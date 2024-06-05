На встречу с Владимиром Путиным в рамках экономического форума традиционно будут приглашены мировые СМИ, в том числе и из недружественных стран — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встречи президента России в рамках Петербургского международного экономического форума с представителями мировых СМИ уже стали традиционными. Подобное общение уже происходило 8 раз.
Дмитрий песков считает важным условием доступность форума для журналистов из любых стран мира: "и из недружественных, и из дружественных, и из партнерских стран".
В последние четыре года подобные встречи не проводились. В 2020 году его решили не проводить всвязи с пандемией. В 2021 году общение с журналистами было переведено в дистанционный формат. В 2021 и 2022 году общение с недружественными журналистами отсудствовало всвязи с мировой оглаской по поводу СВО.
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