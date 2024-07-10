В преддверии полуфинального матча Евро-2024 произошло столкновение между фанатами сборных Нидерландов и Англии. Инцидент имел место в одном из питейных заведений Дортмунда, где группа нидерландских болельщиков атаковала английских.

Согласно информации, предоставленной Daily Mail, в результате конфликта пострадали пять человек. Правоохранительные органы задержали более десяти участников беспорядков. Нападавшие использовали табуретки, в качестве метательных снарядов.

Владелец заведения, где развернулись события, поделился подробностями происшествия. По его словам, конфликт начался после того, как болельщики из Нидерландов сорвали английский флаг. Попытка англичан вернуть свою символику привела к эскалации ситуации. В ходе потасовки использовались не только предметы мебели, но и посуда, а также бутылки.

Стоит отметить, что полуфинальный матч между сборными Нидерландов и Англии должен был начаться менее чем через два часа после инцидента. Игра запланирована на 22:00 по московскому времени 10 июля в Дортмунде.

Финальная встреча чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине. Победитель противостояния между Нидерландами и Англией встретится с командой Испании, которая днем ранее одержала победу над сборной Франции со счетом 2:1.

Фото: From Wikimedia Commons/ Антон Зайцев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)