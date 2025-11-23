Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Салют
Салют
© commons.wikimedia.org by Michael Barera is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:52

Новый год в Москве: от ужинов в ресторанах до мистических вечеринок — что выбрать

Проживание в центре Москвы на Новый год: от 36 тыс. руб. за 2 ночи

Новогодние праздники — это время волшебства и торжеств, когда каждая деталь имеет значение. Проживание в отеле в центре Москвы может стать отличным вариантом для тех, кто хочет встретить Новый год с комфортом и изысканным ужином. Мы изучили, какие новогодние предложения подготовили столичные отельеры для гостей и сколько будет стоить пребывание в канун праздника для семьи из двух взрослых и ребенка 7 лет на двое суток с 30 декабря по 1 января.

Роскошные новогодние банкеты и проживание в центре Москвы

Для тех, кто готов заплатить за уникальную атмосферу и роскошный сервис, отличным выбором станет встреча Нового года в отелях возле Кремля. Например, в Four Seasons Hotel Moscow 5* стоимость номера люкс на двое суток начинается от полумиллиона рублей. Для гостей этого отеля подготовлен праздничный ужин с тематикой русских сказок в ресторане Quadram. В меню — блины, пироги с говяжьей щекой и фуа-гра, камчатские крабы и трюфели.

"За билет в 180 тыс. руб. взрослый участник сможет попробовать эксклюзивное шампанское и дополнительные закуски, а без них нужно заплатить 115 тыс. Цена билета на ребенка начинается от 20 тыс. руб." — сообщается в материалах отеля.

Кроме того, в баре Московский пройдет новогодняя ночь с оттенком мистики в стиле "Пиковая дама". В программе — таролог, хореографические шоу и музыка от кавер-группы. Стоимость участия в этом мероприятии для взрослого составит 50 тыс. руб.

Более доступные варианты для праздников в Москве

Не все отели Москвы предлагают такие высокие цены, и если вы хотите провести праздник с размахом, но не тратить целое состояние, есть и более демократичные предложения.

The Carlton Moscow 5* на Тверской улице — один из таких вариантов. Люксовый номер в этом отеле обойдется в 256 тыс. руб., а место за столом с видом на Красную площадь — в 125 тыс. руб. В прошлом году цена была на 25% ниже, но, несмотря на повышение, отель продолжает оставаться популярным местом для встречи Нового года в Москве.

Еще один доступный вариант — Marriot Imperial Plaza 5* в Красносельском районе. Здесь люксовое размещение для семьи обойдется от 69 тыс. руб. В ночь с 31 декабря на 1 января отель устроит Венецианский бал с участием артистов Большого театра и звёзд кинематографа. Стоимость билета на банкет начинается от 35 тыс. руб. в зависимости от расположения стола. В эту цену включены праздничный фуршет, ужин и безлимитный бар.

Бюджетные варианты для встречающих Новый год в Москве

Для тех, кто не готов платить высокую цену за новогодние банкеты, есть и более бюджетные варианты. Например, в отеле Монарх 5* на Ленинградском проспекте люксовый номер для трех человек можно снять начиная от 42 тыс. руб. Селитесь на сутки раньше, и банкет будет предоставлен в подарок. В программе отеля — вечеринка по мотивам "Маленького принца", гала-ужин, фотозона и сладкие подарки для детей. Также предоставляется доступ в бассейн и хаммам.

В Holiday Tagansky 4* цены на праздничные банкеты остались на уровне прошлого года. Билет для взрослого участника стоит 15 тыс. руб., для ребенка — 7,5 тыс. руб. Гостям предложат шведский стол, музыку с диджеем и танцпол. За улучшенный номер для двух взрослых и ребенка на двое суток с кроватью и диваном отель запросит 36 тыс. руб.

"Сравнение цен на размещение и новогодние банкеты"

Отель Тип номера/услуги Цена (руб.) Программа
Four Seasons Hotel Moscow 5* Люкс (2 ночи) от 500 тыс. Русские сказки, фуршет, шампанское
The Carlton Moscow 5* Люкс (2 ночи) от 256 тыс. Вид на Красную площадь, ужин
Marriot Imperial Plaza 5* Люкс (2 ночи) от 69 тыс. Венецианский бал, фуршет и бар
Монарх 5* Люкс (2 ночи) от 42 тыс. "Маленький принц", гала-ужин
Holiday Tagansky 4* Улучшенный номер (2 ночи) от 36 тыс. Шведский стол, диджей

Советы для путешественников

  1. Раннее бронирование. Чтобы сэкономить, забронируйте номер заранее. Многие отели предлагают скидки или бонусы, если вы резервируете размещение заблаговременно.

  2. Выбор программы. Выбирайте отель с программой, которая соответствует вашим предпочтениям. Например, для любителей мистики подойдут мероприятия в баре с темой "Пиковой дамы", а для семей — программы с детскими развлечениями.

  3. Дополнительные расходы. Учтите, что стоимость участия в банкете часто не включает дополнительные услуги, такие как шампанское или коктейли. Проверьте, что входит в цену перед бронированием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Ожидание скидок на последние места в день праздника.
    Последствие: Может не остаться мест на новогоднюю ночь в популярных отелях.
    Альтернатива: Бронируйте заранее, чтобы гарантировать себе место.

