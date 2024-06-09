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Аддо Иро: Нигер хочет разместить у себя военную базу РФ
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:46

Аддо Иро: Нигер хочет разместить у себя военную базу РФ

Нигер заинтересован в размещении на своей территории полноценной военной базы России. Эту информацию передал "Известиям" почётный консул Российской Федерации в республике, Аддо Иро.

Предполагается, что такой шаг поможет властям страны бороться с растущей численностью террористических группировок.

"Наше государство делает все возможное, чтобы по крайней мере сократить количество террористических атак", — сказал Иро.

Нигер является крупнейшим государством в Западной Африке (площадь 1 267 000 км²) и в давние времена был одним из важнейших центров африканской культуры, входив в состав древних африканских государств с VII по XVIII век.

Фото:commons.wikimedia.org/KEN MANN(Creative Commons CC0 License)

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