Нигер заинтересован в размещении на своей территории полноценной военной базы России. Эту информацию передал "Известиям" почётный консул Российской Федерации в республике, Аддо Иро.

Предполагается, что такой шаг поможет властям страны бороться с растущей численностью террористических группировок.

"Наше государство делает все возможное, чтобы по крайней мере сократить количество террористических атак", — сказал Иро.

Нигер является крупнейшим государством в Западной Африке (площадь 1 267 000 км²) и в давние времена был одним из важнейших центров африканской культуры, входив в состав древних африканских государств с VII по XVIII век.

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