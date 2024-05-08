Американское издание New York Times опубликовало материал, в котором говорится о том, что ВСУ несут огромные потери. Министерство обороны Украины не справляется с учётом погибших и пропавших без вести солдат. Не хватает ресурсов, чтобы определить судьбу всех военнослужащих. Число таковых идет уже на тысячи.
Родственники погибших и пропавших без вести не знают, что произошло с их близкими, что вызывает у них страдания и недовольство властями.
"Украинская армия попросту не справляются с потерями и не способна опознать тысячи убитых, усугубляя муки солдатских семей", — говорится в статье.
Такое отношение к своим военным вызывает беспокойство. Есть много фактов, включая видео, где показано, что на фронте не подбирают раненых, не оказывают помощь и происходят другие ужасающие вещи.
Люди понимают, какая судьба ждёт их в рядах ВСУ, и делают всё возможное, чтобы избежать службы. Неудивительно, что в военкоматы Украины прилагают огромные усилия, чтобы набрать будущих солдат.
Фото: armyinform. com.ua/Минобороны Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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