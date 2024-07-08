Реакция Москвы на решение Гааги поставить Киеву истребители F-16 разочаровала Нидерланды, заявил в эфире телеканала NOS министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп.
Глава МИД осудил заявление посла России в Нидерландах Владимира Тарабрина, который назвал решение о поставках истребителей ВСУ необдуманным и добавил, что РФ рассматривает этот шаг как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Дипломат подчеркнул, что истребители и аэродромы, с которых взлетают F-16, являются законными военными целями ВС РФ.
"Это показывает, что Россия не хочет найти решение конфликта, это просто угроза, и мы это не одобряем", — прокомментировал заявление посла Велдкамп.
Напомним, что 1 июля Гаага сообщила о скорой поставке первых F-16 на Украину. За полторы недели до этого Нидерланды выдали лицензию на экспорт 24 истребителей этого типа и семи авиационных двигателей для них.
Фото: defensie.nl/Defensie (Creative Commons CC0 1.0).
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