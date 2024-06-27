Новый министр обороны Нидерландов Гейс Тёйнман призывает к "ведущей роли" в оказании военной поддержки Украине, информирует издание NL Times.
В ходе заседания в нижней палате парламента Нидерландов парламентарии обратились к Тёйнману с вопросом о его отношении к данному вопросу, учитывая, что в 2023 году его партия — "Фермерско-гражданское движение" (BBB) — проголосовала против продолжения поддержки Украины.
Идею помощи Киеву выдвинули партии "Новый общественный договор" (NSC) и левые силы "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA). Кроме BBB, данное предложение было отклонено крупнейшей в парламенте Партией свободы (PVV).
Впрочем, в данный момент Тёйнман заявил, что способен разрешить беспокойства на этот счет.
По его мнению, Нидерланды являются одними из лидеров в оказании помощи Киеву. Новый министр считает, что данный подход соответствует общественному мнению в стране о мировой ситуации.
Тёйнман подчеркнул, что Нидерланды всегда являлись одними из ведущих сторонников международного сотрудничества как в рамках ЕС, так и НАТО.
В рамках новой правящей коалиции Нидерландов имеются разногласия относительно военной помощи Украине. Противоречия были между VVD и "Новым общественным договором" NSC, выступавшими за беспрекословную поддержку Киева, и PVV с BBB, отношение к которым было достаточно критическим. Тем не менее, в подписанном сторонами коалиционном соглашении закреплено, что Украина может рассчитывать на "политическую, военную, финансовую и моральную поддержку" Нидерландов.
В середине мая четыре крупнейшие партии Нидерландов — Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) — после длительных переговоров достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция претерпела выбор нового премьера Нидерландов — бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему формирование нового кабинета министров. Согласно информации издания NL Times от 18 июня, новое правительство Нидерландов должно принять присягу 2 июля.
В тексте коалиционного соглашения содержится десять ключевых пунктов, включая планы по ужесточению миграционной политики, сокращению числа беженцев, увеличению энергетической независимости и удиление внимания производству энергии в стране, продолжение поддержки Украины в военном, политическом и финансовом плане, а также другие аспекты. Также у новой коалиции есть план по переносу посольства Нидерландов из Тель-Авива в Иерусалим.
Фото: www.flickr.com/Dutch Ministry of Foreign Affairs (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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