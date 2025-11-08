Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
чемодан в аэропорту
чемодан в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:26

Новый год в России: когда и куда лучше поехать, чтобы избежать толпы и высоких цен

10 миллионов россиян отправятся в путешествия по России на Новый год — прогноз РСТ

Во время предстоящих новогодних праздников, по прогнозам Российского союза туриндустрии (РСТ), около 10 миллионов туристов отправятся в путешествия по России. Этот прогноз озвучил Сергей Ромашкин, член комитета РСТ по внутреннему туризму, передает ТАСС.

Прогноз по количеству туристов

Ромашкин отметил, что число путешественников, которые встретят Новый год вне дома, ожидается на 3-4% больше, чем в прошлом году, в период с 2024 по 2025 годы. Это подтверждает растущий интерес россиян к внутреннему туризму, несмотря на экономические и социальные вызовы.

Когда поедут туристы?

  • 40% путешественников выедут из дома до 1 января, а 60% - после, в период с 2 по 3 января. Это также подтверждает тенденцию к позднему началу новогодних каникул для большинства россиян, что может быть связано с рабочими графиками и подготовкой к праздникам.

Средняя продолжительность отдыха

Сергей Ромашкин отметил, что средняя продолжительность отдыха на Новый год в России составит 5-6 дней. Это также связано с тем, что новогодние каникулы — это время для коротких поездок, когда люди предпочитают отдыхать на недолгий срок.

Продажа новогодних туров

На данный момент продано уже 60% туров на новогодние праздники. Однако пик продаж ожидается в период с 10 по 20 ноября, когда многие россияне начнут активно бронировать путевки, готовясь к праздникам. Это говорит о том, что туристический спрос традиционно нарастает ближе к зиме, когда люди начинают активно планировать свои поездки.

Популярные направления

Ромашкин подчеркнул, что хотя новогодние праздники не являются "горнолыжной историей", на горнолыжные курорты в России поедут 700-800 тысяч человек. Тем не менее, самые популярные города для встречи Нового года останутся привычными для большинства россиян:

  • Сочи

  • Москва

  • Санкт-Петербург

  • Казань

  • Кавказские Минеральные Воды

Эти направления по-прежнему привлекают туристов благодаря своей культуре, инфраструктуре и традициям празднования Нового года.

Таблица: Прогноз по новогодним путешествиям

Параметр Ожидаемые данные
Общее количество туристов 10 млн (на 3-4% больше, чем в прошлом году)
Процент выездных туристов до 1 января 40%
Процент выездных туристов с 2 по 3 января 60%
Средняя продолжительность отдыха 5-6 дней
Процент проданных туров 60% (пик продаж с 10 по 20 ноября)
Число туристов на горнолыжных курортах 700-800 тыс.
Популярные города для Нового года Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кавказские Минеральные Воды

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Отсрочка бронирования туров до последней минуты.

    • Последствие: Ограниченный выбор и высокие цены на туры в самый разгар сезона.

    • Альтернатива: Рекомендуется бронировать туры заранее, чтобы воспользоваться лучшими предложениями и доступными ценами.

  2. Ошибка: Ожидание, что новогодние праздники — это только горнолыжные курорты.

    • Последствие: Пропуск возможности посетить другие популярные и культурно насыщенные направления.

    • Альтернатива: Для тех, кто не увлекается горными лыжами, стоит рассматривать другие города с богатой новогодней атмосферой, такие как Сочи, Казань и Санкт-Петербург.

А что если…

  1. Что если я решу поехать в горы в Новый год, но не успею забронировать жилье?
    В таком случае можно столкнуться с нехваткой мест на популярных курортах. Лучше заранее забронировать жилье, а если не успели — рассматривать менее известные, но не менее живописные курорты.

  2. Что если я хочу провести Новый год в городе, а не на курорте?
    Это отличная идея! Города, такие как Москва, Санкт-Петербург или Казань, предлагают массу культурных мероприятий, новогодних ярмарок и праздничных событий, которые сделают ваш отдых незабываемым.

Плюсы и минусы новогодних поездок по России

Плюсы:

  1. Возможность избежать дорогих заграничных путешествий и насладиться красотами родной страны.

  2. Культурное разнообразие и уникальная атмосфера в разных городах России.

  3. Развитая туристическая инфраструктура в популярных городах и курортах.

Минусы:

  1. В высокий сезон цены на жилье и услуги могут быть значительно выше.

  2. На популярных курортах может быть перегружено количество туристов.

  3. Погода в некоторых регионах может стать препятствием для комфортного отдыха.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

  1. Когда лучше бронировать туры на Новый год?
    Лучшее время для бронирования туров — с октября по начало ноября, когда доступны лучшие предложения.

