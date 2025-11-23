Новый год в Москве: от ужинов в ресторанах до мистических вечеринок — что выбрать
Новогодние праздники — это время волшебства и торжеств, когда каждая деталь имеет значение. Проживание в отеле в центре Москвы может стать отличным вариантом для тех, кто хочет встретить Новый год с комфортом и изысканным ужином. Мы изучили, какие новогодние предложения подготовили столичные отельеры для гостей и сколько будет стоить пребывание в канун праздника для семьи из двух взрослых и ребенка 7 лет на двое суток с 30 декабря по 1 января.
Роскошные новогодние банкеты и проживание в центре Москвы
Для тех, кто готов заплатить за уникальную атмосферу и роскошный сервис, отличным выбором станет встреча Нового года в отелях возле Кремля. Например, в Four Seasons Hotel Moscow 5* стоимость номера люкс на двое суток начинается от полумиллиона рублей. Для гостей этого отеля подготовлен праздничный ужин с тематикой русских сказок в ресторане Quadram. В меню — блины, пироги с говяжьей щекой и фуа-гра, камчатские крабы и трюфели.
"За билет в 180 тыс. руб. взрослый участник сможет попробовать эксклюзивное шампанское и дополнительные закуски, а без них нужно заплатить 115 тыс. Цена билета на ребенка начинается от 20 тыс. руб." — сообщается в материалах отеля.
Кроме того, в баре Московский пройдет новогодняя ночь с оттенком мистики в стиле "Пиковая дама". В программе — таролог, хореографические шоу и музыка от кавер-группы. Стоимость участия в этом мероприятии для взрослого составит 50 тыс. руб.
Более доступные варианты для праздников в Москве
Не все отели Москвы предлагают такие высокие цены, и если вы хотите провести праздник с размахом, но не тратить целое состояние, есть и более демократичные предложения.
The Carlton Moscow 5* на Тверской улице — один из таких вариантов. Люксовый номер в этом отеле обойдется в 256 тыс. руб., а место за столом с видом на Красную площадь — в 125 тыс. руб. В прошлом году цена была на 25% ниже, но, несмотря на повышение, отель продолжает оставаться популярным местом для встречи Нового года в Москве.
Еще один доступный вариант — Marriot Imperial Plaza 5* в Красносельском районе. Здесь люксовое размещение для семьи обойдется от 69 тыс. руб. В ночь с 31 декабря на 1 января отель устроит Венецианский бал с участием артистов Большого театра и звёзд кинематографа. Стоимость билета на банкет начинается от 35 тыс. руб. в зависимости от расположения стола. В эту цену включены праздничный фуршет, ужин и безлимитный бар.
Бюджетные варианты для встречающих Новый год в Москве
Для тех, кто не готов платить высокую цену за новогодние банкеты, есть и более бюджетные варианты. Например, в отеле Монарх 5* на Ленинградском проспекте люксовый номер для трех человек можно снять начиная от 42 тыс. руб. Селитесь на сутки раньше, и банкет будет предоставлен в подарок. В программе отеля — вечеринка по мотивам "Маленького принца", гала-ужин, фотозона и сладкие подарки для детей. Также предоставляется доступ в бассейн и хаммам.
В Holiday Tagansky 4* цены на праздничные банкеты остались на уровне прошлого года. Билет для взрослого участника стоит 15 тыс. руб., для ребенка — 7,5 тыс. руб. Гостям предложат шведский стол, музыку с диджеем и танцпол. За улучшенный номер для двух взрослых и ребенка на двое суток с кроватью и диваном отель запросит 36 тыс. руб.
"Сравнение цен на размещение и новогодние банкеты"
|Отель
|Тип номера/услуги
|Цена (руб.)
|Программа
|Four Seasons Hotel Moscow 5*
|Люкс (2 ночи)
|от 500 тыс.
|Русские сказки, фуршет, шампанское
|The Carlton Moscow 5*
|Люкс (2 ночи)
|от 256 тыс.
|Вид на Красную площадь, ужин
|Marriot Imperial Plaza 5*
|Люкс (2 ночи)
|от 69 тыс.
|Венецианский бал, фуршет и бар
|Монарх 5*
|Люкс (2 ночи)
|от 42 тыс.
|"Маленький принц", гала-ужин
|Holiday Tagansky 4*
|Улучшенный номер (2 ночи)
|от 36 тыс.
|Шведский стол, диджей
Советы для путешественников
-
Раннее бронирование. Чтобы сэкономить, забронируйте номер заранее. Многие отели предлагают скидки или бонусы, если вы резервируете размещение заблаговременно.
-
Выбор программы. Выбирайте отель с программой, которая соответствует вашим предпочтениям. Например, для любителей мистики подойдут мероприятия в баре с темой "Пиковой дамы", а для семей — программы с детскими развлечениями.
-
Дополнительные расходы. Учтите, что стоимость участия в банкете часто не включает дополнительные услуги, такие как шампанское или коктейли. Проверьте, что входит в цену перед бронированием.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Ожидание скидок на последние места в день праздника.
Последствие: Может не остаться мест на новогоднюю ночь в популярных отелях.
Альтернатива: Бронируйте заранее, чтобы гарантировать себе место.
-
Ошибка: Не проверка, что включено в стоимость билета на банкет.
Последствие: Дополнительные расходы на напитки или блюда.
Альтернатива: Читайте условия и уточняйте детали у отельеров.
-
Ошибка: Слишком поздний выбор места на новогодний банкет.
Последствие: Место будет слишком далеко от сцены.
Альтернатива: Забронируйте место на столе заранее, чтобы выбрать лучший вариант.
Мифы и правда о новогодних праздниках в Москве
Миф 1: Новый год в Москве — это только дорогое мероприятие.
Правда: Существует множество вариантов для бюджетных путешественников, которые могут выбрать менее дорогие отели с хорошей программой.
Миф 2: Все новогодние банкеты одинаковы.
Правда: Многие отели предлагают уникальные программы, такие как тематические вечера или концерты известных артистов.
Миф 3: В Москве нет места для семейных праздников.
Правда: Многие отели, такие как Монарх 5*, предлагают специальные программы для семей с детьми.
Интересные факты
-
В Москве ежегодно открываются новые отели, которые предлагают уникальные новогодние программы.
-
В некоторых отелях предлагаются мастер-классы по приготовлению праздничных блюд, такие как приготовление пельменей или традиционных новогодних угощений.
-
Каждый год в Москве устраиваются тематические новогодние вечеринки, такие как бал в стиле Венеции или вечер в духе русских сказок.
Исторический контекст
-
В 1990-х годах Москва начала активно развивать индустрию гостиничного сервиса и праздников, привлекая международные цепочки отелей.
-
В последние десятилетия новогодние праздники в Москве стали международным событием, привлекая туристов со всего мира.
-
Праздничные банкеты в столичных отелях уже давно стали частью городской традиции, предоставляя гостям уникальный опыт в Новый год.
