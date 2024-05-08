Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.05.2024 : 91,1231
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.05.2024 : 98,3062
Родственники солдат озлоблены на ВСУ, которые не справляются с опознанием погибших
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:11

Родственники солдат озлоблены на ВСУ, которые не справляются с опознанием погибших

Американское издание New York Times опубликовало материал, в котором говорится о том, что ВСУ несут огромные потери. Министерство обороны Украины не справляется с учётом погибших и пропавших без вести солдат. Не хватает ресурсов, чтобы определить судьбу всех военнослужащих. Число таковых идет уже на тысячи.

Родственники погибших и пропавших без вести не знают, что произошло с их близкими, что вызывает у них страдания и недовольство властями.

"Украинская армия попросту не справляются с потерями и не способна опознать тысячи убитых, усугубляя муки солдатских семей", — говорится в статье.

Такое отношение к своим военным вызывает беспокойство. Есть много фактов, включая видео, где показано, что на фронте не подбирают раненых, не оказывают помощь и происходят другие ужасающие вещи.

Люди понимают, какая судьба ждёт их в рядах ВСУ, и делают всё возможное, чтобы избежать службы. Неудивительно, что в военкоматы Украины прилагают огромные усилия, чтобы набрать будущих солдат.

Фото: armyinform. com.ua/Минобороны Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)



Мир

TCI: Канье Уэст не приедет в Москву этим летом

TCI: Канье Уэст не приедет в Москву этим летом

Организаторы не смогли договориться с Канье Уэстом о концерте в России.

Читать полностью
Турист на Мальдивах устроил драку из-за просьбы сотрудников аэропорта оплатить багаж

Турист на Мальдивах устроил драку из-за просьбы сотрудников аэропорта оплатить багаж

В международном аэропорту на Мальдивах произошла ссора между пассажиром и сотрудниками авиакомпании Etihad Airways из-за перевеса багажа. Турист отказался оплачивать дополнительный вес, начав кричать на персонал, что переросло в драку.

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что периодическое голодание может защищать от рака печени

Ученые выяснили, что периодическое голодание может защищать от рака печени

Учёные из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Тюбингенского университета обнаружили, что периодическое голодание по схеме 5:2 может защитить от воспаления и рака печени.

Читать полностью
Врач Михалева: употребление сырого мяса может грозить инфекциями

Врач Михалева: употребление сырого мяса может грозить инфекциями

Врач Оксана Михалева предупредила об опасностях употребления сырого шашлыка. Сырое мясо несет риск заражения бактериями, такими как сальмонелла и кишечная палочка, что может привести к тяжелым инфекциям желудочно-кишечного тракта и, в худшем случае, к сепсису.

Читать полностью

Новости