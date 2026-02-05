Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пещера Деветаки (Деветашка). Болгария
Пещера Деветаки (Деветашка). Болгария
© https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Eclipsa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 19:32

Лес, которого больше нет: в пещере нашли птиц и лягушек, исчезнувших задолго до человека

Доисторическая Новая Зеландия снова напомнила о себе неожиданным открытием на Северном острове. В районе Вайтомо исследователи нашли ранее неизвестную пещеру, внутри которой сохранились окаменелости животных возрастом около миллиона лет. Эти находки позволяют по-новому взглянуть на то, как выглядела местная природа задолго до появления человека.

Что именно нашли в пещере и почему это важно

Открытие сделали совместно австралийские и новозеландские учёные, работавшие неподалёку от Вайтомо. Внутри пещеры они обнаружили большое количество древних останков, которые относятся к периоду более миллиона лет назад. Исследователи подчёркивают, что речь идёт не об отдельных фрагментах, а о масштабном комплексе находок, способном восстановить картину жизни древних экосистем.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. В материалах описаны останки двенадцати видов птиц и четырёх видов лягушек. Учёные считают, что эти данные существенно расширяют представление о развитии фауны Новой Зеландии и о том, какие виды доминировали в лесах в далёком прошлом.

"Это недавно признанная птичья фауна Новой Зеландии, которую заменили ту, что люди открыли миллион лет спустя", — объясняет Тревор Уорти из Палеонтологической лаборатории Колледжа науки и инженерии Университета Флиндерса.

Исчезновение видов началось ещё до прихода человека

Одной из ключевых идей исследования стало то, что значительная часть птиц исчезла не из-за влияния людей, а задолго до заселения островов. По оценкам учёных, около 33-50 процентов популяции изучаемых видов птиц вымерло в результате природных изменений, включая климатические сдвиги и мощные вулканические события.

Исследователи связывают это с двумя крупными извержениями, которые могли сыграть решающую роль в судьбе древних лесов и их обитателей. По данным научной группы, одно из них произошло примерно 1,5 миллиона лет назад, а второе — около миллиона лет назад. Такие катастрофы способны менять ландшафт, уничтожать привычные места обитания и резко перестраивать пищевые цепочки.

"Эта удивительная находка свидетельствует о том, что наши древние леса когда-то были домом для разнообразной группы птиц, которые не пережили следующий миллион лет", — отметил Тревор Уорти.

Вайтомо — уникальная система, где прошлое буквально "законсервировано"

Сам район Вайтомо давно известен как место с одними из самых впечатляющих известняковых пещерных систем в мире. Эти подземные структуры формировались миллионы лет: вода постепенно размывала породы, создавая сеть камер, коридоров и соединённых проходов, а также подземные реки. Благодаря таким условиям пещеры становятся природными "капсулами времени", где могут сохраняться следы далёких эпох.

Первое задокументированное исследование местных пещер относится к 1887 году. Тогда маорийский вождь Тане Тинорау изучал подземные пространства на плоту и обнаружил реку, которая проходит внутри системы. Это событие стало важной точкой для дальнейшего интереса к Вайтомо — со временем регион превратился в популярную туристическую достопримечательность и одновременно в площадку для научных наблюдений.

Сегодня пещеры Вайтомо известны не только древними слоями, но и необычными обитателями. На их потолках можно увидеть светящихся червей Arachnocampa luminosa, которые дают мягкое сине-зелёное свечение. Учёные используют их как естественный индикатор изменений окружающей среды: по поведению и численности таких организмов можно отслеживать, как экосистема реагирует на стресс и внешние факторы.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

