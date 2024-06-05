Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 88,7574
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 96,563
На встречу с Путиным приглашены руководители Мировых информагенств
  1. Главная
  2. Страна
  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:03

На встречу с Путиным приглашены руководители Мировых информагенств

На встречу с Владимиром Путиным в рамках экономического форума традиционно будут приглашены мировые СМИ, в том числе и из недружественных стран — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встречи президента России в рамках Петербургского международного экономического форума с представителями мировых СМИ уже стали традиционными. Подобное общение уже происходило 8 раз.

Дмитрий песков считает важным условием доступность форума для журналистов из любых стран мира: "и из недружественных, и из дружественных, и из партнерских стран".

В последние четыре года подобные встречи не проводились. В 2020 году его решили не проводить всвязи с пандемией. В 2021 году общение с журналистами было переведено в дистанционный формат. В 2021 и 2022 году общение с недружественными журналистами отсудствовало всвязи с мировой оглаской по поводу СВО.

Фото: Сайт президента Российской Федерации

Мир

Судья Шмидт: Интерпол должен ловить настоящих преступников

Судья Шмидт: Интерпол должен ловить настоящих преступников

Бывший польский судья Томаш Шмидт, переехавший в Белоруссию из-за несогласия с действиями властей своей страны, выразил в своем канале в Telegram убеждение, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать людей за их политические убеждения.

Читать полностью
ВСУ признали, что поставки Запада не помогут

ВСУ признали, что поставки Запада не помогут

Украинские военные утверждают, что свежие поставки боеприпасов не решат проблемы Вооруженных Сил Украины из-за износа артиллерийских орудий, сообщает газета Telegraph, которая беседовала с несколькими военнослужащими.

Читать полностью

Общество

Школьницу удалили с экзамена из-за забытого в джинсах телефона

Школьницу удалили с экзамена из-за забытого в джинсах телефона

В одной из столиц России одиннадцатиклассница была удалена с экзамена по обществознанию за забытый мобильный телефон в кармане джинс. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что права участницы ЕГЭ не были соблюдены, ведь девушка сообщила об обнаруженном гаджете, как только вспомнила о нём.

Читать полностью
Ольга Бузова подняла свой гонорар на один миллион рублей

Ольга Бузова подняла свой гонорар на один миллион рублей

Теперь выступление Ольги Бузовой обойдётся заказчикам на один миллион рублей дороже, чем раньше.

Читать полностью

Новости