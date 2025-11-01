Один ночник — и инфаркт ближе: новая привычка, которая убивает медленно
Исследователи из Австралии предупреждают: привычка спать при включённом свете или с ярким экраном рядом может привести к серьёзным последствиям для здоровья сердца. Новое масштабное исследование показало, что даже небольшое освещение в спальне способно значительно повысить риск сердечной недостаточности и инфаркта.
Свет и сердце: неожиданная связь
Учёные из Университета Флиндерса (Австралия) изучили данные почти 89 тысяч жителей Великобритании. Участники носили устройства, фиксирующие уровень освещения, в течение примерно десяти лет. За это время исследователи проанализировали более 13 миллионов часов наблюдений.
Вывод оказался тревожным: люди, чаще подвергавшиеся воздействию яркого света ночью, имели на 56% больший риск сердечной недостаточности и на 47% выше вероятность инфаркта, чем те, кто спал в темноте.
"Это первое крупномасштабное исследование, которое показывает, что простое воздействие света в ночное время является сильным и независимым фактором риска сердечных заболеваний", — сказал научный сотрудник Университета Флиндерса Дэниел Виндред.
По словам эксперта, организм человека живёт в ритме "день-ночь", и нарушение этого цикла ведёт к сбоям в работе сердца, обмена веществ и нервной системы.
Как свет мешает циркадным ритмам
Когда на сетчатку попадает свет, даже слабый, мозг получает сигнал о "дне", что мешает выработке мелатонина — гормона сна. Недостаток мелатонина увеличивает нагрузку на сосуды, повышает давление и уровень сахара в крови. Всё это вместе может со временем привести к хроническим проблемам с сердцем.
"Нарушение внутренних часов организма при регулярном воздействии света ночью повышает риск развития опасных проблем с сердцем", — добавил Дэниел Виндред.
В исследовании отмечается, что эффект сохранялся даже после учёта таких факторов, как генетика, физическая активность и питание.
Сравнение: привычки, влияющие на сердце
|
Фактор
|
Влияние на риск сердечных болезней
|
Возможность контроля
|
Яркий свет ночью
|
+56% риск сердечной недостаточности
|
Можно снизить с помощью плотных штор
|
Курение
|
До +200% риск инфаркта
|
Полностью предотвратимо
|
Недостаток сна
|
+30% риск гипертонии
|
Улучшить режим сна
|
Нерациональное питание
|
+40% риск сердечных болезней
|
Контролируется диетой
|
Физическая пассивность
|
+35% риск атеросклероза
|
Решается ежедневной активностью
Как снизить риск: пошаговые советы
- Затемните спальню. Используйте плотные шторы или маску для сна.
- Выключайте экраны. Телевизор, планшет или смартфон излучают синий свет, который особенно сильно нарушает сон.
- Используйте тёплый свет. Лампы с мягким желтоватым оттенком менее вредны для циркадного ритма.
- Регулируйте время сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.
- Создайте ритуал расслабления. Тёплый душ, травяной чай или чтение помогают снизить уровень стресса и улучшить качество сна.
"Используя плотные шторы, приглушая свет и избегая экранов перед сном, мы можем помочь снизить риски для здоровья, связанные с освещением в ночное время", — отметил Виндред.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Засыпание с телевизором или смартфоном.
Последствие: Нарушение сна, повышенное давление.
Альтернатива: Использовать "режим чтения" или отключать устройства за час до сна.
- Ошибка: Ночная лампа или подсветка в спальне.
Последствие: Недостаток мелатонина, сбой биоритма.
Альтернатива: Датчик движения или мягкий светильник с таймером.
- Ошибка: Недостаток тёмных штор.
Последствие: Утреннее пробуждение до рассвета, стресс.
Альтернатива: Занавеси blackout или плотные ролеты.
А что если работаешь ночью?
Тем, кто работает в ночные смены, полностью исключить свет невозможно. В этом случае полезно:
- использовать очки с фильтром синего света;
- после смены носить солнцезащитные очки, чтобы уменьшить воздействие утреннего света;
- спать в затемнённой комнате днём — это помогает восстановить биоритм.
Плюсы и минусы ночного освещения
|
Плюсы
|
Минусы
|
Удобно передвигаться ночью
|
Повышает риск сердечных и эндокринных нарушений
|
Помогает детям не бояться темноты
|
Уменьшает выработку мелатонина
|
Может повысить безопасность в доме
|
Увеличивает вероятность бессонницы и тревожности
Мифы и правда о свете ночью
Миф 1. Небольшой свет не влияет на организм.
Правда: Даже слабое освещение подавляет выработку мелатонина.
Миф 2. Телевизор помогает заснуть.
Правда: Синий свет с экрана тормозит переход в глубокую фазу сна.
Миф 3. Привычка спать при свете — безвредна.
Правда: Исследования показывают, что со временем она повышает риск сердечных заболеваний.
Симптомы инфаркта, которые нельзя игнорировать
Сердечный приступ — неотложное состояние, вызванное блокировкой кровотока к сердцу. По данным NHS, среди основных симптомов:
- боль или сдавливание в груди;
- одышка;
- боль, отдающая в руку, шею или спину;
- тошнота и потливость;
- чувство тревоги или слабости.
Если возникает подозрение на инфаркт, важно сразу вызвать скорую помощь. Чем быстрее начато лечение, тем выше шанс спасти жизнь.
"Хотя наиболее распространённым симптомом является боль в груди, у некоторых людей могут быть другие признаки, такие как одышка или боль в спине без боли в груди", — добавляют специалисты NHS.
FAQ
Как выбрать безопасное освещение для спальни?
Выбирайте лампы с тёплым светом (2700-3000 К) и низкой яркостью. Избегайте светодиодов с холодным белым оттенком.
Что делать, если я просыпаюсь от тревоги и не могу уснуть без света?
Попробуйте использовать ночник с красным или янтарным свечением — он меньше влияет на мелатонин.
Помогают ли гаджеты с функцией "ночной режим"?
Да, но они не заменяют тёмную комнату. Лучше убрать экран подальше хотя бы за 30-60 минут до сна.
Исторический контекст
До появления электричества люди ложились спать вскоре после заката и просыпались с рассветом. С развитием искусственного освещения привычки изменились — день стал длиннее, а ночной отдых короче. Именно этот сдвиг в биоритмах сегодня называют одной из скрытых причин сердечно-сосудистых заболеваний.
