Один ночник — и инфаркт ближе: новая привычка, которая убивает медленно

Исследователи из Австралии предупреждают: привычка спать при включённом свете или с ярким экраном рядом может привести к серьёзным последствиям для здоровья сердца. Новое масштабное исследование показало, что даже небольшое освещение в спальне способно значительно повысить риск сердечной недостаточности и инфаркта.

Свет и сердце: неожиданная связь

Учёные из Университета Флиндерса (Австралия) изучили данные почти 89 тысяч жителей Великобритании. Участники носили устройства, фиксирующие уровень освещения, в течение примерно десяти лет. За это время исследователи проанализировали более 13 миллионов часов наблюдений.

Вывод оказался тревожным: люди, чаще подвергавшиеся воздействию яркого света ночью, имели на 56% больший риск сердечной недостаточности и на 47% выше вероятность инфаркта, чем те, кто спал в темноте.

"Это первое крупномасштабное исследование, которое показывает, что простое воздействие света в ночное время является сильным и независимым фактором риска сердечных заболеваний", — сказал научный сотрудник Университета Флиндерса Дэниел Виндред.

По словам эксперта, организм человека живёт в ритме "день-ночь", и нарушение этого цикла ведёт к сбоям в работе сердца, обмена веществ и нервной системы.

Как свет мешает циркадным ритмам

Когда на сетчатку попадает свет, даже слабый, мозг получает сигнал о "дне", что мешает выработке мелатонина — гормона сна. Недостаток мелатонина увеличивает нагрузку на сосуды, повышает давление и уровень сахара в крови. Всё это вместе может со временем привести к хроническим проблемам с сердцем.

"Нарушение внутренних часов организма при регулярном воздействии света ночью повышает риск развития опасных проблем с сердцем", — добавил Дэниел Виндред.

В исследовании отмечается, что эффект сохранялся даже после учёта таких факторов, как генетика, физическая активность и питание.

Сравнение: привычки, влияющие на сердце

Фактор Влияние на риск сердечных болезней Возможность контроля Яркий свет ночью +56% риск сердечной недостаточности Можно снизить с помощью плотных штор Курение До +200% риск инфаркта Полностью предотвратимо Недостаток сна +30% риск гипертонии Улучшить режим сна Нерациональное питание +40% риск сердечных болезней Контролируется диетой Физическая пассивность +35% риск атеросклероза Решается ежедневной активностью

Как снизить риск: пошаговые советы

Затемните спальню. Используйте плотные шторы или маску для сна. Выключайте экраны. Телевизор, планшет или смартфон излучают синий свет, который особенно сильно нарушает сон. Используйте тёплый свет. Лампы с мягким желтоватым оттенком менее вредны для циркадного ритма. Регулируйте время сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Создайте ритуал расслабления. Тёплый душ, травяной чай или чтение помогают снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

"Используя плотные шторы, приглушая свет и избегая экранов перед сном, мы можем помочь снизить риски для здоровья, связанные с освещением в ночное время", — отметил Виндред.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Засыпание с телевизором или смартфоном.

Последствие: Нарушение сна, повышенное давление.

Альтернатива: Использовать "режим чтения" или отключать устройства за час до сна.

Ночная лампа или подсветка в спальне.

Последствие: Недостаток мелатонина, сбой биоритма.

Альтернатива: Датчик движения или мягкий светильник с таймером.

Недостаток тёмных штор.

Последствие: Утреннее пробуждение до рассвета, стресс.

Альтернатива: Занавеси blackout или плотные ролеты.

А что если работаешь ночью?

Тем, кто работает в ночные смены, полностью исключить свет невозможно. В этом случае полезно:

использовать очки с фильтром синего света;

после смены носить солнцезащитные очки, чтобы уменьшить воздействие утреннего света;

спать в затемнённой комнате днём — это помогает восстановить биоритм.

Плюсы и минусы ночного освещения

Плюсы Минусы Удобно передвигаться ночью Повышает риск сердечных и эндокринных нарушений Помогает детям не бояться темноты Уменьшает выработку мелатонина Может повысить безопасность в доме Увеличивает вероятность бессонницы и тревожности

Мифы и правда о свете ночью

Миф 1. Небольшой свет не влияет на организм.

Правда: Даже слабое освещение подавляет выработку мелатонина.

Миф 2. Телевизор помогает заснуть.

Правда: Синий свет с экрана тормозит переход в глубокую фазу сна.

Миф 3. Привычка спать при свете — безвредна.

Правда: Исследования показывают, что со временем она повышает риск сердечных заболеваний.

Симптомы инфаркта, которые нельзя игнорировать

Сердечный приступ — неотложное состояние, вызванное блокировкой кровотока к сердцу. По данным NHS, среди основных симптомов:

боль или сдавливание в груди;

одышка;

боль, отдающая в руку, шею или спину;

тошнота и потливость;

чувство тревоги или слабости.

Если возникает подозрение на инфаркт, важно сразу вызвать скорую помощь. Чем быстрее начато лечение, тем выше шанс спасти жизнь.

"Хотя наиболее распространённым симптомом является боль в груди, у некоторых людей могут быть другие признаки, такие как одышка или боль в спине без боли в груди", — добавляют специалисты NHS.

FAQ

Как выбрать безопасное освещение для спальни?

Выбирайте лампы с тёплым светом (2700-3000 К) и низкой яркостью. Избегайте светодиодов с холодным белым оттенком.

Что делать, если я просыпаюсь от тревоги и не могу уснуть без света?

Попробуйте использовать ночник с красным или янтарным свечением — он меньше влияет на мелатонин.

Помогают ли гаджеты с функцией "ночной режим"?

Да, но они не заменяют тёмную комнату. Лучше убрать экран подальше хотя бы за 30-60 минут до сна.

Исторический контекст

До появления электричества люди ложились спать вскоре после заката и просыпались с рассветом. С развитием искусственного освещения привычки изменились — день стал длиннее, а ночной отдых короче. Именно этот сдвиг в биоритмах сегодня называют одной из скрытых причин сердечно-сосудистых заболеваний.