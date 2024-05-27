Нидерланды настаивают на том, чтобы Израиль незамедлительно выполнил постановление Международного суда ООН и прекратил военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем посте в соцсетях.





На прошлой неделе Международный суд ООН приказал Израилю остановить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.



Согласно высказыванию Рютте, "Нидерланды призывают Израиль торопливо выполнить постановление Международного Суда ООН". Премьер Нидерландов отметил, что "ужасные изображения" последствий ударов ВВС Израиля по лагерю переселенцев в окрестностях Рафаха "еще раз подчеркивают важность" немедленного прекращения огня в анклаве и освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе.



По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в прошлое воскресенье в поздний вечер было объявлено о гибели и ранении множества людей после удара ВВС Израиля по лагерю переселенцев к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщила о более чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе.



Ранее военная прокуратура армии Израиля начала расследование авиаудара в районе Рафаха, где находится палаточный лагерь для переселенцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся "трагическим инцидентом".

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