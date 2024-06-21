Парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального ввода в действие переговоров о интеграции Украины и Молдавии в Евросоюз, устранив последние препятствия перед ЕС для запуска переговорного процесса, информирует портал Euractiv.



Согласно материалу, "в четверг (20 июня) нидерландский парламент высказал одобрение переговорным рамкам для Украины и Молдавии, тем самым снимая последние препятствия перед Евросоюзом для формального начала переговоров с обеими странами в ближайшее время о членстве (в ЕС — прим.)."



Сообщается, что после одобрения парламентом, начало переговорного процесса должно еще подтвердить правительство Нидерландов.



В ходе саммита ЕС 14 декабря 2023 года было принято решение о начале переговоров о возможном членстве в Евросоюзе для Украины и Молдавии. В июне 2022 года Евросоюз присвоил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС, предъявив ряд строгих условий для старта официальных переговоров по присоединению. В ЕС неоднократно подчеркивали, что это решение преимущественно символическое и направлено на поддержку Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.

Фото: commons. wikimedia. org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)