  2. Как выбрать подходящий город для новогоднего отдыха?
    Если вы предпочитаете культурные мероприятия, выбирайте Москву или Санкт-Петербург. Для любителей природы и зимних видов спорта подойдут курорты на Кавказе или в Сочи.

  3. Какие курорты популярны в России в Новый год?
    Наиболее популярными горнолыжными курортами являются Сочи, Красная Поляна и регионы Кавказа, а также курорты в Карелии и Алтае.

Мифы и правда о новогодних путешествиях по России

  1. Миф: Все новогодние курорты переполнены и дороги.
    Правда: Хотя в высокий сезон цены растут, многие курорты предлагают более доступные варианты, если бронировать заранее.

  2. Миф: Только в Сочи можно найти хорошие горнолыжные курорты.
    Правда: Сочи действительно популярен, но в России есть и другие отличные курорты, например, в Кавказских Минеральных Водах или на Алтае.

  3. Миф: Путевки на Новый год можно купить в последний момент.
    Правда: Рекомендуется бронировать путевки заранее, особенно если планируете отдых в популярных местах.

Исторический контекст

С каждым годом внутренний туризм в России становится все более популярным, особенно в период праздников. Это связано с улучшением туристической инфраструктуры, ростом интереса к культурным и природным достопримечательностям страны, а также с текущими экономическими реалиями, которые делают внутренние путешествия более доступными для россиян.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Когда лучше поехать на Багамы: опыт выбора идеального сезона для отдыха сегодня в 12:58

Багамы — это место, где пляжи, тропическая природа и морские приключения сочетаются в идеальном отдыхе. Узнайте, как провести незабываемый отпуск на этом райском архипелаге.

Читать полностью » Пляжи Туниса: нашел самые идеальные места для купания и водных развлечений сегодня в 11:55

Тунис — страна контрастов, где пляжи сочетаются с историческими памятниками. Узнайте, что стоит увидеть, когда ехать и что привезти из этой удивительной страны.

Читать полностью » Как я устроил детям праздник в Дубае: не только аквапарки, но и много неожиданного сегодня в 10:48

Дубай — это идеальное место для семейного отдыха с детьми, где каждый день превращается в яркое приключение. Узнайте, как организовать незабываемое путешествие с детьми в этот удивительный город.

Читать полностью » Не знала, что пляжи Египта могут быть такими разными – вот что меня удивило сегодня в 9:53

Пляжи Египта — это не только красивые пейзажи, но и лучшие места для активного отдыха. Узнайте, где можно насладиться солнцем, морем и коралловыми рифами.

Читать полностью » Электронные сигареты в самолёте – что нужно знать, чтобы избежать проблем сегодня в 8:51

Узнайте все важные правила перевозки сигарет в самолёте: что можно брать с собой, а что запрещено. Подготовьтесь к путешествию без неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Три дня в Шанхае – что я узнала, гуляя по старинным улицам и посещая футуристичные башни сегодня в 7:46

Шанхай — это город контрастов, где исторические кварталы соседствуют с футуристическими небоскрёбами. Узнайте, как организовать поездку, что стоит посмотреть и когда лучше ехать.

Читать полностью » Потратила пару часов на экскурсию по Маврику – и теперь не могу забыть эти виды сегодня в 6:44

Узнайте, что стоит увидеть на Маврикии, где провести время и как организовать отдых на этом экзотическом острове, чтобы сделать его незабываемым.

Читать полностью » Думала, что Пхукет только для пляжного отдыха – но одно открытие изменило всё сегодня в 5:39

Узнайте, когда лучше отдыхать на Пхукете, чтобы насладиться идеальной погодой, уединёнными пляжами и выгодными ценами.

Читать полностью »

Новости
Наука
Профессор Ён-Ук Ли: тёмная энергия эволюционирует, а космос замедляется
Авто и мото
Долгие поездки больше не мучают спину — делюсь тем, что реально помогает
Спорт и фитнес
Горячая йога ускоряет обмен веществ и повышает гибкость — мнение врачей и инструкторов
СФО
Югра и ЯНАО примут участие в эксперименте по учету банковских поступлений при назначении детских пособий
Садоводство
Победила вершинную гниль томатов и спасла урожай — мои проверенные методы
Питомцы
Кошки избегают воды из-за дискомфорта мокрой шерсти
Красота и здоровье
Раньше просто забывала мелочи — но теперь это становится тревожным: как распознать деменцию
Дом
Пахнут даже после стирки? Использую всего один раствор — и полотенца снова как новые
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet