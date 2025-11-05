Светская жизнь оборвалась в одно мгновение: роковой вечер друга принца Уильяма на лондонской крыше

Трагедия в центре Лондона всколыхнула не только столицу, но и близкое окружение принца Уильяма. Один из его университетских друзей, аристократ Бен Дункан, неожиданно погиб, упав с крыши отеля Trafalgar St. James. Это место считается популярной площадкой для отдыха: на крыше расположен бар с панорамным видом на город. Однако вечер 30 октября закончился трагедией, которая уже привлекла внимание полиции и вызвала множество вопросов.

По данным британских СМИ, среди которых и Daily Mail, 45-летний Дункан упал с высоты свыше 30 метров. Спасти его не удалось, несмотря на оперативную реакцию медицинских служб. Его гибель стала ударом и для университетского круга Сент-Эндрюса, где учились принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Подтверждённые факты происшествия

Первоначальные данные о случившемся поступили от правоохранителей и медиков, прибывших на место. Их описание событий остаётся максимально взвешенным: расследование продолжается, а выводы будут сделаны позже. Однако уже известно, что полиция рассматривает все возможные версии произошедшего.

Представители столичных полицейских служб сообщили о безуспешности попыток медиков вернуть Дункана к жизни.

"Несмотря на все усилия лондонской службы скорой помощи, он, к сожалению, скончался на месте происшествия", — отметили представители правоохранителей.

Похожую по смыслу информацию опубликовала и лондонская служба скорой помощи, уточнившая масштаб привлечённых ресурсов.

"На место происшествия были отправлены все возможные ресурсы, включая бригаду скорой помощи, офицера по реагированию на инциденты, парамедиков на машинах быстрого реагирования и травматологическую бригаду Лондонской санитарной авиации", — поделился подробностями официальный представитель службы.

Тело Дункана нашли неподалёку от района Спринг-Гарденс, недалеко от Трафальгарской площади. После случившегося руководство отеля усилило меры безопасности: бар на крыше временно оградили специальной сеткой.

Кто такой Бен Дункан

Для широкой публики Бен Дункан может быть не столь известен, однако в аристократических кругах его имя давно фигурировало. Он происходил из обеспеченной семьи, был активным участником светской жизни и учился в престижном Сент-Эндрюсском университете. Именно там он познакомился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: трое молодых людей оказались в одном учебном и социальном круге.

