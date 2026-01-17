Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рука гладит кошку
Рука гладит кошку
© https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 21:43

Просыпаюсь от мяуканья ночью — и понимаю, что это не каприз: кошка просит совсем другое

Ночное мяуканье связывают с сумеречной активностью кошек между закатом и рассветом — PlanetaNews

Ночное мяуканье обычно звучит как каприз, но чаще это вполне конкретный "запрос", который кошка отправляет в самое неподходящее время. В тишине квартиры её голос слышнее, а привычки — заметнее: кто-то зовёт к миске, кто-то требует общения, а кто-то просто "разряжает батарейку" после спокойного дня. Понять смысл помогает не только звук, но и то, что кошка делает в момент мяуканья. Об этом сообщает PlanetaNews.

Почему кошка активна именно ночью

Кошки не совсем ночные животные — они скорее сумеречные, то есть оживают между закатом и рассветом. В эти часы у них повышается внимание, хочется исследовать территорию и "охотиться" в игровой форме. Если днём энергии было мало куда потратить, ночью она находит выход — через беготню, игры и, конечно, голос.

Что кошка пытается вам сказать

Причин может быть несколько, и каждая обычно сопровождается характерным поведением.

Голод или жажда

Если мяуканье настойчивое и ритмичное, а кошка ведёт вас в сторону кухни, вероятнее всего речь о еде или воде. Многие питомцы привыкли к небольшим порциям чаще, поэтому длинный промежуток между ужином и утром может вызывать беспокойство. Часто заметно, что кошка проверяет миску, нюхает место кормления и будто ждёт подтверждения, что её поняли.

Внимание и потребность в контакте

Иногда кошка мяукает не "по делу", а потому что ищет человека. Такой звук обычно мягче, "жалобнее", и сопровождается попытками забраться на кровать, потереться, устроиться рядом. Это особенно типично для общительных кошек, котят в новом доме или после изменений в распорядке семьи.

Скука и накопленная энергия

Если после мяуканья начинается беготня, прыжки и "засады" в коридоре, скорее всего кошка зовёт в игру. Ночью это может выглядеть как серия резких спринтов и попытки привлечь внимание любыми способами, включая царапанье двери или мебели.

Стресс или испуг

Ночные звуки за окном, запахи, появление нового животного или даже незнакомые голоса в подъезде иногда провоцируют тревогу. В этом случае мяуканье бывает более резким, а сама кошка выглядит напряжённой: может прятаться, настораживаться, проверять окна и коридор.

Здоровье и гормональные причины

Если ночное мяуканье появилось внезапно, стало очень частым или "болезненным" по тону, важно сначала исключить медицинские причины. Дополнительные признаки — изменения аппетита, необычное поведение у лотка, вялость, рвота, хромота. У нестерилизованных животных вокализация также может усиливаться из-за гормональных периодов.

Закрепившаяся привычка

Если каждый раз после мяуканья человек встаёт, разговаривает, гладит или кормит, кошка делает простой вывод: ночью этот метод особенно эффективен. Это не "манипуляция", а выученная связка "мяуканье = результат", которая быстро закрепляется.

Как вернуть ночную тишину без "переговоров"

Рабочая стратегия — закрыть реальные потребности вечером и не усиливать привычку мяукать ради реакции. Обычно помогают несколько шагов:

  1. Сытный ужин в рамках привычного рациона и доступ к свежей воде.
  2. 10-15 минут активной игры перед сном, чтобы имитировать "охоту".
  3. Небольшая награда после игры, чтобы завершить цикл "поймал — поел — уснул".
  4. Уютная ночная среда: лежанка, укрытие, спокойное место.
  5. Если мяуканье не связано с срочной причиной, лучше не отвечать голосом и не давать внимания после проверки воды, еды и лотка.

