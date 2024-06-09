Нигер заинтересован в размещении на своей территории полноценной военной базы России. Эту информацию передал "Известиям" почётный консул Российской Федерации в республике, Аддо Иро.
Предполагается, что такой шаг поможет властям страны бороться с растущей численностью террористических группировок.
"Наше государство делает все возможное, чтобы по крайней мере сократить количество террористических атак", — сказал Иро.
Нигер является крупнейшим государством в Западной Африке (площадь 1 267 000 км²) и в давние времена был одним из важнейших центров африканской культуры, входив в состав древних африканских государств с VII по XVIII век.
Фото:commons.wikimedia.org/KEN MANN(Creative Commons CC0 License)
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