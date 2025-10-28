Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 2:10

Как будут выглядеть ночные поезда будущего в Европе: от Стокгольма до Лапландии

RDC Deutschland заявил, что ночной поезд Стокгольм — Берлин продолжит курсировать в 2026 году

Ночные поезда снова привлекают внимание пассажиров по всей Европе, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются компании, обслуживающие эти маршруты. Некоторые ночные поезда исчезают из-за нехватки финансирования, в то время как другие продолжают развиваться. Примером служит линия Париж — Берлин/Вена, которая прекратит свою работу 14 декабря 2025 года. Тем не менее, за горизонтом появляются новые маршруты, которые обещают сделать ночные путешествия не только удобными, но и более доступными.

Влияние нехватки финансирования

Несмотря на популярность ночных поездов, ряд маршрутов сталкивается с финансовыми трудностями. Одним из таких стал поезд Париж — Берлин/Вена, который долгое время был важной частью европейской железнодорожной сети. Он объединял Францию, Германию и Австрию, но из-за недостатка финансирования было решено прекратить его движение. Этот шаг, безусловно, стал разочарованием для железнодорожников, однако в Европе продолжает развиваться новый сегмент спальных поездов.

Новые маршруты, которые стоит ожидать

На фоне этих трудностей появляются новые маршруты, которые могут изменить будущее ночных поездов в Европе. Среди самых интересных:

  • Ночной поезд Стокгольм — Берлин. Несмотря на угрозу прекращения маршрута в 2026 году, благодаря вмешательству частной немецкой группы RDC Deutschland, этот поезд продолжит курсировать.

  • Спальные вагоны в Финляндии. В 2026 году финская государственная железнодорожная компания VR Group запустит новые двухэтажные вагоны на маршруте Хельсинки — Лапландия. Эти современные вагоны обещают создать атмосферу уюта и комфорта, напоминающую гостиничные номера.

Преимущества ночных поездов

Для путешественников ночные поезда представляют собой уникальное сочетание практичности и удовольствия. Путешествуя ночью, пассажиры не теряют времени на пересадки и прохождение безопасности, как это происходит в аэропортах. Более того, путешественники могут наслаждаться живописными пейзажами за окном, не беспокоясь о времени. Утром они просыпаются в новом городе, готовые к новым приключениям.

Кроме того, поезда считаются одним из самых экологичных способов передвижения. По данным исследования Eurostar, выбросы углерода при поездке на поезде между Парижем и Лондоном на 97% ниже, чем при полете на самолете. Таким образом, ночные поезда предоставляют пассажирам не только комфорт, но и способ снизить углеродный след.

Популярные маршруты и будущие проекты

Несмотря на трудности, ночные поезда становятся все более популярными среди путешественников. В 2026 году мы увидим несколько новых маршрутов, которые сделают путешествия по Европе еще более доступными:

  1. Брюссель — Венеция. Сезонный маршрут от European Sleeper обещает стать постоянным, и уже в 2026 году поезд будет курсировать на постоянной основе, предлагая пассажирам путешествие через Амстердам и Берлин.

  2. Мюнхен — Рим. Новый ночной поезд Espresso Monaco будет курсировать между Римом и Мюнхеном, в том числе для посещения рождественских ярмарок.

Экологические преимущества и доступность

Тот факт, что ночные поезда становятся все более популярными, также связан с экологическими преимуществами и доступностью. Спальные поезда позволяют значительно уменьшить углеродный след, а также предлагают удобные и комфортные условия для путешественников. Многие из новых маршрутов будут доступны в рамках доступных пакетов, включая транспорт и проживание.

Кроме того, железнодорожные компании, такие как ÖBB (Австрийские железные дороги), активно работают над расширением сети ночных поездов, что делает эти путешествия еще более удобными и доступными.

Советы путешественникам

Если вы планируете путешествие по ночному маршруту, вот несколько советов:

  1. Подготовьтесь заранее. Забронировать места в ночном поезде можно заранее, чтобы избежать проблем с наличием свободных мест.

  2. Одевайтесь комфортно. Путешествие в ночном поезде может быть долгим, поэтому важно выбрать комфортную одежду и обувь.

  3. Используйте пакеты с полным обслуживанием. Многие новые маршруты предлагают пакеты с проживанием, транспортом и даже ски-пассами, что делает путешествие еще более удобным.

Почему стоит выбрать ночной поезд?

Ночные поезда становятся все более популярными благодаря своей экологичности, удобству и стоимости. Это отличный способ путешествовать, не теряя времени и одновременно наслаждаясь красивыми пейзажами Европы.

Плюсы и минусы ночных поездов

Плюсы Минусы
Экологичный транспорт Некоторые маршруты все еще имеют проблемы с финансированием
Удобные условия для сна Не все маршруты доступны в течение всего года
Снижение углеродных выбросов Долгое время в пути
Путешествие по живописным маршрутам Не все маршруты предлагаются на постоянной основе

FAQ

  1. Как выбрать ночной поезд?
    Выбирайте маршрут в зависимости от вашего местоположения и желаемой даты поездки. Рекомендуется бронировать билеты заранее.

  2. Сколько стоит поездка на ночном поезде?
    Стоимость варьируется в зависимости от маршрута, класса вагона и сезона. Лучше всего заранее проверять цены и акции.

  3. Что включают пакеты с полным обслуживанием?
    Эти пакеты могут включать в себя не только билеты на поезд, но и проживание, трансферы, а также скидки на развлечения, такие как катание на лыжах.

Интересные факты

  1. Ночные поезда значительно дешевле авиаперелетов на аналогичные расстояния.

  2. Некоторые поезда могут предложить пассажирам полноценные гостиничные условия с душем и удобными кроватями.

  3. Путешествие на поезде помогает избежать стресса, связанного с перелетами, таких как ожидание в аэропортах и длинные очереди на безопасность.

