Ученые из Центра Гельмгольца в Мюнхене опубликовали результаты 15-летнего исследования, связывающего ночные инсульты с погодными условиями. Они проанализировали 11 037 клинических случаев, зарегистрированных в теплые месяцы с мая по октябрь.
Выявлено, что жаркие ночи, когда температура превышает 14,6°C, значительно увеличивают риск инсульта, особенно у пожилых и женщин. Также обнаружено, что как аномальная жара, так и сильный холод повышают общую статистику инсультов.
В 2019 году 521 031 смертей в мире была связана с инсультом из-за неоптимальной температуры. Эксперты предсказывают ухудшение ситуации с инсультами из-за климатических изменений, сообщает Doctorpiter.Ru.
Фото: flickr.com/A Vahanvaty (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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