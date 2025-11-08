Смартфон перед сном — бомба замедленного действия: воспаление сосудов начинается уже через минуты
Современные технологии сделали свет экрана постоянным спутником человека — даже ночью. Однако новое исследование, представленное Американской кардиологической ассоциацией и опубликованное в Daily Mail, предупреждает: привычка листать ленту перед сном может стоить здоровья вашему сердцу. Учёные выявили прямую связь между ночным воздействием искусственного света и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Свет экрана и сердце: неожиданный союз
Исследование охватило 466 человек младше 55 лет. Учёные использовали ПЭТ/КТ-сканирование для оценки активности мозга и состояния сосудов, а уровень ночной освещённости определяли с помощью спутниковых данных. Результат оказался тревожным: у 17% участников со временем развились сердечно-сосудистые нарушения.
Главный вывод: яркий свет ночью провоцирует воспалительные процессы в сосудах и повышает активность мозга, создавая эффект хронического стресса. Это, в свою очередь, ускоряет развитие таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность.
"Воздействие искусственного освещения в ночное время повышает активность мозга и усиливает воспаление сосудов — два ключевых фактора риска для сердца", — отмечают авторы исследования.
Почему ночной свет так опасен
Наш организм подчинён циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые регулируют сон, обмен веществ и работу сердца. Когда ночью глаза воспринимают яркий свет, особенно синий спектр экранов смартфонов и телевизоров, мозг "думает", что ещё день, и снижает выработку мелатонина — гормона сна. Это запускает каскад физиологических реакций:
-
Повышается уровень кортизола (гормона стресса).
-
Увеличивается частота сердечных сокращений.
-
Активируются воспалительные процессы в стенках сосудов.
-
Нарушается регенерация тканей сердца во время сна.
Таблица: влияние ночного света на организм
|Фактор воздействия
|Физиологический эффект
|Возможное последствие
|Синий свет экрана
|Подавление мелатонина
|Нарушение сна, бессонница
|Постоянное освещение
|Повышение кортизола
|Хронический стресс
|Активность мозга ночью
|Нарушение отдыха сосудов
|Повышение артериального давления
|Воспаление сосудов
|Утолщение сосудистых стенок
|Повышенный риск инфаркта и инсульта
Что показал эксперимент
Авторы исследования установили: чем выше уровень ночной освещённости в районе проживания, тем чаще у людей встречаются признаки сосудистых воспалений. Даже небольшие источники света, такие как экран смартфона или уличный фонарь за окном, способны сбивать биоритмы.
При этом важно подчеркнуть — работа носила наблюдательный характер, то есть исследователи выявили корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь. Тем не менее, результаты настолько убедительны, что учёные призвали продолжить исследования с более широкой выборкой и контролируемыми условиями сна.
Как защитить сердце от света
Эксперты советуют соблюдать "гигиену ночного освещения", особенно тем, кто использует гаджеты перед сном.
-
Выключайте экран за 1 час до сна. Если это невозможно — активируйте режим "тёплого света”.
-
Используйте плотные шторы или маску для сна, чтобы исключить внешнее освещение.
-
Не держите телефон рядом с кроватью.
-
Соблюдайте режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время.
-
Выбирайте тёплое освещение (лампы 2700-3000 К) вместо холодных белых источников.
Мифы и правда
-
Миф: короткий просмотр телефона перед сном не повредит.
Правда: даже несколько минут яркого света сбивают выработку мелатонина.
-
Миф: синий фильтр полностью защищает от вреда экрана.
Правда: фильтр снижает нагрузку, но не устраняет её полностью.
-
Миф: сердцу всё равно, спите вы при свете или в темноте.
Правда: нарушение циркадных ритмов напрямую влияет на работу сосудов и давление.
Интересные факты
-
Люди, живущие в районах с высокой ночной освещённостью, в среднем на 10% чаще страдают гипертонией.
-
Даже слабое свечение телефона снижает выработку мелатонина на 20-25%.
-
Свет от экранов вызывает до 40 микропробуждений за ночь, ухудшая качество сна.
Новое исследование подтверждает: ночное воздействие света — невидимый враг сердца. Яркие экраны смартфонов и телевизоров нарушают естественный ритм организма, провоцируя стресс и воспаления сосудов. Поэтому лучший подарок сердцу — это темнота, тишина и своевременный отдых.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru