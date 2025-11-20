Регион, где дороги растут быстрее планов: почему именно Костромская область получила высокую оценку центра

Огромная территория и сложная дорожная сеть редко становятся преимуществом региона, однако в Костромской области этот вызов превратили в результат. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. В Москве подвели итоги первого года реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", и область вошла в число территорий, которые успешно выполнили программу и получили федеральную награду.

Масштаб работ и оценка федерального центра

Награду региону передал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что в 2025 году по стране было построено, реконструировано и отремонтировано около 13 тысяч километров дорог, а объем уложенного асфальта превысил 174 миллиона квадратных метров. В числе лидеров оказалась и Костромская область, где программа текущего года выполнена полностью.

"Команда области системно работает, четкое исполнение. На сегодняшний день уже 100-процентное освоение программы этого года. Большие молодцы!", — сказал Марат Хуснуллин, передавая региону диплом.

По данным властей, в 2025 году в нормативное состояние приведено около 200 километров дорог, причем внимание уделялось в первую очередь районным центрам. Это позволило обеспечить связь небольших населённых пунктов с ключевыми социальными объектами.

Ставка на собственное дорожное предприятие

Губернатор Сергей Ситников отметил, что значительная часть дорожных работ выполняется силами областного государственного предприятия "Костромаавтодор". По его словам, выбор в пользу собственной структуры стал стратегическим: предприятие обеспечивает полный контроль над расходами и стабильное качество работ.

Он подчеркнул, что за счёт жесткой финансовой дисциплины и рационального использования ресурсов регион удаётся удерживать стоимость строительства и ремонта на приемлемом уровне при высоком качестве покрытия. Такой подход позволил области войти в список регионов, которые федеральный центр неоднократно поощрял за успехи в дорожной сфере.

Долгосрочная динамика и дальнейшее развитие

За период с 2012 года в регионе было приведено в порядок более двух тысяч километров дорог и отремонтировано 90 мостов. Благодаря этому транспортная доступность малых поселений, районных центров и социальных объектов постепенно повышается. Региональные власти подчеркивают, что развитие дорожной отрасли остаётся долгосрочным приоритетом, а достигнутые результаты — лишь часть системной многолетней работы.