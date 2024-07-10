Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ходе своего первого визита в Вашингтон в новом положении заверил НАТО в постоянной поддержке Украины, стараясь развеять беспокойства союзников относительно позиции правительства правого крыла, информирует портал Dutch News.



До этого Схоф вместе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом и министром иностранных дел Каспаром Велдкампом отправились в Вашингтон на саммит НАТО в рамках первой поездки за пределы Европы с момента вступления в должность на прошлой неделе.



Как преданный и сотрудничающий альянсу НАТО партнер, мы будем подчеркивать нашу неизменную поддержку Украины насколько это необходимо, — передает портал высказывания Схофа, выступавшего перед голландскими СМИ в резиденции посла Нидерландов.



По его мнению, новое правительство Нидерландов приветствует усилия по развитию отношений между НАТО и Украиной, включая назначение представителя в столице Киева.



Мы поддерживаем НАТО, мы поддерживаем Евросоюз, а также безопасность и мир в нашей стране и в Европе. Не должно быть сомнений в этом, — подчеркнул премьер-министр.



Новый кабинет министров Нидерландов, возглавляемый Диком Схофом, 2 июля вступил в должность после принесения присяги королю страны Виллему-Александру и официально приступил к выполнению своих обязанностей.



В своем первом выступлении в парламенте Схоф подтвердил, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку со стороны Нидерландов, несмотря на то, что партия Свободы (PVV), победившая на выборах в Нидерландах, изначально выступала против поставок оружия в Киев.



Лидер партии Свободы (PVV) Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия в Украину и противороссийских санкций.



Однако для формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других членов правящей коалиции.



Согласно голландскому эксперту в области международных отношений, бывшему профессору Университета Сассекса Кейсу ван дер Пейлу, новое правительство Нидерландов продолжает текущий курс, который был полностью отвергнут избирателями, поэтому суть парламентских выборов, состоявшихся в ноябре 2023 года, пропала.

Фото: www. flickr.com/Dutch Ministry of Foreign Affairs (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