Нидерланды впервые соответствуют стандарту НАТО по расходам на военные цели в текущем году, информирует газета Telegraaf, ссылаясь на данные альянса.
По этим данным, расходы Нидерландов на оборону в 2024 году достигли отметки в 2,05% от ВВП, что позволило стране впервые соответствовать стандарту НАТО, требующему от стран-участниц тратить не менее 2% ВВП на оборонные нужды.
Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оценил эту новость как "важную" в свете нестабильной обстановки в мире.
По его словам, "для Нидерландов с экономикой в один триллион это означает, что примерно 20 миллиардов евро в год направляется на оборону", — сообщает газета, цитируя высказывание главы нидерландского кабинета.
Отмечается, что при текущем уровне расходов на оборону Нидерланды приближаются к Франции и Турции.
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 23 из 32 стран-членов Североатлантического альянса достигли отметки в 2% от ВВП на военные расходы в 2024 году. Поначалу ожидалось, что стандарт НАТО будет соблюдаться только 18 странами.
По данным министерства обороны Нидерландов, в 2022 году расходы королевства на оборону составили 1,38% ВВП, а в 2023 году — 1,5%. Согласно заявлениям министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, в 2024 году Нидерланды планируют увеличить расходы на оборону до 21,4 миллиарда евро.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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