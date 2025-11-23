Новый год в Москве: от ужинов в ресторанах до мистических вечеринок — что выбрать

Новогодние праздники — это время волшебства и торжеств, когда каждая деталь имеет значение. Проживание в отеле в центре Москвы может стать отличным вариантом для тех, кто хочет встретить Новый год с комфортом и изысканным ужином. Мы изучили, какие новогодние предложения подготовили столичные отельеры для гостей и сколько будет стоить пребывание в канун праздника для семьи из двух взрослых и ребенка 7 лет на двое суток с 30 декабря по 1 января.

Роскошные новогодние банкеты и проживание в центре Москвы

Для тех, кто готов заплатить за уникальную атмосферу и роскошный сервис, отличным выбором станет встреча Нового года в отелях возле Кремля. Например, в Four Seasons Hotel Moscow 5* стоимость номера люкс на двое суток начинается от полумиллиона рублей. Для гостей этого отеля подготовлен праздничный ужин с тематикой русских сказок в ресторане Quadram. В меню — блины, пироги с говяжьей щекой и фуа-гра, камчатские крабы и трюфели.

"За билет в 180 тыс. руб. взрослый участник сможет попробовать эксклюзивное шампанское и дополнительные закуски, а без них нужно заплатить 115 тыс. Цена билета на ребенка начинается от 20 тыс. руб." — сообщается в материалах отеля.

Кроме того, в баре Московский пройдет новогодняя ночь с оттенком мистики в стиле "Пиковая дама". В программе — таролог, хореографические шоу и музыка от кавер-группы. Стоимость участия в этом мероприятии для взрослого составит 50 тыс. руб.

Более доступные варианты для праздников в Москве

Не все отели Москвы предлагают такие высокие цены, и если вы хотите провести праздник с размахом, но не тратить целое состояние, есть и более демократичные предложения.

The Carlton Moscow 5* на Тверской улице — один из таких вариантов. Люксовый номер в этом отеле обойдется в 256 тыс. руб., а место за столом с видом на Красную площадь — в 125 тыс. руб. В прошлом году цена была на 25% ниже, но, несмотря на повышение, отель продолжает оставаться популярным местом для встречи Нового года в Москве.

Еще один доступный вариант — Marriot Imperial Plaza 5* в Красносельском районе. Здесь люксовое размещение для семьи обойдется от 69 тыс. руб. В ночь с 31 декабря на 1 января отель устроит Венецианский бал с участием артистов Большого театра и звёзд кинематографа. Стоимость билета на банкет начинается от 35 тыс. руб. в зависимости от расположения стола. В эту цену включены праздничный фуршет, ужин и безлимитный бар.

Бюджетные варианты для встречающих Новый год в Москве

Для тех, кто не готов платить высокую цену за новогодние банкеты, есть и более бюджетные варианты. Например, в отеле Монарх 5* на Ленинградском проспекте люксовый номер для трех человек можно снять начиная от 42 тыс. руб. Селитесь на сутки раньше, и банкет будет предоставлен в подарок. В программе отеля — вечеринка по мотивам "Маленького принца", гала-ужин, фотозона и сладкие подарки для детей. Также предоставляется доступ в бассейн и хаммам.

В Holiday Tagansky 4* цены на праздничные банкеты остались на уровне прошлого года. Билет для взрослого участника стоит 15 тыс. руб., для ребенка — 7,5 тыс. руб. Гостям предложат шведский стол, музыку с диджеем и танцпол. За улучшенный номер для двух взрослых и ребенка на двое суток с кроватью и диваном отель запросит 36 тыс. руб.

"Сравнение цен на размещение и новогодние банкеты"

Отель Тип номера/услуги Цена (руб.) Программа Four Seasons Hotel Moscow 5* Люкс (2 ночи) от 500 тыс. Русские сказки, фуршет, шампанское The Carlton Moscow 5* Люкс (2 ночи) от 256 тыс. Вид на Красную площадь, ужин Marriot Imperial Plaza 5* Люкс (2 ночи) от 69 тыс. Венецианский бал, фуршет и бар Монарх 5* Люкс (2 ночи) от 42 тыс. "Маленький принц", гала-ужин Holiday Tagansky 4* Улучшенный номер (2 ночи) от 36 тыс. Шведский стол, диджей

Советы для путешественников

Раннее бронирование. Чтобы сэкономить, забронируйте номер заранее. Многие отели предлагают скидки или бонусы, если вы резервируете размещение заблаговременно. Выбор программы. Выбирайте отель с программой, которая соответствует вашим предпочтениям. Например, для любителей мистики подойдут мероприятия в баре с темой "Пиковой дамы", а для семей — программы с детскими развлечениями. Дополнительные расходы. Учтите, что стоимость участия в банкете часто не включает дополнительные услуги, такие как шампанское или коктейли. Проверьте, что входит в цену перед бронированием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Ожидание скидок на последние места в день праздника.

Последствие: Может не остаться мест на новогоднюю ночь в популярных отелях.

Альтернатива: Бронируйте заранее, чтобы гарантировать себе место. Ошибка: Не проверка, что включено в стоимость билета на банкет.

Последствие: Дополнительные расходы на напитки или блюда.

Альтернатива: Читайте условия и уточняйте детали у отельеров. Ошибка: Слишком поздний выбор места на новогодний банкет.

Последствие: Место будет слишком далеко от сцены.

Альтернатива: Забронируйте место на столе заранее, чтобы выбрать лучший вариант.

Мифы и правда о новогодних праздниках в Москве

Миф 1: Новый год в Москве — это только дорогое мероприятие.

Правда: Существует множество вариантов для бюджетных путешественников, которые могут выбрать менее дорогие отели с хорошей программой.

Миф 2: Все новогодние банкеты одинаковы.

Правда: Многие отели предлагают уникальные программы, такие как тематические вечера или концерты известных артистов.

Миф 3: В Москве нет места для семейных праздников.

Правда: Многие отели, такие как Монарх 5*, предлагают специальные программы для семей с детьми.

Интересные факты

В Москве ежегодно открываются новые отели, которые предлагают уникальные новогодние программы. В некоторых отелях предлагаются мастер-классы по приготовлению праздничных блюд, такие как приготовление пельменей или традиционных новогодних угощений. Каждый год в Москве устраиваются тематические новогодние вечеринки, такие как бал в стиле Венеции или вечер в духе русских сказок.

