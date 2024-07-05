После того как Кир Стармер стал премьер-министром Великобритании, он назначил нового министра финансов.
Рэйчел Ривз, занимающая высокий пост в лейбористской партии, была назначена на эту должность, как сообщается в заявлении, опубликованном на официальном аккаунте британского премьера в соцсетях.
После парламентских выборов в пятницу Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании.
После аудиенции у короля Карла III, который поручил ему формирование правительства, выборы в британский парламент состоялись в четверг. Лейбористская партия одержала уверенную победу, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и обеспечив себе абсолютное большинство в Палате общин.
Риши Сунак, бывший премьер-министр от консерваторов, поздравил Стармера с победой. Он заявил, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут выполнены формальные процедуры по выбору его наследника.
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