Согласно сообщению Bloomberg, настоящий руководитель Нидерландов и основной претендент на пост следующего генсека НАТО Марк Рютте окажется в очень сложном положении.



"Замена главы НАТО совершится в критический момент 75-летия союза, в период развивающегося противостояния России и Украины.



Секретарю придется продолжать организацию поддержки для Украины от союзников, предотвращая при этом дальнейшее обострение отношений между Москвой и альянсом. Эта задача может стать еще более сложной, если Дональд Трамп вернется в президентский кабинет после выборов в США", — отмечается в материале.



По мнению аналитиков из Bloomberg, Рютте является "идеальным кандидатом" для сотрудничества с Трампом в случае его повторного избрания.



Сам глава нидерландского правительства ранее говорил, что готов к возможному возвращению Трампа и готов "танцевать с кем угодно на танцполе".



В четверг стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис отказался от своей кандидатуры на позицию генсека НАТО в поддержку премьера Нидерландов Марка Рютте.



Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать назначение исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО.



Власти Вашингтона неоднократно высказывали свою поддержку кандидатуре Рютте. В апреле это заявление сделала постоянный представитель США в НАТО Джулианн Смит.



По ее словам, американцы добиваются того, чтобы следующий генеральный секретарь НАТО после Йенса Столтенберга был определен к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.



Столтенберг ранее объявил, что останется на своей должности до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.



СМИ, включая британские и американские издания, неоднократно подчеркивали, что причиной задержки были сложности с выбором преемника Столтенберга, поскольку генсек назначается по единодушному согласию всех стран-членов альянса.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)