  2. Ошибка: Не проверка, что включено в стоимость билета на банкет.
    Последствие: Дополнительные расходы на напитки или блюда.
    Альтернатива: Читайте условия и уточняйте детали у отельеров.

  3. Ошибка: Слишком поздний выбор места на новогодний банкет.
    Последствие: Место будет слишком далеко от сцены.
    Альтернатива: Забронируйте место на столе заранее, чтобы выбрать лучший вариант.

Мифы и правда о новогодних праздниках в Москве

Миф 1: Новый год в Москве — это только дорогое мероприятие.
Правда: Существует множество вариантов для бюджетных путешественников, которые могут выбрать менее дорогие отели с хорошей программой.

Миф 2: Все новогодние банкеты одинаковы.
Правда: Многие отели предлагают уникальные программы, такие как тематические вечера или концерты известных артистов.

Миф 3: В Москве нет места для семейных праздников.
Правда: Многие отели, такие как Монарх 5*, предлагают специальные программы для семей с детьми.

Интересные факты

  1. В Москве ежегодно открываются новые отели, которые предлагают уникальные новогодние программы.

  2. В некоторых отелях предлагаются мастер-классы по приготовлению праздничных блюд, такие как приготовление пельменей или традиционных новогодних угощений.

  3. Каждый год в Москве устраиваются тематические новогодние вечеринки, такие как бал в стиле Венеции или вечер в духе русских сказок.

Исторический контекст

  1. В 1990-х годах Москва начала активно развивать индустрию гостиничного сервиса и праздников, привлекая международные цепочки отелей.

  2. В последние десятилетия новогодние праздники в Москве стали международным событием, привлекая туристов со всего мира.

  3. Праздничные банкеты в столичных отелях уже давно стали частью городской традиции, предоставляя гостям уникальный опыт в Новый год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правила стыковок, пересадок и времени между рейсами объяснили опытные туристы сегодня в 11:01
Стыковка или пересадка: разница, о которой не знают 8 из 10 пассажиров

Стыковка и пересадка — не одно и то же. Разбираем, как устроены оба варианта, кто отвечает за багаж и что делать, если рейс задержался.

Читать полностью » Действующие страны приёма карт Мир в 2025 году: Куба, Вьетнам и другие сегодня в 10:58
Для меня было сюрпризом: в этих странах карта Мир работает без проблем

Санкции сократили количество стран, принимающих карты «Мир», но пользоваться ими за границей всё ещё можно. Разбираем, где система работает в 2025 году и какие ограничения действуют.

Читать полностью » Туристы назвали страны, куда запрещено прибывать с электронной сигаретой сегодня в 9:53
Берёте сигареты в самолёт? Вот что можно провозить, а за что дадут штраф

Правила провоза сигарет и вейпов отличаются в разных странах, а курение на борту строго запрещено. Разбираем, что можно брать с собой и какие ограничения действуют сегодня.

Читать полностью » Порядок запрета выезда за границу за долги и решение суда разъяснили юристы сегодня в 8:50
Не платите кредит? Вот когда приставы реально запретят выезд за границу

Сам факт наличия кредита никогда не ограничивает выезд, но судебные долги могут стать проблемой. Разбираем, когда действительно могут не выпустить из страны.

Читать полностью » Названы страны, где по присвоение гражданства работает по праву почвы и крови сегодня в 7:46
Право почвы или крови? Что происходит, если ребёнок рождается в самолёте

Роды на борту самолёта вызывают много вопросов — от возможных рисков до гражданства ребёнка. Объясняем, как на самом деле определяется статус новорождённого.

Читать полностью » Габариты клади у российских и зарубежных перевозчиков могут значительно отличаться сегодня в 6:43
Не переплачивайте за багаж! Что можно класть в ручную кладь по правилам авиакомпаний

Чтобы избежать штрафов и задержек на регистрации, важно заранее знать правила провоза ручной клади. Рассказываем, что можно брать в салон и какие нормы действуют у авиакомпаний.

Читать полностью » Перевозка смесей, пюре и медицинского питания для детей может превышать 100 мл сегодня в 5:40
Можно ли брать пюре, смеси и молоко на борт? Полное руководство для родителей

Детское и лечебное питание можно взять в ручную кладь, но правила отличаются от обычных норм. Разбираем, какие объёмы разрешены и когда нужны документы.

Читать полностью » Для ручной клади при перелете необходимо учитывать правила багажа и ограничений по еде сегодня в 4:28
Чуть не потерял билет: какие продукты никогда нельзя брать на борт самолёта и почему

Питаться в полёте можно своей едой, но важно соблюдать правила безопасности и таможенные нормы. Разбираем, что разрешено брать в самолёт и какие продукты нельзя перевозить.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зубы собаки желтеют из-за налёта, питания и заболеваний
Авто и мото
Продажи Tesla в России за 10 месяцев упали на 46% — Автостат
Дом
Восемь из десяти людей выбирают ковер слишком маленького размера — дизайнеры
Наука
Состав микробных сообществ в арктических почвах зависит от уровня влажности — Бузер-Янг
Красота и здоровье
Нормальный уровень витамина D снижает риск повторного инфаркта на 52% — по данным AHA
Еда
Индейка с мандаринами подходит для праздничного меню — диетологи
Садоводство
Гвоздики нуждаются в умеренном поливе и хорошем дренажировании — садоводы
Садоводство
Мульчирование снижает стресс вишни от зимних холодов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet