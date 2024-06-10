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ВМС Нидерландов примут участие в учениях НАТО
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:51

ВМС Нидерландов примут участие в учениях НАТО

Королевские военно-морские силы Нидерландов отправляют семь судов для участия в крупных на Балтике морских маневрах НАТО Baltops, как было объявлено министерством обороны страны в понедельник в социальной сецсетях.

Согласно сообщению военного ведомства, "Семь кораблей Военно-морского флота (Нидерландов) присоединятся к обширным учениям НАТО — маневрам Baltops — в компании 19 союзников из состава НАТО".

Основная цель учений заключается в поддержании безопасности на море и обеспечении стабильности в регионе. Активности во время учений способствуют наращиванию боевой готовности стран-членов Альянса.

Согласно отчету министерства обороны Нидерландов, всего участие в учениях принимают порядка 9 тысяч военнослужащих и более 50 судов от стран-членов НАТО.

С 5 июня в Литве стартовали крупные морские учения НАТО Baltops 24. В них принимают участие 20 государств Североатлантического альянса: Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Мероприятия проходят в различных районах Балтийского моря, а также на территории Швеции, Польши, Германии и Литвы.

Фото: archief06.archiefweb.eu/Ministerie van Defensie (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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