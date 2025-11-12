Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 22:59

Одна из отчаянных домохозяек снова в деле — но теперь вы её не узнаете

Ева Лонгория станет ведущей и продюсером реалити-шоу NFL Hometown Eats — Deadline

Американская звезда Ева Лонгория, знакомая миллионам зрителей по роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", вновь собирается покорять телевидение — но на этот раз не в драматическом образе. Актриса примерит на себя роль ведущей и исполнительного продюсера нового реалити-шоу "NFL Hometown Eats", которое выйдет на платформе Roku.

Новый проект о спорте, еде и людях

Идея шоу строится вокруг уникального сочетания спорта и гастрономии. Каждый эпизод — это путешествие в атмосферу города, где фанаты живут и дышат американским футболом. Первый сезон будет состоять из трёх выпусков, действие которых развернётся в Далласе — городе, где любовь к команде Dallas Cowboys давно стала частью местной идентичности.

В каждом эпизоде зрителей ждут встречи с известными поклонниками футбола, путешествия по культовым местам города и, конечно, рассказы о кухне, без которой не обходится ни один игровой день. Участники программы — не только звёзды спорта, но и люди, для которых еда и традиции стали способом выражения своей преданности команде.

Как спорт и еда объединяют поколения

"Спорт и еда объединяют людей так, как ничто другое. Я рада объединиться с "Даллас Ковбойс", чтобы запустить сериал и показать, как любовь города к своей команде воплощается в кухне, традициях игровых дней и непоколебимой преданности болельщиков, передаваемой из поколения в поколение", — сказала актриса Ева Лонгория.

Эта цитата отражает философию шоу: через простые блюда, шумные улицы и семейные истории создатели хотят показать эмоциональную связь между людьми и их любимыми командами. Здесь нет места глянцу или постановочным моментам — только живые эмоции, еда и подлинная энергия болельщиков.

Кто стоит за проектом

Производством реалити занимается впечатляющий консорциум компаний — NFL Films, Alfred Street Industries, Hyphenate Media Group и Skydance Sports. Такое объединение уже само по себе обещает высокий уровень качества.

Ева Лонгория не только выступит лицом шоу, но и будет принимать непосредственное участие в его создании как продюсер. Это не первый её опыт в продакшене: за последние годы она активно развивает собственную студию Hyphenate Media Group, продвигая проекты, в которых сочетаются культура, вдохновение и социальная миссия.

Среди других продюсеров проекта — Крис Абрего, Рашель Мендес и Ян Самплин (Hyphenate Media Group), Джейн Липсиц, Дэн Катфорт, Дэн Вольпе и Нэн Стрейт (Alfred Street Industries), а также Джесси Сисголд, Джейсон Т. Рид, Джон Уэйнбах и Лорен Гаффни (Skydance Sports).

Исторический контекст: как еда стала частью спорта

Идея объединить футбол и гастрономию не случайна. В США культура болельщиков давно выходит за рамки стадиона: в дни матчей на парковках устраивают tailgate-вечеринки с барбекю, бургерами и фирменными блюдами, ставшими символами конкретных команд.

Например, для фанатов "Грин Бэй Пэкерс" неотъемлемым элементом стала жареная колбаска bratwurst, а в Канзас-Сити — знаменитые ребрышки с соусом BBQ. В Далласе традиционно готовят острый чили и кукурузные лепёшки — блюда, которые прочно ассоциируются с атмосферой домашних игр.

"NFL Hometown Eats" обещает не просто показать эти традиции, но и рассказать истории людей, стоящих за ними — владельцев кафе, поваров, фанатов, которые через еду выражают свою любовь к команде.

Советы шаг за шагом: как повторить атмосферу NFL у себя дома

  1. Выберите "домашнее меню" своей команды. Найдите блюда, ассоциирующиеся с городом или регионом. Для Далласа подойдут острые блюда техасской кухни.

  2. Создайте атмосферу стадиона. Используйте символику команды — флаги, шарфы, постеры.

  3. Организуйте просмотр с друзьями. Главное — не еда, а единство болельщиков.

  4. Не забывайте о напитках. Без традиционного пива или лимонада "игровой день" не будет полным.

FAQ

— Когда выйдет шоу?
Премьера "NFL Hometown Eats" запланирована на ближайшие месяцы на стриминговом сервисе Roku.

— Будет ли шоу доступно за пределами США?
Да, сервис Roku расширяет свою географию, и пользователи из ряда стран смогут смотреть проект с субтитрами.

— Можно ли будет увидеть других знаменитостей?
Да, в каждом выпуске появятся известные фанаты футбола и приглашённые гости из мира спорта и шоу-бизнеса.

Мифы и правда

Миф: реалити о спорте — это скучные репортажи.
Правда: "NFL Hometown Eats" — это динамичное шоу о людях, эмоциях и еде, где спорт — лишь фон для рассказа о человеческих историях.

Миф: Ева Лонгория отошла от телевидения.
Правда: актриса активно развивает продюсерскую деятельность и остаётся одной из самых влиятельных женщин Голливуда.

Миф: футбольная кухня однообразна.
Правда: у каждой команды есть свои гастрономические традиции, и именно они создают колорит американского спорта.

