Никосия
Никосия
© commons.wikimedia.org by NicosiaKypros is licensed under CC BY-SA 3.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 4:58

Столица Кипра обошла "громкие" города — и теперь зовёт тех, кто устал от пляжной Греции

Никосия возглавляет культурный рейтинг на 2026 год — European Best Destinations

Никосия редко попадает в первые строки туристических подборок, хотя именно здесь можно увидеть Кипр без курортной "обёртки". Столица острова сочетает древние кварталы и современную культурную жизнь так, что за один день легко переключаться между музеями, галереями и вечерними событиями. В 2026 году город рассчитывает привлечь больше путешественников, которым важны впечатления, а не только пляж. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на рейтинг European Best Destinations.

Почему Никосию назвали культурным направлением №1

В European Best Destinations отметили Никосию за "сочетание наследия и современного творчества" и за насыщенный календарь фестивалей и мероприятий на протяжении всего года. Важный плюс для короткой поездки — компактность: центр удобен для прогулок, поэтому многие точки интереса находятся на расстоянии пешего маршрута.

Отдельный акцент делают на Старом городе, который окружён венецианскими стенами XVI века. Именно здесь, по логике составителей рейтинга, проще всего почувствовать многослойность столицы: улицы с историей соседствуют с площадками, где проходят выставки, концерты и городские события.

Что посмотреть и как "собрать" культурный день

Для знакомства с историей города в материале перечислены несколько музеев и галерей, между которыми удобно перемещаться: Музей византийского искусства, Музей Левентиса, рассказывающий об истории Никосии, и Кипрский музей — первый археологический музей страны. Такой набор позволяет увидеть и религиозное искусство, и городскую хронику, и археологическое наследие острова без долгих переездов.

Культурная жизнь Никосии, как подчёркивается в публикации, строится не вокруг одного сезона. В городе регулярно проходят музыкальные, танцевальные и художественные мероприятия, и именно эта "круглогодичность" названа частью его идентичности. Среди событий, на которые обращают внимание, упомянуты летний фестиваль искусств Faneromeni, Кипрский международный кинофестиваль и форматы зимних рождественских активностей.

Как составляют рейтинг и кто оказался рядом

Методика рейтинга опирается на несколько критериев: плотность музеев, разнообразие культурных проектов и календарь фестивалей. Сначала формируется список из 40 городов, затем эксперты отбирают 10 финалистов, учитывая впечатления посетителей, ценность наследия и современную творческую сцену. После этого путешественники голосуют за города по желанию посетить их в следующем году, по ощущению аутентичности и общей культурной привлекательности, а итоговый балл складывается из оценки аудитории и экспертов.

В десятку также вошли Флоренция и Вена, а компанию им составили Лёвен, Шибеник, Томар, Руэн, Оксфорд и Грац; Верона оказалась среди отмеченных городов на шестой строчке. На фоне таких "громких" соседей выбор в пользу Никосии выглядит как приглашение открыть менее очевидную столицу — живую, историческую и ориентированную на события.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

