

Кто такой Бен Дункан

Для широкой публики Бен Дункан может быть не столь известен, однако в аристократических кругах его имя давно фигурировало. Он происходил из обеспеченной семьи, был активным участником светской жизни и учился в престижном Сент-Эндрюсском университете. Именно там он познакомился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: трое молодых людей оказались в одном учебном и социальном круге.

Советы: как безопасно вести себя на террасах и крышах отелей

  1. Проверять наличие ограждений и не подходить слишком близко к краю.

  2. Избегать рискованных манёвров, особенно при большом скоплении людей.

  3. Оценивать своё состояние: алкоголь и высота — опасное сочетание.

  4. Пользоваться только официальными зонами, не выходить за ограничительные барьеры.

  5. При посещении баров на крыше выбирать площадки с сертифицированными системами безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать ограждения → риск падения → выбирать зоны с высоким и цельным перильным барьером.

  2. Подниматься на несанкционированные участки крыши → отсутствие страховки → пользоваться только оборудованными террасами.

  3. Переоценивать свои силы под воздействием алкоголя → потеря равновесия → отдавать предпочтение напиткам с низкой крепостью и делать перерывы.

  4. Носить обувь с плохим сцеплением → скольжение → выбирать обувь с прорезиненной подошвой.

А что если…

Если бы на крыше действовали более строгие правила доступа, трагедию, возможно, удалось бы предотвратить. Нередко ужесточение мер происходит только после происшествий, однако для популярных баров на высоте важна проактивная безопасность: датчики движения, зоны с контролируемой посадкой, дополнительные наблюдатели.

Мифы и правда

Миф: если ограждение есть, значит оно полностью исключает риск.
Правда: безопасность зависит от поведения посетителей и соблюдения правил.

Миф: чем выше место, тем строже требования безопасности.
Правда: стандарты могут различаться, и не всегда высота автоматически означает усиленный контроль.

Миф: падения случаются только при нарушениях.
Правда: иногда роль играют технические недочёты или скользкая поверхность.

Интересные факты

  1. В Лондоне действует более 70 баров на высоте свыше 20 метров.

  2. Террасы в центре столицы часто оснащают системами шумоподавления, чтобы не мешать соседним зданиям.

  3. В Сент-Эндрюсском университете, где учился Дункан, традиционно развита студенческая светская жизнь: многие будущие публичные фигуры знакомятся именно там.

Исторический контекст

  1. Бар на крыше Trafalgar St. James открылся осенью 2017 года.

  2. Трафальгарская площадь уже два века остаётся центром городской жизни и крупнейших событий.

  3. Сент-Эндрюсский университет, основанный в XV веке, является третьим по возрасту в англоязычном мире.

