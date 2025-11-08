Смартфон перед сном — бомба замедленного действия: воспаление сосудов начинается уже через минуты

Современные технологии сделали свет экрана постоянным спутником человека — даже ночью. Однако новое исследование, представленное Американской кардиологической ассоциацией и опубликованное в Daily Mail, предупреждает: привычка листать ленту перед сном может стоить здоровья вашему сердцу. Учёные выявили прямую связь между ночным воздействием искусственного света и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Свет экрана и сердце: неожиданный союз

Исследование охватило 466 человек младше 55 лет. Учёные использовали ПЭТ/КТ-сканирование для оценки активности мозга и состояния сосудов, а уровень ночной освещённости определяли с помощью спутниковых данных. Результат оказался тревожным: у 17% участников со временем развились сердечно-сосудистые нарушения.

Главный вывод: яркий свет ночью провоцирует воспалительные процессы в сосудах и повышает активность мозга, создавая эффект хронического стресса. Это, в свою очередь, ускоряет развитие таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность.

"Воздействие искусственного освещения в ночное время повышает активность мозга и усиливает воспаление сосудов — два ключевых фактора риска для сердца", — отмечают авторы исследования.

Почему ночной свет так опасен

Наш организм подчинён циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые регулируют сон, обмен веществ и работу сердца. Когда ночью глаза воспринимают яркий свет, особенно синий спектр экранов смартфонов и телевизоров, мозг "думает", что ещё день, и снижает выработку мелатонина — гормона сна. Это запускает каскад физиологических реакций:

Повышается уровень кортизола (гормона стресса). Увеличивается частота сердечных сокращений. Активируются воспалительные процессы в стенках сосудов. Нарушается регенерация тканей сердца во время сна.

Таблица: влияние ночного света на организм

Фактор воздействия Физиологический эффект Возможное последствие Синий свет экрана Подавление мелатонина Нарушение сна, бессонница Постоянное освещение Повышение кортизола Хронический стресс Активность мозга ночью Нарушение отдыха сосудов Повышение артериального давления Воспаление сосудов Утолщение сосудистых стенок Повышенный риск инфаркта и инсульта

Что показал эксперимент

Авторы исследования установили: чем выше уровень ночной освещённости в районе проживания, тем чаще у людей встречаются признаки сосудистых воспалений. Даже небольшие источники света, такие как экран смартфона или уличный фонарь за окном, способны сбивать биоритмы.

При этом важно подчеркнуть — работа носила наблюдательный характер, то есть исследователи выявили корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь. Тем не менее, результаты настолько убедительны, что учёные призвали продолжить исследования с более широкой выборкой и контролируемыми условиями сна.

Как защитить сердце от света

Эксперты советуют соблюдать "гигиену ночного освещения", особенно тем, кто использует гаджеты перед сном.

Выключайте экран за 1 час до сна. Если это невозможно — активируйте режим "тёплого света”. Используйте плотные шторы или маску для сна, чтобы исключить внешнее освещение. Не держите телефон рядом с кроватью. Соблюдайте режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Выбирайте тёплое освещение (лампы 2700-3000 К) вместо холодных белых источников.

Мифы и правда

Миф: короткий просмотр телефона перед сном не повредит.

Правда: даже несколько минут яркого света сбивают выработку мелатонина.

Миф: синий фильтр полностью защищает от вреда экрана.

Правда: фильтр снижает нагрузку, но не устраняет её полностью.

Миф: сердцу всё равно, спите вы при свете или в темноте.

Правда: нарушение циркадных ритмов напрямую влияет на работу сосудов и давление.

Интересные факты

Люди, живущие в районах с высокой ночной освещённостью, в среднем на 10% чаще страдают гипертонией. Даже слабое свечение телефона снижает выработку мелатонина на 20-25%. Свет от экранов вызывает до 40 микропробуждений за ночь, ухудшая качество сна.

Новое исследование подтверждает: ночное воздействие света — невидимый враг сердца. Яркие экраны смартфонов и телевизоров нарушают естественный ритм организма, провоцируя стресс и воспаления сосудов. Поэтому лучший подарок сердцу — это темнота, тишина и своевременный отдых.