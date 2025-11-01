Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сон
Сон
© freepik.com is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 20:58

Один ночник — и инфаркт ближе: новая привычка, которая убивает медленно

Австралийские исследователи предупредили: даже слабое освещение ночью нарушает работу сердца

Исследователи из Австралии предупреждают: привычка спать при включённом свете или с ярким экраном рядом может привести к серьёзным последствиям для здоровья сердца. Новое масштабное исследование показало, что даже небольшое освещение в спальне способно значительно повысить риск сердечной недостаточности и инфаркта.

Свет и сердце: неожиданная связь

Учёные из Университета Флиндерса (Австралия) изучили данные почти 89 тысяч жителей Великобритании. Участники носили устройства, фиксирующие уровень освещения, в течение примерно десяти лет. За это время исследователи проанализировали более 13 миллионов часов наблюдений.

Вывод оказался тревожным: люди, чаще подвергавшиеся воздействию яркого света ночью, имели на 56% больший риск сердечной недостаточности и на 47% выше вероятность инфаркта, чем те, кто спал в темноте.

"Это первое крупномасштабное исследование, которое показывает, что простое воздействие света в ночное время является сильным и независимым фактором риска сердечных заболеваний", — сказал научный сотрудник Университета Флиндерса Дэниел Виндред.

По словам эксперта, организм человека живёт в ритме "день-ночь", и нарушение этого цикла ведёт к сбоям в работе сердца, обмена веществ и нервной системы.

Как свет мешает циркадным ритмам

Когда на сетчатку попадает свет, даже слабый, мозг получает сигнал о "дне", что мешает выработке мелатонина — гормона сна. Недостаток мелатонина увеличивает нагрузку на сосуды, повышает давление и уровень сахара в крови. Всё это вместе может со временем привести к хроническим проблемам с сердцем.

"Нарушение внутренних часов организма при регулярном воздействии света ночью повышает риск развития опасных проблем с сердцем", — добавил Дэниел Виндред.

В исследовании отмечается, что эффект сохранялся даже после учёта таких факторов, как генетика, физическая активность и питание.

Сравнение: привычки, влияющие на сердце

Фактор

Влияние на риск сердечных болезней

Возможность контроля

Яркий свет ночью

+56% риск сердечной недостаточности

Можно снизить с помощью плотных штор

Курение

До +200% риск инфаркта

Полностью предотвратимо

Недостаток сна

+30% риск гипертонии

Улучшить режим сна

Нерациональное питание

+40% риск сердечных болезней

Контролируется диетой

Физическая пассивность

+35% риск атеросклероза

Решается ежедневной активностью

Как снизить риск: пошаговые советы

  1. Затемните спальню. Используйте плотные шторы или маску для сна.
  2. Выключайте экраны. Телевизор, планшет или смартфон излучают синий свет, который особенно сильно нарушает сон.
  3. Используйте тёплый свет. Лампы с мягким желтоватым оттенком менее вредны для циркадного ритма.
  4. Регулируйте время сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.
  5. Создайте ритуал расслабления. Тёплый душ, травяной чай или чтение помогают снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

"Используя плотные шторы, приглушая свет и избегая экранов перед сном, мы можем помочь снизить риски для здоровья, связанные с освещением в ночное время", — отметил Виндред.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Засыпание с телевизором или смартфоном.
    Последствие: Нарушение сна, повышенное давление.
    Альтернатива: Использовать "режим чтения" или отключать устройства за час до сна.
  • Ошибка: Ночная лампа или подсветка в спальне.
    Последствие: Недостаток мелатонина, сбой биоритма.
    Альтернатива: Датчик движения или мягкий светильник с таймером.
  • Ошибка: Недостаток тёмных штор.
    Последствие: Утреннее пробуждение до рассвета, стресс.
    Альтернатива: Занавеси blackout или плотные ролеты.

А что если работаешь ночью?

Тем, кто работает в ночные смены, полностью исключить свет невозможно. В этом случае полезно:

  • использовать очки с фильтром синего света;
  • после смены носить солнцезащитные очки, чтобы уменьшить воздействие утреннего света;
  • спать в затемнённой комнате днём — это помогает восстановить биоритм.

Плюсы и минусы ночного освещения

Плюсы

Минусы

Удобно передвигаться ночью

Повышает риск сердечных и эндокринных нарушений

Помогает детям не бояться темноты

Уменьшает выработку мелатонина

Может повысить безопасность в доме

Увеличивает вероятность бессонницы и тревожности

Мифы и правда о свете ночью

Миф 1. Небольшой свет не влияет на организм.
Правда: Даже слабое освещение подавляет выработку мелатонина.

Миф 2. Телевизор помогает заснуть.
Правда: Синий свет с экрана тормозит переход в глубокую фазу сна.

Миф 3. Привычка спать при свете — безвредна.
Правда: Исследования показывают, что со временем она повышает риск сердечных заболеваний.

Симптомы инфаркта, которые нельзя игнорировать

Сердечный приступ — неотложное состояние, вызванное блокировкой кровотока к сердцу. По данным NHS, среди основных симптомов:

  • боль или сдавливание в груди;
  • одышка;
  • боль, отдающая в руку, шею или спину;
  • тошнота и потливость;
  • чувство тревоги или слабости.

Если возникает подозрение на инфаркт, важно сразу вызвать скорую помощь. Чем быстрее начато лечение, тем выше шанс спасти жизнь.

"Хотя наиболее распространённым симптомом является боль в груди, у некоторых людей могут быть другие признаки, такие как одышка или боль в спине без боли в груди", — добавляют специалисты NHS.

FAQ

Как выбрать безопасное освещение для спальни?
Выбирайте лампы с тёплым светом (2700-3000 К) и низкой яркостью. Избегайте светодиодов с холодным белым оттенком.

Что делать, если я просыпаюсь от тревоги и не могу уснуть без света?
Попробуйте использовать ночник с красным или янтарным свечением — он меньше влияет на мелатонин.

Помогают ли гаджеты с функцией "ночной режим"?
Да, но они не заменяют тёмную комнату. Лучше убрать экран подальше хотя бы за 30-60 минут до сна.

Исторический контекст

До появления электричества люди ложились спать вскоре после заката и просыпались с рассветом. С развитием искусственного освещения привычки изменились — день стал длиннее, а ночной отдых короче. Именно этот сдвиг в биоритмах сегодня называют одной из скрытых причин сердечно-сосудистых заболеваний.

