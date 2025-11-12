Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:16

Ретро-хиты, которые заставят вспомнить молодость: кто споет на новогоднем концерте в Екатеринбурге

В новогоднюю ночь на сцене Екатеринбурга встретятся "Краски", "Ласковый май" и "Отпетые мошенники"

Екатеринбург ждет яркое музыкальное событие в новогоднюю ночь — концерт с участием более 10 известных исполнителей, чьи хиты давно стали культовыми. Шоу продлится около трех часов и обещает стать настоящим праздником для поклонников музыки разных поколений.

Кто выступит на сцене?

В этот вечер зрители смогут насладиться выступлениями легендарных артистов, чьи песни сопровождают несколько поколений. Среди участников концерта — группа "Блестящие", Татьяна Овсиенко, Наталия Гулькина с хитовыми композициями, такими как "В шуме дискотек" и "Королева диско", Рома Жуков с популярными песнями "Первый снег" и "Я люблю вас, девочки", а также Алиса Мон с её хитами "Алмаз" и "Подорожник-трава".

Кроме того, на сцену выйдут Алексей Елистратов из группы "Revольvers", Гарик Богомазов (бывший участник группы "Отпетые мошенники") и группа "Балаган Лимитед".

Гости и сюрпризы концерта

Особое внимание заслуживает приглашение артистов и шоу-балета. Екатеринбуржцы увидят Ольгу Гусеву из легендарной группы "Краски", а также Сергея Серкова, участника первого состава группы "Ласковый май". Не обойдется и без Татьяны Морозовой, бывшей солистки группы "Унесенные ветром".

Кроме того, на сцене выступит Mishel Dar, который представит популярные зарубежные хиты, а шоу-балет "Элит-S" добавит зрелищности выступлению.