Главное правило — смотреть на контекст: куда кошка идёт, как держит хвост, насколько напряжена, чего добивается действиями. Когда "перевод" становится понятным, ночное мяуканье перестаёт быть загадкой, а режим сна возвращается быстрее и спокойнее.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Порода мейн-кун требует регулярного вычесывания шерсти — грумеры вчера в 12:20
Раньше думала, что мейн-куны агрессивные: оказалось, за суровым видом скрывается спокойный компаньон

Мейн-кун — одна из самых крупных и харизматичных пород кошек. Рассказываем, какой у них характер, уход и условия нужны будущему владельцу.

Читать полностью » Эксперты советуют убрать еду и крошки со стола для снижения интереса к поверхностям - PlanetaNews вчера в 10:55
Запреты не работают: кошка лезет на стол из-за одной причины — решение проще, чем кажется

Как справиться с проблемой кошачьих прыжков на стол? Откройте секреты, которые помогут изменить поведение вашего питомца, используя позитивные методы и альтернативы.

Читать полностью » Пудель теряет меньше шерсти и удерживает меньше грязи — Fanpage вчера в 9:34
Чистоплотность у них в характере: собаки, после которых не приходится мыть полы каждый день

Какие породы собак считаются самыми «чистыми», почему они почти не пахнут и подходят для квартиры — разбор особенностей и ухода.

Читать полностью » Зеркало в клетке снижает интерес попугая к общению с человеком — орнитологи вчера в 0:17
Зеркало заменяет попугаю общение с хозяином: чем больше он у зеркала, тем меньше говорит и учится

Зачем попугаю зеркало в клетке и всегда ли оно полезно. Разбираемся, когда аксессуар помогает птице, а когда мешает общению с хозяином.

Читать полностью » Рыбки опускаются на дно аквариума из-за осмотического шока — аквариумисты 15.01.2026 в 17:15
После подмены воды рыбки опустились на грунт? Вы могли не учесть жесткость и вызвать у них шок

Почему аквариумные рыбки вдруг ложатся на дно и всегда ли это опасно. Разбираем основные причины — от параметров воды и температуры до болезней и особенностей вида.

Читать полностью » Аммиак в бытовой химии раздражает дыхание кошек и собак — ветеринары 15.01.2026 в 17:01
Опасность под носом: эти чистящие средства бьют по здоровью питомцев исподтишка

Привычные чистящие средства могут быть опасны для кошек и собак. Какие компоненты стоит исключить из уборки и почему это важно для здоровья питомцев.

Читать полностью » Зуд дёсен при смене зубов запускает потребность щенка грызть — ветврач Дмитриев 15.01.2026 в 16:59
Плинтусы, тапки, ножки стульев — всё в зубах: что на самом деле стоит за разрушительным "грызением"

Почему собаки грызут мебель и как с этим бороться? Ознакомьтесь с секретами и рекомендациями ветеринара, чтобы предотвратить разрушительное поведение ваших питомцев.

Читать полностью » Похудение при хорошем аппетите бывает признаком гипертиреоза у кошек — Кановски 15.01.2026 в 13:01
Кошка резко похудела без причины — это не возраст: 7 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

Внезапная потеря веса у кошек может быть тревожным сигналом. Важно обращать внимание на сопутствующие симптомы и возможные медицинские причины.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Поклонник Tesla заявил о перевороте рынка после теста Zeekr
Туризм
Трастевере днём превращает площадь Трилусса в центр уличной жизни в Риме — ДиГаэтано
Авто и мото
Бензиновые и дизельные моторы прошли более 1 млн километров — автоэксперт
Авто и мото
Подвеска автомобиля автоматически подстроилась под состояние дороги — ZF
Авто и мото
Автомобиль-нарушитель могут эвакуировать на штрафстоянку — МВД
Еда
Формула 4321 упростила приготовление блинного теста — Мариотт шеф-повар
Наука
Эспрессо заменил токсичный уран в электронной микроскопии — Methods
Дом
Средства для посуды ускорили появление разводов на стекле — эксперты по уборке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet