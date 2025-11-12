Новогодняя елка за 130 000 рублей: кто заплатит за праздничное дерево в центре города

На Соборной площади установят живую новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей. Протокол проведения закупки у единственного поставщика (индивидуального предпринимателя) был составлен в среду, 12 ноября.

Кто заказал установку елки?

Заказчиком выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, как указано на портале госзакупок.

Согласно документам, срок исполнения договора — до 31 декабря.

История установки елок

В 2023 и 2024 годах на установку праздничных деревьев потратили такую же сумму. Елки были высотой 8,5 метра. Отдельно оплачивались работы по монтажу деревьев и ограждений, а также их украшение. В прошлом году стоимость этих работ составила 220 000 рублей, в позапрошлом — 193 600 рублей.

Спорный инцидент 2021 года

В 2021 году на Соборной площади также привезли живое дерево, срубленное в Неверкинском районе, что вызвало возмущение у части горожан.

"Вот 45 лет ель росла в селе Неверкино, никому не мешала, и тут ее решили срубить и поставить на Соборную площадь, чтобы она украшала наш замечательный город. В итоге ветки поотрубали, раскидали в разные стороны, и скоро будут украшать эту ель для новогодних и рождественских праздников. Очень больно на это все смотреть…" - так выражали свои чувства жители города.

На следующий праздник елку на Соборной площади не ставили.